Abdoulaye Ba dezvăluie de ce a venit la Dinamo: ”Sunt sigur că mă va ajuta”

Fundașul senegalez Abdoulaye Ba a dezvăluit de ce a ales să vină la echipa Dinamo București.

Apărătorul s-a format la academia lui FC Porto, reuşind să facă pasul spre prima echipă, alături de care a câştigat campionatul Portugaliei, după ce luase şi Cupa, împrumutat fiind la Academica Coimbra.

De-a lungul carierei, a evoluat în Portugalia, Spania, Germania sau Turcia, în Champions League şi Europa League, dar şi pentru naţionala ţării sale, pentru care a strâns șapte selecţii.

Dezvăluirea lui Andoulaye Ba despre alegerea de a juca la Dinamo

”Am vorbit înainte de a veni aici cu câțiva prieteni. Am vorbit cu Răzvan Raț aproape orice, despre cum e viața de aici și cum este lumea în România. Sfatul pe care el mi l-a acordat a fost să vin aici la Dinamo, deoarece este un club cu o istorie foarte bogată. Eu de când am venit aici în România mă simt foarte bine, lumea este chiar foarte prietenoasă”, a declarat fundașul senegalez.

”Cu Raț am jucat doi ani de zile. Am mai vorbit și cu Borja Valle care a ajuns la club înaintea mea. Eu când eram tânăr îmi plăceau Atletico Madrid și AC Milan, iar acolo am avut ocazia să-l văd pe Mister. Să am ocazia să-l văd a fost extraordinar, sunt sigur că mă va ajuta foarte mult în carieră experiența lui”, a dezvăluit Abdoulaye Ba despre alegerea de a venit la Dinamo.

”De N’Doye am auzit, a jucat cu fratele meu, la fel și de Sougou am auzit. Știu că voi fi cel mai înalt jucător din campionat, ăsta e un avantaj deoarece pot marca cu capul”, a mai spus dinamovistul pentru Pro TV.

”Am un frate care are 2,03 metri, iar tatăl nostru ne sfătuia să ne apucăm de baschet. Eu am încercat, dar după am ales să merg la fotbal. Spania mi se pare cel mai bun campionat din lume, are în fiecare an multe echipe în Champions League.

Îmi place foarte mult Ronaldo, dar pentru mine Messi este cel mai bun. Eu vreau să câștig titlul aici în România, de asta am venit, peste tot unde am fost am câștigat ceva. Eu vorbesc vreo patru limbi, cine știe, poate voi învâța și româna, prind repede unele lucruri”, a încheiat Abdoulaye Ba.

Fundașul senegalez ar putea debuta în derby-ul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, din etapa a șaptea, se va disputa duminică, 18 octombrie, de la 21:30, pe Arena Națională, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

