Abia a luat notă de trecere! Jurnaliștii olandezi, duri cu Dennis Man după Newcastle – PSV 3-0 în Champions League: ce i s-a reproșat românului

Dennis Man a fost titular pentru PSV în meciul jucat de echipa olandeză miercuri seară în deplasare cu Newcastle United în cadrul etapei cu numărul 7 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League. Gruparea din Eindhoven a fost învinsă clar pe „St. James’ Park”, scor 0-3.

Nota 5 pentru Dennis Man după meciul Newcastle United – PSV Eindhoven 3-0 din Champions League

Internaționalul român a fost înlocuit în minutul 63 cu tânărul bosniac Esmir Bajraktarevic, „coșmarul” naționalei lui Mircea Lucescu în campania de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, autor al unui gol superb în meciul direct de la Zenica. Tot atunci a ieșit de pe teren și vedeta Ivan Perisic. În locul său a intrat marocanul Couhaib Driouech.

La acel moment, scorul era 2-0 pentru „coțofene”. La scurt timp, mai exact în minutul 65, Harvey Barnes a marcat și a stabilit astfel scorul final, La finalul partidei, jurnaliștii olandezi, așa cum procedează de altfel de fiecare dată, „au pus lupa” pe jucătorii lui PSV Eindhoven.

Ce i-au reproșat jurnaliștii olandezi lui Dennis Man

de către jurnaliștii de la cu 5 după meciul de la Newcastle. Principala problemă vizavi de internaționalul român a fost, în viziunea batavilor, reprezentată de faptul că el nu a reușit aproape niciodată să își depășească adversarii în duelurile 1 la 1.

„În prima repriză, Man a căutat în mod regulat aventura, dar s-a trezit blocat în repetate rânduri de Lewis Hall și de linia defensivă din spatele său. După o oră, românul a fost înlocuit de Bosz”, a notat sursa citată anterior.

Cât în ceea ce îl privește pe Ivan Perisic, croatul a fost notat cu 5.5, cu mențiunea că pe „St James’ Park” nu a avut ocazia să facă diferența, așa cum se întâmplă de obicei, tot prin prisma modului în care s-au apărat cei de la Newcastle: „Perisic face adesea diferența în momentele cruciale. Experimentatul croat nu a avut însă această ocazie și la Newcastle. La fel ca cealaltă extremă, Man, ziua sa de muncă s-a terminat după o oră”.

Nu în ultimul rând, nici antrenorul Peter Bosz nu a scăpat de analiza aspră a jurnaliștilor olandezi. El a primit tot nota 5, cu următoarele precizări:

„Bosz avea, fără îndoială, mult mai multe în minte pentru vizita sa pe magicul St. James’ Park. Nemulțumirea sa este normală, deoarece antrenorul nu a reușit în mod clar să descifreze codul lui Newcastle”.