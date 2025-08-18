, iar scoțienii au oficializat o mutare importantă înainte de acest duel. Un atacant de la AC Milan a semnat cu adversara campioanei României.

Aberdeen, transfer de la AC Milan înainte de meciul cu FCSB

Aberdeen a confirmat oficial transferul atacantului sârb Marko Lazetic de la AC Milan. Crescut în academia celor de la Steaua Roșie Belgrad, „vârful” a făcut pasul în Italia în 2022, „diavolii” plătind 4 milioane de euro în schimbul său.

Deși a aparținut de AC Milan timp de trei sezoane, sârbul a evoluat în doar două partide pentru prima echipă, fiind împrumutat în trei rânduri, la Rheindorf Altach (Austria), Fortuna Sittard (Țările de Jos) și TSC (Serbia).

At last, he is here. Welcome to Aberdeen FC, Marko Lazetić. — Aberdeen FC (@AberdeenFC)

Înțelegerea sa cu AC Milan era valabilă până în vara anului următor, însă gruparea din Serie A nu a primit vreo sumă de transfer în schimbul fotbalistului, conform . Contractul lui Lazetic cu Aberdeen este valabil până în vara lui 2029. .

Ce a declarat fostul jucător al Milanului după ce a semnat cu Aberdeen

Marko Lazetic a oferit o primă reacție pentru site-ul oficial al lui Aberdeen după oficializarea transferului. „Când m-au sunat cei de la Aberdeen, am știut imediat că este locul unde mă voi simți ca acasă.

Antrenorul și cei din conducere și-au dorit foarte mult ca acest transfer să se finalizeze. Mi-a plăcut energia tuturor, am vrut să ajung aici cât mai repede. Cred că este un mediu în care pot crește, atât ca jucător, cât și ca persoană.

E important pentru un jucător să fie într-un loc în care simte că poate să crească. Sper că voi ajuta echipa. Am văzut imagini cu fanii și iubesc intensitatea lor. Aștept cu nerăbdare să intru pe gazon, să marchez și să mă sărbătoresc alături de ei”, a transmis atacantul sârb.

