Absență importantă pentru Dinamo la derby-ul cu Universitatea Craiova. Vestea primită de Zeljko Kopic cu o zi înainte de meci

ADVERTISEMENT

Dinamo nu se va putea baza în meciul contra celor de la Universitatea Craiova pe Matteo Duțu, fundașul central care a fost eliminat direct de Istvan Kovacs în prelungirile partidei din prima rundă, cu Rapid.

Fotbalistul transferat de la AC Milan în această iarnă a fost titular în premieră pentru Dinamo la și a reușit să facă uitată absența lui Kennedy Boateng. Totuși, pe finalul partidei, Istvan Kovacs a fost chemat să revadă o fază la VAR, în care Matteo Duțu l-ar fi lovit pe Andrei Borza, și jucătorul trupei din Ștefan cel Mare a fost eliminat direct. Comisia de Disciplină a decis că fotbalistului lui Dinamo să fie suspendat pentru următoarele două meciuri.

ADVERTISEMENT

„FC Rapid 1923 vs. SC Dinamo 1948 SA – Eliminare Duțu Matteo (oaspeți), incidente – În temeiul art. 63.1.b, raportat la 63.2.4.a din RD al FRF, se sancționează jucătorul Duțu Matteo cu suspendare pentru două meciuri și penalitate sportivă de 3.000 lei. Termen 25.03.2026”, a fost anunțul făcut de Comisia de Disciplină.

Matteo Duțu (20 de ani) nu va putea să fie pe teren nici în etapa a 3-a, contra celor de la FC Argeș, în deplasare, duel care este programat pentru a se disputa pe 4 aprilie, de la ora 19:30, la Mioveni.

ADVERTISEMENT

Revine Kennedy Boateng în primul 11 pentru Dinamo? Ce spune Zeljko Kopic

Există și vești bune pentru suporterii lui Dinamo înainte de partida cu Universitatea Craiova. s-au antrenat normal și există posibilitatea de a fi folosiți în duelul cu trupa din Bănie. Altfel, nu ar exista aceste reveniri, atunci variantele pentru zona defensivă ar fi cu adevărat limitate, în contextul absenței lui Duțu. Croatul ar fi nevoit să improvizeze și să treacă unul dintre laterali, Sivis sau Opruț, în centru, pentru a face cuplu cu Stoinov, însă această variantă pare a fi una la care nu se va ajunge.

ADVERTISEMENT

„Atmosfera din echipă este bună. Unii dintre jucătorii noştri s-au recuperat. Boateng și Mărginean se simt mai bine. O să vedem ce decizii vom lua în privinţa lor pentru meciul de mâine, dar au început să se antreneze cu echipa. Puşcaş îşi continuă progresul prin antrenamente individuale. Toţi ceilalţi jucători sunt OK şi suntem pregătiţi pentru meciul de mâine. Avem modul nostru de a face lucrurile, jucătorii înţeleg situaţia, sunt complet conectaţi şi avem o energie bună”, a declarat Zeljko Kopic.