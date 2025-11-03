Absență importantă la Liverpool – Real Madrid! Anunțul făcut de Fabrizio Romano

ADVERTISEMENT

„Galacticii” se pregătesc să aibă un meci tare, pe Anfield Road, cu Liverpool, în grupa principală din Champions League.

Absență importantă pentru Real Madrid în partida cu Liverpool

Formația antrenată de Xabi Alonso a primit însă vești proaste înainte de confruntarea cu „Cormoranii”, iar unul dintre titulari nu va putea să fie pe teren pentru trupa blanco. Franco Mastantuono are pubalgie și el urmează să fie absent în următoarele săptămâni, inclusiv de la partida cu Liverpool, din Champions League, anunță .

Fotbalistul transferat în vară, din Argentina, de la River Plate, pentru 45 de milioane de euro, a fost folosit titular în dese rânduri de către tehnicianul spaniol, asta chiar dacă are doar 18 ani și este la prima aventură în fotbalul european. Sud-americanul a completat linia ofensivă a ibericilor, unde a jucat alături de Vinicius Junior și Kylian Mbappe. Mastantuono are 12 meciuri pentru Real Madrid, în care a marcat un gol și a pasat decisiv o dată.

Șefii lui River Plate, supărați după transferul lui Franco Mastantuono

Mijlocașul ofensiv a ajuns în La Liga pentru 45 de milioane de euro, aceasta fiind clauza de reziliere pe care jucătorul o avea în contractul cu River Plate. Interesul pentru serviciile sale a fost imens, iar la un moment dat s-a scris că el este foarte aproape de a semna cu PSG, însă în cele din urmă Real Madrid a intrat pe fir și l-a convins pe sud-american să accepte propunerea.

Mastantuono i-a supărat însă pe șefii lui River Plate, care consideră că jucătorul trebuia să coste mult mai mult, iar clauza de reziliere de 45 de milioane de euro a fost una sub valoarea fotbalistului. Tocmai de asta, șefii formației argentiniene au decis să bage în contractul fiecărui tânăr jucător „clauza Mastantuono”, care prevede că toți fotbaliștii au o clauză de reziliere de 100 de milioane de euro.

Istvan Kovacs arbitrează duelul dintre Liverpool și Real Madrid

Cel mai bine cotat arbitru român al momentului, Istvan Kovacs, . Centralul va fi ajutat de Mihai Marica și Ferencz Tunyogi, iar al patrulea oficial este Marcel Bîrsan. Delegația formată din români a primit cel mai important meci al grupei din Champions League, semn că are parte de o încredere uriașă din partea FIFA.

De altfel, Istvan Kovacs este unul dintre cei care este nominalizat la premiul de iar conform specialiștilor, șansele ca el să câștige sunt destul de mari, mai ales că a condus finala Champions League din vara anului 2025, unde a fost fără de greșeală.