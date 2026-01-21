Sport

Abia a luat notă de trecere! Jurnaliștii olandezi, duri cu Dennis Man după Newcastle – PSV 3-0 în Champions League: ce i s-a reproșat românului

Dennis Man a fost judecat de olandezi după eșecul drastic suferit de PSV Eindhoven în deplasare cu Newcastle în Champions League! Ce notă a primit românul
Gabriel-Alexandru Ioniță
22.01.2026 | 00:43
Abia a luat nota de trecere Jurnalistii olandezi duri cu Dennis Man dupa Newcastle PSV 30 in Champions League ce i sa reprosat romanului
ULTIMA ORĂ
Nota primită de Dennis Man după meciul Newcastle - PSV Eindhoven 3-0 din Champions League. Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Dennis Man a fost titular pentru PSV în meciul jucat de echipa olandeză miercuri seară în deplasare cu Newcastle United în cadrul etapei cu numărul 7 din faza principală a actualei ediții de UEFA Champions League. Gruparea din Eindhoven a fost învinsă clar pe „St. James’ Park”, scor 0-3.

Nota 5 pentru Dennis Man după meciul Newcastle United – PSV Eindhoven 3-0 din Champions League

Internaționalul român a fost înlocuit în minutul 63 cu tânărul bosniac Esmir Bajraktarevic, „coșmarul” naționalei lui Mircea Lucescu în campania de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, autor al unui gol superb în meciul direct de la Zenica. Tot atunci a ieșit de pe teren și vedeta Ivan Perisic. În locul său a intrat marocanul Couhaib Driouech.

ADVERTISEMENT

La acel moment, scorul era 2-0 pentru „coțofene”. La scurt timp, mai exact în minutul 65, Harvey Barnes a marcat și a stabilit astfel scorul final, 3-0 pentru echipa din Premier League. La finalul partidei, jurnaliștii olandezi, așa cum procedează de altfel de fiecare dată, „au pus lupa” pe jucătorii lui PSV Eindhoven.

Ce i-au reproșat jurnaliștii olandezi lui Dennis Man

Dennis Man a fost notat de către jurnaliștii de la voetbalprimeur.nl cu 5 după meciul de la Newcastle. Principala problemă vizavi de internaționalul român a fost, în viziunea batavilor, reprezentată de faptul că el nu a reușit aproape niciodată să își depășească adversarii în duelurile 1 la 1.

ADVERTISEMENT
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50%...
Digi24.ro
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”

„În prima repriză, Man a căutat în mod regulat aventura, dar s-a trezit blocat în repetate rânduri de Lewis Hall și de linia defensivă din spatele său. După o oră, românul a fost înlocuit de Bosz”, a notat sursa citată anterior.

ADVERTISEMENT
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”....
Digisport.ro
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”

Cât în ceea ce îl privește pe Ivan Perisic, croatul a fost notat cu 5.5, cu mențiunea că pe „St James’ Park” nu a avut ocazia să facă diferența, așa cum se întâmplă de obicei, tot prin prisma modului în care s-au apărat cei de la Newcastle: „Perisic face adesea diferența în momentele cruciale. Experimentatul croat nu a avut însă această ocazie și la Newcastle. La fel ca cealaltă extremă, Man, ziua sa de muncă s-a terminat după o oră”. 

Nu în ultimul rând, nici antrenorul Peter Bosz nu a scăpat de analiza aspră a jurnaliștilor olandezi. El a primit tot nota 5, cu următoarele precizări:

ADVERTISEMENT

„Bosz avea, fără îndoială, mult mai multe în minte pentru vizita sa pe magicul St. James’ Park. Nemulțumirea sa este normală, deoarece antrenorul nu a reușit în mod clar să descifreze codul lui Newcastle”. 

Champions League, etapa 7. Vlad Dragomir, eșec la limită pe „Stamford Bridge” cu...
Fanatik
Champions League, etapa 7. Vlad Dragomir, eșec la limită pe „Stamford Bridge” cu Chelsea! Ce a făcut Dennis Man în Newcastle – PSV și toate rezultatele serii
De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în Europa League....
Fanatik
De câte puncte are nevoie FCSB pentru a se califica în Europa League. Șansele au fost calculate de un super-computer
Barcelona, un nou gol anulat pentru un ofsaid milimetric! Imaginile VAR au provocat...
Fanatik
Barcelona, un nou gol anulat pentru un ofsaid milimetric! Imaginile VAR au provocat și mai multe controverse
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să...
iamsport.ro
Tranzacție uriașă: un colos cu active de 116 miliarde de euro vrea să cumpere fosta firmă a membrului Generației de Aur!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!