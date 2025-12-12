„Abia acasă am aflat cine a marcat golul de 4-3”. Gabi Safta a povestit „20 de minute magice” în Peluza Nord: „Am căzut toți pe scări!”

ADVERTISEMENT

Fanii FCSB încă sărbătoresc succesul uriaș înregistrat de campioana României în Europa League. Roș-albaștrii au câștigat meciul cu Feyenoord, una dintre marile echipe ale fotbalului olandez, scor 4-3, cu un gol venit la ultima fază. Gabi Safta a povestit cum s-a trăit finalul jocului din peluză.

Sărbătoare în peluză după FCSB – Feyenoord 4-3. Cum s-a trăit victoria campioanei României

Golul lui Florin Tănase din minutul 90+5 a declanșat nebunia pe Arena Națională. Jucătorii de la FCSB, alături de membrii staffului, s-au „teleportat” în fața Peluzei Nord și au sărit în brațele suporterilor. Preț de câteva zeci de secunde, aceștia au sărbătorit rezultatul parcă nesperat.

ADVERTISEMENT

Imediat după acest moment, arbitrul a pus capăt jocului, Minute bune, Peluza Nord a cântat pentru favoriții lor, care au dat dovadă de spirit de luptă și au forțat victoria până în ultima secundă.

Clipe magice pentru suporterii FCSB

Gabi Safta a fost prezent în peluză, alături de fiul său, la meciul câștigat în mod dramatic de FCSB în fața lui Feyenoord și a povestit cum s-a simțit momentul în care Florin Tănase a adus victoria pentru campioana României. Acesta cu greu a reușit să își stăpânească emoțiile și a ținut să îl felicite și pe

ADVERTISEMENT

„La 1-3, Mustață ne spunea să rămânem alături de echipă. La 2-3, Tribuna a doua a devenit peluză. La 3-3 am văzut oameni plângând, iar la 4-3 am trăit momentele pe care le-ați trăit voi în tinerețe pe stadioane. Nu știai cu cine te îmbrățișezi. Am căzut toți de pe scaune pe trepte. Abia spre final ne-am dat seama că și stafful era în fața noastră. Doar acasă am aflat cine a dat ultimul gol. Dacă îi întrebai pe oameni cum îi cheamă, nu știau nici cu buletinul în mână.

ADVERTISEMENT

Au fost 20 de minute pentru care îmi mulțumesc că mi-am dus copilul la meci, deși era răcit cobză, în loc să stau cu el acasă și să îl doctoricesc. Nu aveai cum să ratezi un asemenea meci. Copilul meu a venit direct de la liceu la meci. Mi s-a zis în familie să îl duc acasă, să îi dau medicamente, dar a vrut să vină la stadion.

Mi-a intrat la suflet meciul. Am fost acolo. Mare merit are și Mustață. A strâns din nou galeria. Îl felicit. Este echilibrat și, mai ales, devotat. Nu poți să nu fii alături de oamenii care te-au scos în stradă de fericire”, a povestit Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA.