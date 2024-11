Rapid a obținut o victorie importantă pe teren propriu, scor 2-0 cu UTA Arad, în cadrul etapei a 16-a din SuperLiga. Totuși, momentele tensionate nu au lipsit din Giulești. După ce pentru că a fost înlocuit, .

Aaron Boupendza, adevărul despre episodul tensionat cu Petrila de la Rapid – UTA 2-0: „El își dorea, dar și eu îmi doream”

În minutul 71, Boupendza l-a învins pe Robert Popa, portarul celor de la UTA Arad, de la punctul cu var. Atacantul gabonez a fost ținut de tricou în careu, iar arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat penalty fără ezitări.

În primă fază, Claudiu Petrila a luat mingea, însă extrem de hotărât, Aaron Boupendza a mers și i-a luat mingea atacantului român. Fotbalistul african în vârstă de 28 de ani a executat slab, însă mingea tot a intrat în poartă.

La flash-interviul de la finalul meciului Rapid – UTA (2-0), Aaron Boupendza a vorbit despre momentul de la penalty. ”Suntem foarte bucuroși. Am luptat pentru această victorie, care ne duce pe locul al 5-lea al clasamentului.

„Nu m-am certat cu Petrila pentru minge. Este normal”

„Suntem fericiți pentru că am obținut cele trei puncte. Sunt bucuros pentru că am marcat primul gol în SuperLiga. Asta este meseria mea, de asta am venit aici, să-mi ajut echipa să obțină cele trei puncte.

Nu este ușor pentru atacanți să execute penalty-uri. Există 50% șanse să marchezi. Nu m-am certat cu Petrila pentru minge (n.r. cine să execute penalty-ul). Este normal, el își dorea, eu îmi doream…

Am luat mingea și am marcat, iar asta e cel mai important. Am o relație foarte bună cu Petrila, muncim amândoi. Suntem ca o familie. Jucăm fiecare meci ca o finală.

Trebuie să ajungem în play-off. Dacă ne păstrăm aceeași atitudine meci de meci, putem obține performanțe în acest sezon, poate și un trofeu”, a declarat Aaron Boupendza, la finalul meciului.

În meciul cu UTA Arad, Aaron Boupendza a înscris al doilea gol de la transferul la Rapid și primul în SuperLiga. Atacantul gabonez a mai marcat cu FC Botoșani, scor 2-0, în prima etapă din grupele Cupei României.