Abia ieșit din închisoare, Mititelu începe războiul cu Rotaru: „Când pisica nu-i acasă, joacă șoarecii pe masă! Ne-au furat multe și avem mult de recuperat!”. Video

Adrian Mititelu a fost eliberat din închisoare după 1 an și șapte luni, iar patronul lui FC U Craiova alături de Marius Croitoru, Mititelu Jr. și Marcel Pușcaș.

Adrian Mititelu îl atacă pe Mihai Rotaru: „Ne-au furat suporterii, sponsorii!”

nu îi iartă pe rivalii din oraș și a explicat de a decis ca echipa să nu joace la Turnu Severin, unde va merge și Universitatea Craiova: „Noi jucăm la Târgiu Jiu. Am fost primiți foarte bine și în Liga a treia. Și la Severin ne simțim foarte bine și ne iubește lumea și acolo, dar am înțeles că sunt condiții mai bune la Târgu Jiu. Nu am vrut să ne aglomerăm pe acolo cu cei de la CS U”.

Mititelu a făcut aluzie și la susținerea politică pe care a avut-o echipa lui Rotaru din partea Partidului Social Democrat, prin Olguța Vasilescu: „Mai bine unii în stânga și alții în dreapta. Ăia în stânga sunt cu PSD-ul, noi cu PNL-ul”.

Până la urmă, omul de afaceri consideră că e de bun augur pentru echipa să joace la Târgu Jiu, însă continuă discursul acid la adresa echipei lui Mihai Rotaru: „Trebuie să ne recuperăm suporterii, pentru că foarte mulți au migrat spre CS U. Poate e mai bine să jucăm două-trei meciuri acolo. În Oltenia sunt suporteri de rezultat și poate ăsta a fost un motiv pentru care i-am pierdut.

Când pisica nu e acasă, joacă șoarecii pe masă! Ne-au furat suporterii, sponsorii! Mai mult de jumătate din sponsorii lor sunt de la noi. Ne-au furat multe și avem mult de recuperat! Mai sunt discuții pentru transferuri și cu siguranță vor mai veni unul-doi jucători”.

Adrian Mititelu, despre aducerea lui Marius Croitoru: „Sper să fi fost o alegere inspirată. E foarte vulcanic!”

Adrian Mititelu a dezvăluit că a fost foarte ușor să îl convingă să preia echipa și l-a comparat cu mare antrenor: „Nu a fost greu deloc să îl aduc pe Croitoru. Sper să fi fost o alegere inspirată. Seamănă puțin cu Constantin Teașcă sau chiar cu Valentin Stănescu. E foarte vulcanic.

Nu pot să dau sfaturi unui antrenor. El știe cel mai bine. Trebuie să aibă rezultate. Așa te judecă și patronatul și suporterii”.

Mititelu a asistat la victoria cu 5-0 a lui FC U Craiova 1948 în meciul disputat la baza de pregătire din Craiova, însă rămâne cu picioarele pe pământ: „Evident că mi-a fost dor de fotbal. E un meci de pregătire, finalizarea unui cantonament. Nu pot să mă pronunț după un meci.

Să vedem în campionat cum evoluează, ce vom face la Constanța, unde avem un meci foarte greu, apoi CFR. Jucăm cu cele mai puternice echipe din România. Cred că și noi suntem puternici și avem șanse să obținem ceva”.