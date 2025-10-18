Absență importantă din derby-ul Liverpool – Manchester United! Fabrizio Romano a confirmat

Liverpool trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al rezultatelor, asta după ce startul sezonului a fost unul foarte bun pentru echipa condusă de Arne Slot.

Absență importantă în derby-ul dintre Liverpool și Manchester United

Olandezul speră că după pauză competițională formația sa își va regăsi forma și va avea prestații din ce în ce mai bune. Totuși, cei de la Liverpool se confruntă cu o problemă înainte de duelul cu Manchester United, din Premier League. Concret, portarul titular, Alisson, s-a accidentat și nu va putea să fie pe teren în confruntarea cu marea rivală din campionat, confirmă

Cine îi va lua locul lui Alisson în poartă în Liverpool – Manchester United

Acum, poarta celor de la Liverpool urmează să fie apărată de Giorgi Mamardashvili, goalkeeperul care a ajuns pe Anfield în această vară, fiind luat de la Valencia, pentru 30 de milioane de euro. Fotbalistul din Georgia a fost lăsat împrumut la „lilieci” în stagiunea trecută și acum se pregătește să bifeze a 4-a sa prezență pentru trupa engleză, care se dovedește a fi și cea mai importantă.

Confruntarea ce va avea loc duminică, de la ora 18:30, le găsește pe cele două echipe în situații diferite. Liverpool se luptă pentru a câștiga al doilea titlu la rând, în timp ce Manchester United, chiar prin vocea antrenorului ei, Ruben Amorim, a anunțat că ar fi un miracol să prindă un loc între primele 4 echipe ale campionatului.

Situația din clasament pentru Liverpool și Manchester United

Liverpool a început campionatul cu 5 victorii în primele 5 meciuri, însă în ultimele ambele în deplasare, 1-2. Astfel, echipa lui Arne Slot este pe locul 2, cu 15 puncte, la doar 1 punct distanță de liderul Arsenal, în fața căruia a triumfat, 1-0, în urmă cu câteva etape. De altfel, Liverpool a pierdut și în Champions League, în mod surprinzător, meciul cu Galatasaray, 0-1, din deplasare.

De cealaltă parte, este pe locul 10 și a avut o formă fluctuantă în startul sezonului. Ultimele două rezultate arată asta: eșec, 1-3, la Brentford, și victorie, 2-0, acasă, cu Sunderland. În acest moment, cei de la Manchester United sunt pe locul 10, cu 10 puncte.