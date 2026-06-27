Absent de pe banca Franței în victoria cu 4-1 contra Danemarcei, Didier Deschamps tot a intrat în istorie. Ce record a bifat la CM 2026

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Norvegia și Franța s-au duelat în etapa a 3-a a din grupa I de la CM 2026, într-unul dintre cele mai interesante meciuri de până acum de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. „Cocoșul Galic” s-a impus cu 4-1, demonstrând forță și dorință mare în ceea ce privește o aventură cât mai lungă la acest turneu final. Didier Deschamps a absentat de pe banca tehnică, însă a bifat un record istoric.

Recordul bifat de Didier Deschamps la Cupa Mondială din 2026

iar selecţionerul a fost nevoit să plece de urgenţă din cantonamentul naţionalei pentru a-şi lua rămas bun, marți, 23 iunie. Franța a jucat meciul contra Danemarcei, ultimul din Grupa I, vineri, 26 iunie, iar echipa a fost condusă la această partidă de către secundul Guy Stephan. Ousmane Dembele a fost omul meciului, reușind un hattrick (minutele 7, 20, 32), iar în minutul 90+4. Pentru norvegieni a înscris Aasgaard (minutul 21).

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Totuși, Didier Deschamps este cel care a bifat, grație succesului obținut de Franța, un record istoric. Mai exact, după 4-1 cu Danemarca, el a devenit antrenorul cu cele mai multe victorii din istoria Cupei Mondiale: 17. Didier Deschamps a depășit astfel recordul anterior pe care îl deținea germanul Helmut Schon.

Francezii au câștigat Grupa I cu maximum de puncte (9), după ce au trecut de Senegal (3-1), Irak (3-0) și Norvegia. În șaisprezecimi, Mbappe & Co. vor juca la New York împotriva uneia dintre echipele clasate pe locul 3.

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Când revine Didier Deschamps pe banca Franței

Didier Deschamps se află la ultimul său turneu ca selecționer al Franței, urmând să părăsească postul după Cupa Mondială din această vară, indiferent de rezultat. Secundul Guy Stephan a vorbit după meciul cu Norvegia despre revenirea tehnicianului principal.

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„Toate gândurile bune pentru Didier. El ni se va alătura mâine și va fi la antrenamente cu noi. Abia așteptăm să îl vedem din nou!”, a spus Guy Stephan după 4-1 cu Norvegia.

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