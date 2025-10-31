Absență importantă anunțată înainte de Dinamo – CFR Cluj: „Încercăm să-l punem pe picioare”

ADVERTISEMENT

Formația din Gruia este una dintre cele mai mari dezamăgiri din turul acestui sezon, fiind în afara locurilor de play-off.

CFR Cluj, fără un om de bază la partida cu Dinamo. Anunțul făcut de Iuliu Mureșan

Totuși, ardelenii tocmai l-au adus pe Daniel Pancu și speră că astfel rezultatele bune vor începe să apară. Prima oportunitate este la confruntarea cu Dinamo, ce va fi astăzi, de la ora 20:30, pe Arena Națională, în fața a peste 10.000 de spectatori. Fostul selecționer al echipei naționale U21 are parte însă de o primă veste proastă în calitate de antrenor al formației din Gruia.

Unul dintre cei mai importanți jucători, cu un CV impresionant, Marcus Coco, nu va putea să fie pe teren pentru echipa ardeleană în meciul cu trupa alb roșie. Acesta are probleme medicale și se pare că este așteptat să revină în runda viitoare din SuperLiga, conform declarațiilor făcute de președintele echipei, Iuliu Mureșan, care a confirmat că francezul nu va fi forțat pentru duelul cu Dinamo, din etapa cu numărul 15.

”Nu e o accidentare gravă a lui Coco. După meciul cu Dinamo va putea să revină. Slimani este în creștere, se pregătește exemplar. Cu Zouma mai avem niște probleme ca urmare a nepregătirii și a unei accidentări serioase pe care a avut-o. Încercăm să-l punem pe picioare. Oricum, și el este într-o creștere foarte mare din punct de vedere fizic”, a declarat Mureșan pentru

Problema principală cu care Daniel Pancu se confruntă la CFR Cluj

s-au despărțit recent de Andrea Mandorlini, iar primul nume de pe lista lor a fost Dan Petrescu. Totuși, acesta nu a putut să onoreze oferta, având anumite probleme de sănătate. Astfel s-a ajuns la varianta Daniel Pancu, cel care este liber de contract din vară după ce a plecat de la naționala U21 a României. Cele două părți s-au pus de acord, iar tehnicianul a anunțat public care e marea problemă a echipei ardelene.

„E o mare problemă că sunt 33-34 de jucători în lot. Vă dați seama, la antrenament trebuie să faci 3 echipe. Lași în afara lotului, în zi de meci, minim 10 jucători. Nu e bine. O să văd ce poate fiecare în parte, nu pot să iau decizii cu privire la situația lor fără să-i văd și să-i cunosc îndeaproape. Am lucrat cu doar 4 din ei, la tineret, pe restul nu am cum să-i știu”, a declarat Daniel Pancu.

Dinamo are și ea absenți importanți

Dinamo tocmai a jucat cu sora mai mică, CS Dinamo, în Cupa României, și a reușit să câștige, 3-1. Totuși, confruntarea ce a avut loc pe Arcul de Triumf s-a terminat cu o veste proastă pentru Zeljko Kopic și compania. Maxime Sivis, trimis pe teren în repriza secundă, s-a accidentat și va lipsi în următoarea lună de pe gazon. Cel mai probabil locul său în primul 11 va fi luat de Jordan Ikoko, cel care tocmai a revenit după o accidentare.

„Câinii” se mai confruntă și cu o altă problemă. Cristi Mihai, cel care a avut momente în care a impresionat, s-a lovit și el, din nou, la antrenamente, iar ultimele imagini, cu piciorul în ghips, au adus îngrijorare pentru fani. Mijlocașul crescut de UTA va reveni pe teren, de asemenea, într-o lună de zile, moment în care este așteptat un alt absent să fie parte din lotul lui Kopic, pe numele său, Adrian Mazilu.