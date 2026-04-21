„Abia așteptam să mă întorc în iarbă” Gigi Becali a făcut prima schimbare în echipa de start a FCSB-ului, după plecarea lui Rădoi

Gigi Becali a făcut un anunț important după ce despărțirea lui Mirel Rădoi de FCSB s-a confirmat. Care este prima decizie pe care a luat-o patronul campioanei.
Bogdan Mariș
21.04.2026 | 16:42
Gigi Becali a dezvăluit prima schimbare care se va produce în primul 11 al FCSB-ului după plecarea lui Mirel Rădoi.
Mirel Rădoi (45 de ani) a preluat-o pe FCSB la începutul play-out-ului, înlocuindu-l pe Elias Charalambous, însă a rămas pe banca echipei pentru doar 5 meciuri. Tehnicianul va pleca în Turcia pentru a semna cu Gaziantep, iar Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că se va implica din nou la echipă, tânărul Matei Popa urmând să revină în poartă în locul lui Ștefan Târnovanu.

Gigi Becali a dezvăluit prima schimbare care se va produce în primul 11 după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep. „Era parcă mai bine (n.r. despre perioada în care nu s-a implicat la echipă)! Nu aveam nicio emoție, stăteam lejer. N-ai nicio emoție, nu stai să te gândești cu cine joci, pe cine schimbi.

Mă uitam lejer la meciuri. Așa, te gândești ce faci, ce schimbi, să nu greșești cumva. Abia așteptam să mă întorc în iarbă! Eu acum o să fac niște experimente. În poartă o să fie copilul (n.r. Matei Popa), a afirmat patronul celor de la FCSB la TV Digi Sport. Omul de afaceri a confirmat în exclusivitate pentru FANATIK faptul că Mirel Rădoi va pleca în Turcia și a dezvăluit și ce salariu va avea tehnicianul.

Ștefan Târnovanu a revenit în poarta celor de la FCSB la meciul cu Oțelul, câștigat clar de campioana României, 4-0, dar apoi a comis două erori în meciul cu Farul, iar ambele au dus la goluri înscrise de gazde. Din fericire pentru gruparea „roș-albastră”, greșelile sale nu au contat atât de mult, deoarece meciul a fost câștigat cu 3-2.

Ce meciuri va mai disputa FCSB până la finalul sezonului

FCSB mai are de jucat 4 meciuri în play-out: acasă cu Petrolul (24 aprilie), în deplasare cu Csikszereda (1 mai), acasă cu Unirea Slobozia (8-11 mai) și în deplasare cu Hermannstadt (15-18 mai). Apoi, gruparea „roș-albastră” va disputa barajul pentru Conference League împotriva unei echipe de play-out, adversarii posibili fiind FC Botoșani, Csikszereda și Farul.

În cazul în care se va impune, campioana va juca în deplasare contra unei formații din play-off (locul 3 sau 4, în funcție de câștigătoarea Cupei României Betano) pentru un loc în preliminariile Conference League. În direct la emisiunea MM LA FANATIK, Mihai Stoica a confirmat că a contactat deja un antrenor, căruia i-a solicitat să preia echipa până la finalul sezonului.

