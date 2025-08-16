Aberdeen și-a revenit înaintea meciului cu FCSB, din play-off-ul Europa League. Scoțienii au făcut spectacol în Cupa Ligii

Aberdeen va sta în calea FCSB-ului pentru . Scoțienii au început catastrofal campionatul, dar au reușit un rezultat important în Cupa Ligii, chiar înaintea primului duel contra roș-albaștrilor.

Aberdeen, primul succes al sezonului în Scoția

Aberdeen , în turul play-off-ului UEFA Europa League. Gruparea din Premiership a suferit două înfrângeri în acest start de campionat, 0-2 cu Hearts și 0-2 cu Celtic.

Cu doar câteva zile înainte de , Aberdeen s-a calificat mai departe în Cupa Ligii Scoției, după un succes cu 3-0 pe terenul celor de la Morton.

Norvegianul Sivert Heltne Nilsen a deschis scorul pentru oaspeți în minutul 32 al confruntării, iar scorul a fost majorat cinci minute mai târziu de Kusini Yengi. Scorul final a fot stabilit de Leighton Clarkson (min. 79).

Shayden Morris, englezul de 23 de ani cotat la un milion de euro, s-a accidentat în minutul 60 al jocului și a fost înlocuit de finlandezul Topi Keskinen.

What a corner, what a header 👊 — Aberdeen FC (@AberdeenFC)

Aberdeen, transfer înainte de meciul cu FCSB. Cine este atacantul adus de scoțieni

Fosta echipă a lui Sir Alex Ferguson a transferat un atacant înaintea dublei cu FCSB, din play-off-ul UEFA Europa League. Este vorba de Kennan Bilalovic, atacant de 20 de ani, care i-a costat pe scoțieni nu mai puțin de 500.000 de euro pentru a-l aduce din prima divizie suedeză, de la formația Varnamo, ce se află pe ultimul loc în clasament.

Noul transfer al lui Aberdeen are 40 de meciuri jucate în prima ligă din Suedia și 8 partide în liga secundă, în urma unui împrumut. Antrenorul Jimmy Thelin are încredere în potențialul acestuia.