Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida

Duelul dintre Aberdeen și FCSB se va disputa joi, 21 august, de la ora 21:45, pe Pittodrie Stadium, iar fanii campioanei României au la dispoziție și posibilități de a urmări partida la televizor.

Ce post de televiziune din străinătate transmite Aberdeen – FCSB

Dacă pe teritoriul României drepturile de transmise ale întâlnirii din prima manșă a play-off-ului Europa League au fost achiziționate de trustul Pro, care va difuza jocul în exclusivitate pe Voyo, există, totuși, și variante de urmări meciul la televizor.

Pentru posesorii antenelor de satelit, partida dintre Aberdeen și FCSB se va vedea pe postul britanic național, BBC Scotland, pe internet BBC Scotland online, dar și pe postul de televiziune DAZN US.

Cum pot românii să prindă DAZN US

La fel ca și în cazul posturilor britanice, cei care vor dori să urmărească jocul la televiziunea americană sunt nevoiți să dețină o antenă satelit. Toate aceste posturi vor transmite în direct imagini de la duelul din Scoția.

Abonamente DAZN US

În ceea ce privește postul DAZN US, lucrurile nu sunt chiar atât de simple. Fanii care vor alege această variantă vor trebui să scoată bani din buzunar pentru a urmări la lucru campioana României.

Televiziunea americană percepe taxe pentru cei care vor să urmărească transmisiunile. Un abonament pe o lună costă 49.99 de lei, în timp ce unul pe un an se ridică la 264 de lei, care înseamnă 22 de lei pe lună.

Alternative streaming Aberdeen – FCSB

O altă posibilitate pentru suporterii FCSB de a viziona întâlnirea din prima manșă a play-off-ului Europa League o reprezintă platforma online STV Player, care oferă conținut live pentru regiunile din Scoția.

Chiar dacă până în acest moment nu există niciun anunț oficial că jocul va fi difuzat și pe acest canal de streaming, există totuși posibilitatea ca doritorii să poate urmări și aici marele duel cu Aberdeen.

Cum poți să vezi meciul în România

În ceea ce privește piața din România, singura posibilitate de a vedea meciul Aberdeen – FCSB este . Costurile sunt de 4.84 euro pentru un abonament pe o lună, de 9.66 euro pentru trei luni, cu discount de 33%, și de 38.72 euro pentru un an cu patru luni gratuite.

pentru partida din Scoția, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate, pentru a putea demonstra faptul că problemele avute la returul cu Drita, când platforma de streaming a căzut din cauza suprasolicitării, s-au rezolvat și pot oferi o transmisie de calitate pe Voyo.