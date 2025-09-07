Abia așteptau! Presa din Ungaria nu a avut milă de naționala României după eșecul dur contra Canadei

Presa din Ungaria nu a iertat naționala de fotbal a României după ce a pierdut categoric în fața canadienilor. Maghiarii au ținut să evidențieze

Presa din Ungaria pune paie pe foc! Ce au scris maghiarii despre România – Canada 0-3

„Tricolorii” au părut că nu iau în serios acest test, iar Jonathan David i-a trezit rapid pe români cu un gol încă din minutul 11.

În loc să devină mai serioși, greșelile au început să se înlănțuiască, iar Horațiu Moldovan a gafat incredibil, încercând să dribleze un adversar, iar canadienii și-au dublat avantajul. Scorul final a fost 0-3, iar presa din Ungaria nu a ratat ocazia să-i atace pe români.

„Încă o înfrângere rușinoasă acasă pentru România”, au notat ei, amintind și de eșecul din debutul preliminariilor Campionatului Mondial, când „tricolorii” au cedat în fața Bosniei pe teren propriu. Gafa lui Moldovan a fost, la rândul ei, pusă în evidență de maghiari, care au scos în față faptul că poarta naționalei lui Lucescu este apărată de un portar de rezervă în La Liga.

Cei de la Magyar Nemzet au preluat declarațiile de la final ale lui Mircea Lucescu și au ținut să specifice faptul că selecționerul „a părut puțin iritat de o nouă înfrângere”:

„La al doilea gol, un portar nu-și poate permite așa ceva. Poate într-o zonă laterală, dar nu central! Am întâlnit o echipă mai agresivă, mult mai puternică fizic. Raportul faulturilor e net în favoarea lor. Dar per total, nu sunt nemulțumit de joc. Se întâmplă, sunt convins că marți nu va fi așa”, a spus Mircea Lucescu la finalul partidei

Ungaria, meci de chin în Irlanda

Deși și-au dedicat o bună parte a atenției spre naționala noastră, care a făcut un meci slab într-o partidă amicală, Ungaria nu se poate lăuda cu rezultate mai bune. După ce a fost surclasată în barajul de Nations League de Turcia, care a învins-o fără drept de apel cu 6-1 la general, naționala lui Marco Rossi a obținut un nou rezultat slab.

În debutul lor din preliminariile Campionatului European, maghiarii au obținut doar o remiză cu selecționata din Irlanda. Deși conduceau cu 2-0 după doar 15 minute, prin golurile lui Barnabas Varga și Roland Sallai, ei au terminat cu mari emoții partida.

Ungaria a rămas în „10” încă din minutul 52, iar irlandezii au preluat controlul total asupra partidei. Cu o posesie zdrobitoare de 76% și un raport al șuturilor de 16-4 în a doua jumătate, Irlanda a înscris de două ori și a smuls un punct din meciul contra maghiarilor, care se mai luptă în grupa F cu Portugalia și Armenia.