Abia au venit, dar au deja bagajele la ușă! Situație bizară la una dintre echipele de tradiție din Superliga României

Doi fotbaliști aduși cu surle și trâmbițe în campionatul României au șanse mari să plece fără să bifeze ceva notabil în fotbalul nostru. Unul dintre ei n-a jucat nicio secundă în Superligă
Catalin Oprea
19.10.2025 | 08:33
Abia au venit dar au deja bagajele la usa Situatie bizara la una dintre echipele de traditie din Superliga Romaniei
Petrolul ocupă un loc de baraj după primele 12 etape din Superliga Romaniei FOTO facebook/fcpetrolul

Petrolul a făcut câteva transferuri la finalul lunii august, încercând să-și fortifice lotul, când a constatat că situația din clasament e destul de precară. Socoteala de acasă nu s-a potrivit însă cu cea din târg.

Fotbaliștii aduși în mandatul lui Ciobotariu nu sunt pe placul lui Neagoe

Oscar Coreia, un elvețian cu origini braziliene, și Moutir Chajia, marocan cu cetățenie belgiană, au fost aduși în mandatul lui Liviu Ciobotariu. Ambii sunt jucători de atac, un compartiment în care ploieștenii au suferit îngrozitor.

Din cauza rezultatelor slabe, care au culminat cu un 0-3 pe teren propriu cu Dinamo, Ciobi și-a dat demisia, iar la Petrolul a venit Eugen Neagoe, care are alt plan de a revigora echipa lupilor galbeni.

Un plan în care niciunul dintre cei doi nu intră. Neagoe nu i-a luat niciodată în lot și nu e câtuși de puțin încântat de calitățile lor. Drept pentru care, Petrolul caută soluții să se despartă de ei.

Oscar Coreia și Moutir Chajia nu intră în planurile lui Neagoe

Coreia, fost fotbalist la Yvedon, a bifat câteva minute în două partide din mandatul lui Ciobotariu, în vreme ce Moutir, care a jucat la Como, are șanse mari de a pleca fără să fi jucat vreun minut la Petrolul. El a evoluat o repriză la echipa a doua care joacă în liga a treia.

Fără a le pronunța numele, Neagoe a precizat că are nevoie de fotbaliști care să fi jucat, deoarece situația echipei nu-i permite să facă experimente sau să stea după cineva. El a explicat însă și un fenomen, care, în opinia sa, afectează nivelul Superligii.

petrolul transferuri neagoe moutir coreia
Moutir și Coreia nu sunt pe placul lui Eugen Neagoe FOTO facebook/fcpetrolul

„Sunt destui fotbaliști, ca să nu zic mulți, care vin în România crezând că aici e un campionat slab. Ceea ce nu e  adevărat. Poate nu avem o competiție calitativă, ca spectacol, dar Superliga e un campionat dur, în care nu-i ușor să joci. Acesta este motivul pentru care străinii nu se adaptează sau nu fac față. Vin cu niște așteptări, care nu se potrivesc cu realitatea”, a spus antrenorul Petrolului.

În afara lui Moutir și Coreia, veniți liebri d econtract după perioade lungi de pauză, care nu intră în vederile lui Neagoe, Petrolul l-a adus și pe Jeroeme Onguene, care e fost campion european U 17 cu Franța, într-o echipă din care făceau parte Mbappe și Marcus Thuram.

Onguene și Dulca pot prinde lotul în perioada următoare

Jucător cu meciuri în Liga Campionilor, acesta a recuperat mult din lunga pauză de activitate pe care a avut-o, el jucând ultima dată în 2023. Onguene are deja patru meciuri în liga a treia și cât de curând ar putea fi inclus în lotul primei echipe.

La fel și Marco Dulca, ultimul transferat de Petrolul. Liber de contract după despărțirea de Celje, din Slovenia, fostul internațional de tineret a semnat cu Petrolul un contract valabil până în vara anului 2027.

Petrolul întâlnește CFR Cluj, luni, de la ora 20.30, în ultimul meci din etapa a 13-a a Superligii. Ploieștenii sunt pe locul 14 în campionat, cu nouă puncte, la egalitate cu Csikszereda.

