Sport

Absență importantă din derby-ul Liverpool – Manchester United! Fabrizio Romano a confirmat

Arne Slot a avut o veste proastă pentru fanii lui Liverpool, înainte de derby-ul pe care "cormoranii' îl joacă în Premier League, cu Manchester United.
Mihai Alecu
18.10.2025 | 09:15
Absenta importanta din derbyul Liverpool Manchester United Fabrizio Romano a confirmat
Alisson, accidentat, lipsește cu Manchester United

Liverpool trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere al rezultatelor, asta după ce startul sezonului a fost unul foarte bun pentru echipa condusă de Arne Slot.

ADVERTISEMENT

Absență importantă în derby-ul dintre Liverpool și Manchester United

Olandezul speră că după pauză competițională formația sa își va regăsi forma și va avea prestații din ce în ce mai bune. Totuși, cei de la Liverpool se confruntă cu o problemă înainte de duelul cu Manchester United, din Premier League. Concret, portarul titular, Alisson, s-a accidentat și nu va putea să fie pe teren în confruntarea cu marea rivală din campionat, confirmă jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Cine îi va lua locul lui Alisson în poartă în Liverpool – Manchester United

Acum, poarta celor de la Liverpool urmează să fie apărată de Giorgi Mamardashvili, goalkeeperul care a ajuns pe Anfield în această vară, fiind luat de la Valencia, pentru 30 de milioane de euro. Fotbalistul din Georgia a fost lăsat împrumut la „lilieci” în stagiunea trecută și acum se pregătește să bifeze a 4-a sa prezență pentru trupa engleză, care se dovedește a fi și cea mai importantă.

ADVERTISEMENT

Confruntarea ce va avea loc duminică, de la ora 18:30, le găsește pe cele două echipe în situații diferite. Liverpool se luptă pentru a câștiga al doilea titlu la rând, în timp ce Manchester United, chiar prin vocea antrenorului ei, Ruben Amorim, a anunțat că ar fi un miracol să prindă un loc între primele 4 echipe ale campionatului.

Situația din clasament pentru Liverpool și Manchester United

Liverpool a început campionatul cu 5 victorii în primele 5 meciuri, însă în ultimele 2 partide a pierdut cu Crystal Palace și Chelsea, ambele în deplasare, 1-2. Astfel, echipa lui Arne Slot este pe locul 2, cu 15 puncte, la doar 1 punct distanță de liderul Arsenal, în fața căruia a triumfat, 1-0, în urmă cu câteva etape. De altfel, Liverpool a pierdut și în Champions League, în mod surprinzător, meciul cu Galatasaray, 0-1, din deplasare.

ADVERTISEMENT
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Digi24.ro
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului

De cealaltă parte, Manchester United este pe locul 10 și a avut o formă fluctuantă în startul sezonului. Ultimele două rezultate arată asta: eșec, 1-3, la Brentford, și victorie, 2-0, acasă, cu Sunderland. În acest moment, cei de la Manchester United sunt pe locul 10, cu 10 puncte.

ADVERTISEMENT
Novak Djokovic:
Digisport.ro
Novak Djokovic: "A fost o călătorie incredibilă!"
Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea...
Fanatik
Revista Fanatik 770! Exclusiv: Andrei Nicolescu, viață de film! MM Stoica pe calea credinței! Martori traumatizați la dispariția lui Cătălin Hîldan! Surpriză: Cardurile Premium cu fotbaliști UEFA Match Attax 2025-2026. Gratuit!
Dan Șucu, întrebat direct: „Cât mai investiți la Rapid?”. Răspunsul a venit imediat
Fanatik
Dan Șucu, întrebat direct: „Cât mai investiți la Rapid?”. Răspunsul a venit imediat
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare...
Fanatik
Afacerea de mare succes cu care Alex Pițurcă câștigă bani mulți în fiecare lună. A investit cu cap într-un domeniu care a luat mare amploare în România
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Florin Bratu, îndurerat după ce fostul său conducător a fost ucis cu bestialitate...
iamsport.ro
Florin Bratu, îndurerat după ce fostul său conducător a fost ucis cu bestialitate în fața casei: 'A fost un om inimos, foarte atașat de echipă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!