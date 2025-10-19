Abia au venit, dar au deja bagajele la ușă! Situație bizară la una dintre echipele de tradiție din Superliga României

Petrolul a făcut câteva transferuri la finalul lunii august, încercând să-și fortifice lotul, când a constatat că situația din clasament e destul de precară. Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea din târg.

Fotbaliștii aduși în mandatul lui Ciobotariu nu sunt pe placul lui Neagoe

Oscar Coreia, un elvețian cu origini braziliene, și Moutir Chajia, marocan cu cetățenie belgiană, au fost aduși în mandatul lui Liviu Ciobotariu. Ambii sunt jucători de atac, un compartiment în care ploieștenii au suferit îngrozitor.

Din cauza rezultatelor slabe, care au culminat cu un 0-3 pe teren propriu cu Dinamo, Ciobi și-a dat demisia, iar la Petrolul a venit Eugen Neagoe, care are alt plan de a revigora echipa lupilor galbeni.

Un plan în care niciunul dintre cei doi nu intră. Neagoe nu i-a luat niciodată în lot și nu e câtuși de puțin încântat de calitățile lor. Drept pentru care, Petrolul caută soluții să se despartă de ei.

Oscar Coreia și Moutir Chajia nu intră în planurile lui Neagoe

Coreia, fost fotbalist la Yvedon, a bifat câteva minute în două partide din mandatul lui Ciobotariu, în vreme ce Moutir, care a jucat la Como, are șanse mari de a pleca fără să fi jucat vreun minut la Petrolul. El a evoluat o repriză la echipa a doua care joacă în liga a treia.

Fără a le pronunța numele, Neagoe a precizat că are nevoie de fotbaliști care să fi jucat, deoarece situația echipei nu-i permite să facă experimente sau să stea după cineva. El a explicat însă și un fenomen, care, în opinia sa, afectează nivelul Superligii.

„Sunt destui fotbaliști, ca să nu zic mulți, care vin în România crezând că aici e un campionat slab. Ceea ce nu e adevărat. Poate nu avem o competiție calitativă, ca spectacol, dar Superliga e un campionat dur, în care nu-i ușor să joci. Acesta este motivul pentru care străinii nu se adaptează sau nu fac față. Vin cu niște așteptări, care nu se potrivesc cu realitatea”, a spus antrenorul Petrolului.

În afara lui Moutir și Coreia, veniți liebri d econtract după perioade lungi de pauză, care nu intră în vederile lui Neagoe, Petrolul l-a adus și pe J

Onguene și Dulca pot prinde lotul în perioada următoare

Jucător cu meciuri în Liga Campionilor, acesta a recuperat mult din lunga pauză de activitate pe care a avut-o, el jucând ultima dată în 2023. Onguene are deja patru meciuri în liga a treia și cât de curând ar putea fi inclus în lotul primei echipe.

La fel și Marco Dulca, ultimul transferat de Petrolul.

Petrolul întâlnește CFR Cluj, luni, de la ora 20.30, în ultimul meci din etapa a 13-a a Superligii. Ploieștenii sunt pe locul 14 în campionat, cu nouă puncte, la egalitate cu Csikszereda.