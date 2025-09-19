“Abia aștept!” Ce propunere i-a făcut Donald Trump jucătoarei Charley Hull pe care a întâlnit-o la dineul oferit de Regele Charles al Marii Britanii

Jucătoarea de golf Charley Hull a dezvăluit ce a discutat cu Donald Trump la banchetul de stat organizat, la Castelul Windsor, în onoarea președintelui SUA.

Donald Trump este pasionat de golf

Președintele SUA, în vârstă de 79 de ani, și prima doamnă Melania au fost însoțiți de fiica sa Tiffany Trump și de soțul acesteia, omul de afaceri Michael Boulos, la banchetul oferit de Regele Charles și soșia sa Camilla.

Vedeta britanică, una dintre cele mai cunoscute jucătoare de golf, este printre sportivii preferați ai Acum Hull a avut ocazia să vorbească cu președintele în persoană miercuri seara și a dezvăluit că acesta i-a făcut o cerere specială.

„Am vorbit și m-a invitat să joc cu el”, a declarat Hull joi după-amiază la BBC Radio 5 Live. “Trump a fost foarte sociabil cu toată lumea. Are simțul umorului și știe foarte multe despre golf”, a mai spus jucătoarea de golf.

Meciul va fi organizat la finalul anului

„A spus că vrea să organizeze un meci. E foarte tare. Anul trecut l-a contactat pe agentul meu și voia să jucăm la sfârșitul anului, dar cred că eram în vacanță. Am vorbit despre asta și vom încerca să organizăm un meci înainte de sfârșitul anului, ceea ce va fi foarte frumos”, a spus jucătoarea în vârstă de 29 de ani.

Ea a fost încântată să-l întâlnească pe Trump, după ce anterior îl lăudase pe președinte și îi ceruse să devină „șeful Regatului Unit”. Blonda a adăugat despre președintele SUA: „Este un om minunat și m-am înțeles foarte bine cu el. Abia aștept să jucăm golf cu el”

Charley Hull, cunoscută pentru că fuma pe teren

Hull a sosit miercuri la Windsor, după ce a câștigat Kroger Queen City Championship, prima ei victorie din circuitul american în ultimii trei ani. Ea a strălucit într-o rochie aurie, completându-și ținuta cu cercei clasici cu diamante și purtând părul blond platinat într-un coc sofisticat.

Charley Hull a devenit cunoscută în lumea golfului nu doar grație performențelor ei și și pentru faptul că fuma țigări în timpul competițiilor. Însă, în martie anul acesta, ea a dezvăluit că s-a lăsat de fumat.

Totul s-a întâmplat în urma unui pariu de 10.000 de lire sterline, în care a promis că nu va fuma timp de două luni. De atunci, Hull nu a mai fost fotografiată fumând pe terenul de golf, chiar dacă nu a renunțat definitive la acest viciu.