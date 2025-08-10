Sport

Aberdeen, criză de formă înaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League. Înfrângere clară cu Celtic și ultimul loc în Scoția. Video

Aberdeen, posibila adversară a FCSB-ului din play-off-ul UEFA Europa League, parcurge o pasă proastă în campionatul scoțian, acolo unde se află pe ultima poziție după primele 2 etape.
Iulian Stoica
10.08.2025 | 17:23
Aberdeen criza de forma inaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League Infrangere clara cu Celtic si ultimul loc in Scotia Video
ULTIMA ORĂ
Aberdeen, în criză de formă înainte de posibila partidă cu FCSB din Europa League. Sursă foto: Colaj Fanatik

După succesul pe teren propriu în fața lui Drita, FCSB se gândește deja la play-off-ul UEFA Europa League, acolo unde va putea da peste Aberdeen. Ce au făcut scoțienii în ultimul meci din campionat.

ADVERTISEMENT

Aberdeen, criză de formă înaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League

În ciuda faptului că a avut adversari accesibili în UEFA Champions League, FCSB a fost eliminată de Shkendija în turul doi preliminar și astfel că roș-albaștrii au „picat” în Europa League.

Duelul din turul 3 preliminar UEFA Europa League a adus-o pe Drita în calea roș-albaștrilor, iar FCSB a reușit să se impună în prima manșă, scor 3-2 pe Arena Națională.

ADVERTISEMENT

Ei bine, în cazul în care FCSB nu va pierde la o diferență de două goluri în Kosovo, elevii lui Elias Charalambous vor da peste Aberdeen în play-off-ul de calificare, iar roș-albaștrii pot profita de forma slabă a scoțienilor.

Concret, după primele două runde din Scottish Professional Football League, Aberdeen ocupă ultima poziție din clasament, cu 0 puncte și un golaveraj dezastruos de -4. În ultima etapă, scoțienii au cedat în fața lui Celtic, iar atmosfera a fost una demnă de cupă europeană.

ADVERTISEMENT
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața...
Digi24.ro
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”

FCSB, favorită în posibila „dublă” cu Aberdeen

FCSB are doar motive de bucurie după derby-ul din Scoția. Aberdeen a fost dominată copios de către Celtic, posesia gazdelor, după prima repriză, fiind de 25%, ca la final statistica să arate 28% în dreptul „The Dons”.

ADVERTISEMENT
Show după show! Alex Mitriță a marcat din nou în China, într-un
Digisport.ro
Show după show! Alex Mitriță a marcat din nou în China, într-un "thriller" cu șapte goluri

Golurile lui Celtic au fost marcate de către Benjamin Nygren, în minutul 28, și Reo Hatate, în minutul 66. Ultima reușită a derby-ului a fost de-a dreptul spectaculoasă, jucătorul din Japonia reușind să transforme din afara careului un șut care a lovit bara transversală, ca apoi mingea să treacă de linia porții.

ADVERTISEMENT

Cu o săptămână și jumătate înaintea play-off-ului, campioana României este văzută drept favorită la calificare în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Lotul FCSB-ului este cotat la 48,38 milioane de euro, pe când jucătorii lui Aberdeen însumează 18,75 milioane de euro.

1.98 este cota BETANO pentru „2 solist” în Drita - FCSB
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLiga. Echipele de...
Fanatik
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLiga. Echipele de start: Pavlo Isenko nu e în lot! Revenire surpriză la olteni
Gigi Becali și Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare: „Nețoiu voia să desființeze Steaua!” /...
Fanatik
Gigi Becali și Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare: „Nețoiu voia să desființeze Steaua!” / „Făceam indirecte peste tot”. Exclusiv
Video. Mitriță, încă o „dublă” în China după anunțul revenirii la echipa națională...
Fanatik
Video. Mitriță, încă o „dublă” în China după anunțul revenirii la echipa națională a României. Scor final șocant după ce, în minutul 53, Zhejiang avea 3-1. Update
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
iamsport.ro
Grădinescu a IZUBCNIT la adresa membrului Generației de Aur: 'Nu mi-a plăcut niciodată!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!