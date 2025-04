Aaron Boupendza avea probleme cu drogurile?! Ce este gazul ilariant pe care l-ar fi inhalat

, la doar 28 de ani. Fostul atacant al Rapidului ar fi consumat un drog numit gaz ilariant. Mai mulți jucători din Premier League au fost probleme cu această substanță.

Aaron Boupendza, dependent de gaz ilariant?

Abdoul, prietenul și colegul de apartament al lui Aaron Boupendza din China, . Substanța halucinogenă este un protoxid de azot, care se mai numește „funny gas” sau „hippy crack”.

Gazul este inhalat din balon și dă o stare de euforie, dar provoacă și amețeli sau halucinații. Substanța psihoactivă circule cu precădere în cluburi și poate fi la îndemâna oricui, mai ales că este un sedativ inodor și incolor.

Consumat în exces, el poate induce însă stări de anxietate, stări de sufocare, transpirație excesivă, dureri de cap, oboseală severe și până la efecte mult mai grave precum intrarea în comă. Culmea, inhalarea lui este interzisă inclusiv în România, însă Agenția Națională Antidrog nu l-a interzis pe piață și poate fi astfel cumpărat foarte simplu.

Aaron Boupendza nu ar fi primul fotbalist care a consumat gaz ilariant. Scandal uriaș în Premier League

Gazul ilariant a fost interzis în Anglia în 2023, după un scandal uriaș la Arsenal Londra. Vedetele „tunarilor” au fost surprize într-un club de tabloidul The Sun în timp ce consumau gaz ilariant, un drog de categoria C în această țară.

Printre jucătorii care se aflau într-o stare clară de confuzie se numărau Aubameyang, Lacazette, Ozil, Mkhitaryan, Kolasinac, Mustafi sau francezul Guendouzi, care și-ar fi pierdut chiar cunoștința. În combinație cu alcoolul, acest drog poate fi letal deoarece provoacă hipertensiune și în cele din urmă infarctul.

Un alt caz celebru este cel al lui Yves Bossouma. Colegul lui Radu Drăgușin de la Tottenham a fost pedepsit de londonezi în august 2024 după ce a fost surprins într-un înregistrare în care inhala gaz ilariant.

Gazul ilariant provoacă stări de leșin. Aaron Boupendza ar fi leșinat în China după antrenament

Abdoul susține că atacantul lui Zhejiang FC ar fi leșinat de masă după masaj după antrenament, un simptom asociat cu efectele provocate de gazul ilariant. Iată ce a dezvăluit omul care era ca un frate pentru gabonez: „El lua nişte plicuri (n.r. de gaz ilariant).

Și i-am spus: ‘Oprește-te, nu mai lua asta, îți distrugi cariera’. Și el mi-a zis: ‘Nu ai venit aici să-mi faci morală. Am bani. Dacă am o problemă, mă descurc singur’. I-am spus: ‘OK, nicio problemă’”.

Prietenul lui Boupendza ar fi încercat să îl facă să renunțe la consumul acestei substanțe halucinogene: „Când Aaron s-a întors seara, a luat din nou același plic. I-am spus: ‘Nu mai lua asta. Ascultă-mă mai bine. Păstrează-le, mergi și te culcă. Mâine e o nouă zi’. Erau două tuburi. Le-am ascuns într-o cameră alăturată.

La un moment dat, am ieșit și am văzut că nu era în cameră. Nici în living. Se închisese în bucătărie pentru că știa că dacă îl prind cu acele plicuri, le voi lua. Am spart ușa bucătăriei. I-am zis: ‘Aaron, uite în ce stare ești. Joci fotbal, clubul ăsta are clauze, trebuie să le respecți’. Mi-a zis: ‘Gata, nu mai iau’. S-a ridicat.

A doua zi, marți, a mers la antrenament. L-am însoțit cu șoferul. Când a ajuns, doctorii i-au făcut masaj. Și dintr-o dată, când s-a ridicat, a leșinat. L-au dus imediat la spital”, sunt doar o parte din dezvăluirile uluitoare ale celui care a fost lângă Boupendza până în ultimele clipe ale vieții.