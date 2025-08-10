Aberdeen, criză de formă înaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League. Înfrângere clară cu Celtic și ultimul loc în Scoția. Video

După succesul pe teren propriu în fața lui Drita, FCSB se gândește deja la play-off-ul UEFA Europa League, acolo unde va putea da peste Aberdeen. Ce au făcut scoțienii în ultimul meci din campionat.

Aberdeen, criză de formă înaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League

În ciuda faptului că a avut adversari accesibili în UEFA Champions League, FCSB a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar și astfel că roș-albaștrii au „picat” în Europa League.

Duelul din turul 3 preliminar UEFA Europa League a adus-o pe Drita în calea roș-albaștrilor, iar FCSB a reușit să se impună în prima manșă, scor 3-2 pe Arena Națională.

Ei bine, în cazul în care FCSB nu va pierde la o diferență de două goluri în Kosovo, n în play-off-ul de calificare, iar roș-albaștrii pot profita de forma slabă a scoțienilor.

Concret, după primele două runde din Scottish Professional Football League, Aberdeen ocupă ultima poziție din clasament, cu 0 puncte și un golaveraj dezastruos de -4.

FCSB, favorită în posibila „dublă” cu Aberdeen

FCSB are doar motive de bucurie după derby-ul din Scoția. Aberdeen a fost dominată copios de către Celtic, posesia gazdelor, după prima repriză, fiind de 25%, ca la final statistica să arate 28% în dreptul „The Dons”.

Golurile lui Celtic au fost marcate de către Benjamin Nygren, în minutul 28, și Reo Hatate, în minutul 66. Ultima reușită a derby-ului a fost de-a dreptul spectaculoasă, jucătorul din Japonia reușind să transforme din afara careului un șut care a lovit bara transversală, ca apoi mingea să treacă de linia porții.

Cu o săptămână și jumătate înaintea play-off-ului, campioana României este văzută drept favorită la calificare în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Lotul FCSB-ului este cotat la 48,38 milioane de euro, pe când jucătorii lui Aberdeen însumează 18,75 milioane de euro.