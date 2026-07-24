Abia instalat pe banca naționalei, Jurgen Klopp a trecut la amenințări: ”Dacă vor face asta, plec imediat”

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Instalat la cârma naționalei Germaniei, după ce Julian Nagelsmann a demisionat ca urmare a eliminării premature de la CM 2026, Jurgen Klopp a avut un discurs direct. El a amenințat că va demisiona imediat și a dezvăluit ce nu vrea să audă în mandatul său.

Jurgen Klopp, amenință la instalarea la naționala Germaniei

Jurgen Klopp a trăit vineri, 24 iulie, unul dintre cele mai importante momente ale carierei sale. Prezentat oficial ca , tehnicianul a transmis că acceptă presiunea și criticile, însă vrea ca acestea să rămână legate strict de fotbal.

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”Nu fac această treabă pentru mine. O fac pentru voi. Îmi asum acest post chiar dacă am văzut cum l-ați tratat pe Julian Nagelsmann. Îmi asum acest post chiar dacă am văzut cum l-ați tratat pe Thomas Tuchel.

Dacă vă legați de familia mea, plec. Dacă credeți că sunt un gunoi, spuneți-mi direct în față și plec imediat, fără să cer nicio compensație. Criticați-mă dacă ceva nu funcționează. Voi încerca să rezolv cu plăcere. Important este munca”, a declarat Klopp, la conferința de presă.

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El consideră că această funcție poate fi punctul culminant al carierei sale și a explicat că această responsabilitate este diferită față de orice experiență avută până acum, deoarece nu mai reprezintă un club, ci o țară întreagă.

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”Este o mare onoare să fiu aici astăzi. Ceea ce mi s-a întâmplat în ultimele zile este ca un film care rulează în capul meu. Știind de unde vin, era de neimaginat să ajung până aici”, a spus Jurgen Klopp.

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Ce promisiune a făcut Klopp la instalarea oficială

În ceea ce privește obiectivele sportive, noul selecționer a recunoscut că Mannschaft-ul are un drum dificil pentru a reveni în vârful fotbalului mondial. Klopp a oferit exemplul Franței, dar a precizat că Germania poate în continuare să câștige.

Tehnicianul, cunoscut pentru faptul că , a explicat și modul în care va aborda această funcție și a precizat că nu este genul de antrenor care doar convoacă jucători și apoi se retrage, ci vrea să fie implicat total în acest proiect.

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El a anunțat că va urmări atent evoluțiile jucătorilor și că va lua legătura cu aceștia înainte de primele meciuri. Mai mult, a promis schimbări importante și a transmis că fotbaliștii vor avea oportunități pe care poate nu le așteaptă în acest moment.

”Îmi place să fiu curajos”, a afirmat Klopp, care vrea să construiască o echipă pe care suporterii să o urmărească cu plăcere. Noul selecționer al Germaniei a precizat însă că schimbările nu vor produce rezultate peste noapte și că va fi nevoie de răbdare pentru ca proiectul său să prindă contur.

Jurgen Klopp își va începe oficial mandatul pe banca naționalei pe 24 septembrie, când Germania va întâlni în deplasare Olanda, în prima etapă din Liga Națiunilor. Primul joc în fața propriilor fani va avea loc trei zile mai târziu, când nemții vor primi vizita Greciei, într-o partidă ce se va desfășura la Augsburg.