Absenţă importantă la Universitatea Craiova cu Metaloglobus! Marea problemă a lui Coelho înaintea derby-urilor cu CFR şi Rapid. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova conduce SuperLiga cu un avans de 4 puncte față de Rapid și Dinamo. Oltenii antrenați de Filipe Coelho vor avea însă o absență importantă pentru meciul cu Metaloglobus, contând pentru runda a 29-a. Ce alte bătăi de cap mai are tehnicianul portughez înaintea derby-urilor cu CFR și Rapid din Cupă și din ultima etapă a sezonului regulat.

Ce absență importantă are Universitatea Craiova la meciul cu Metaloglobus

Cu 56 de puncte acumulate după 28 de meciuri, Universitatea Craiova este sigură de locul 1 după 30 de runde dacă învinge pe Metaloglobus, ”Lanterna” din campionat, sâmbătă, 28 februarie, de la ora 15.00.

ADVERTISEMENT

, un jucător cu rol extrem de important în angrenajul lui Filipe Coelho. Pe de altă parte, liderul se va putea baza pe stâlpul din defensivă, ucraineanul Oleksandr Romanchuk.

”La Craiova va reveni Romanchuk, care a fost suspendat și ușor accidentat. Nu va reveni însă și Cicâldău, pentru că (Filipe) Coelho și-a făcut o strategie, mai ales că pentru Craiova, după acest meci cu Metaloglobus, urmează meciul de Cupă de acasă cu CFR Cluj și apoi deplasarea în Giulești în ultima etapă din sezonul regular cu Rapid”, a anunțat Cristi Coste, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

2 goluri și 5 pase de gol are Alex Cicâldău în acest sezon de SuperLiga în tricoul ”Științei”

Bătăi de cap pentru Filipe Coelho înaintea derby-urilor cu CFR și Rapid. Jucătorii de bază aflați la un ”galben” de suspendare

După meciul cu ultima clasată din SuperLiga, pentru U Craiova urmează ”greul”. Vorbim de , de pe Giulești, din ultima rundă a sezonului regulat.

ADVERTISEMENT

Moderatorul de la FANATIK SUPERLIGA a mai amintit faptul că, în acest moment, mare problemă a tehnicianului Filipe Coelho este faptul că mai multe piese, unele de bază, din angrenajul echipei sale sunt la limita suspendării. E vorba de Băluță, Teles, Anzor, Mora, Nsimba și Băsceanu.

”Marea problemă a portughezului este că o serie de jucători la limita suspendării, trei dintre ei sunt mijlocași, Băluță, Teles și Anzor. Mai sunt în aceeași situație, la limita suspendării: Mora, Nsimba și Băsceanu. Ei riscă să nu joace în ultima etapă cu Rapid pe Giulești, dacă iau galben”, a spus moderatorul Cristi Coste.

ADVERTISEMENT

Din informațiile FANATIK, Universitatea Craiova ar putea alinia o echipă cu mai multe rezerve, sâmbătă, contra celor de la Metaloglobus. Astfel, în primul 11 am putea vedea jucători ca Vasile Mogoș, Florin, Ștefan sau Alex Crețu.