Abonamentele UNTOLD 2025 au fost puse la vânzare. Află cât trebuie să plătești pentru un bilet de General Acces

Biletele pentru ediția aniversară UNTOLD 2025 sunt acum disponibile. Organizatorii au anunțat că abonamentele General Acces pot fi cumpărate la un preț special. Ediția din 2025 marchează un deceniu de existență pentru UNTOLD și promite să fie una excepțională, cu artiști în premieră pentru România.

Pentru cei dornici să participe la acest eveniment aniversar, abonamentele de tip General Access pot fi achiziționate la un preț special de doar 139 de euro, potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, joi, AGERPES.

“În cele patru zile şi patru nopţi de festival, creatorii UNTOLD transformă Parcul Central din Cluj-Napoca într-o lume a diversităţii genurilor muzicale, o lume care include live act-uri şi show-uri ale celor mai cunoscuţi artişti şi DJ din cultura mainstream şi underground.

Fiecare dintre cele patru zile ale celor nouă ediţii ale festivalului UNTOLD a fost o experienţă extraordinară pentru fanii care s-au bucurat de fiecare artist prezent la scenele amplasate în Parcul Central”, precizează sursa citată, conform

UNTOLD X va avea loc în perioada 7-10 august

Cea de-a zecea ediţie UNTOLD va avea loc în perioada 7-10 august. De la debutul festivalului din 2015, devenind un fenomen global. Prima ediție a atras 240.000 de participanți, iar în 2024, festivalul a atins cifra record de 427.000 de fani.

“Pe lângă cei mai mari artişti şi DJ din lume, organizatorii spun că anul 2025 va aduce în lineup-ul festivalului artişti live în premieră pentru România, pe care fanii şi-i doresc pe scena principală, experienţe inedite şi multe alte surprize pe care participanţii le vor descoperi în universul magic UNTOLD”, se mai arată în comunicat, potrivit sursei.

De-a lungul anilor, Untold a adus în România nume grele ale scenei muzicale internaționale. Artiști precum Avicii, The Chainsmokers, Ellie Goulding, Charli XCX, Anne-Marie, Ava Max, Bebe Rexha, Stormzy, Tinie Tempah, Major Lazer, Imagine Dragons și alături de DJ-i de renume mondial ca David Guetta, Swedish House Mafia, Martin Garrix, Alok, Armin van Buuren, Marshmello, Steve Aoki, Timmy Trumpet, Kygo, Alan Walker, Don Diablo, Lost Frequencies, Tiesto, Alesso, Hardwell, Above & Beyond.

Ediția aniversară Untold X, programată între 7 și 10 august 2025, promite să ridice ștacheta și mai sus. Pe lângă line-up-ul incredibil, organizatorii pregătesc tot felul de surprize care vor face din această ediție una cu adevărat legendară.