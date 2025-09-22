Absență importantă pentru Dinamo la meciul cu Universitatea Craiova! Probleme pentru Kopic

, în ultima partidă a rundei a 10-a din SuperLiga, iar pe lângă rezultatul final, Zeljko Kopic a primit o altă veste negativă, care va afecta formula de start pe care o va alinia în meciul următor.

Dinamo, fără Eddy Gnahore la meciul cu Universitatea Craiova

„Câinii” au avut o primă repriză excelentă în confruntarea de pe Arena Națională, contra trupei lui Ianis Zicu, și a condus-o la pauză cu 1-0. A fost o dominare clară a bucureștenilor, însă lipsa de precizie la finalizare a făcut ca meciul să fie unul care să rămână nedecis după 45 de minute. Farul a arătat altă față după pauză și a reușit egalarea prin Ramalho, iar dorința suporterilor dinamoviști de a vedea echipa pe locul 2 a rămas una neîndeplinită.

Ultimele secunde ale disputei de pe cel mai mare stadion al țării au adus un duel între marcatorul constănțenilor, Ramalho, și care a obișnuit prin inteligența sa tactică. Francezul a fost totuși neatent și l-a atins cu mâna peste față pe lusitan, iar arbitrul partidei, Florin Andrei, nu a ezitat și a dictat fault în favoarea oaspeților, după care l-a avertizat cu cartonaș galben pe jucătorul dinamovist.

Kyriakou, înlocuitorul lui Eddy Gnahore la meciul cu Universitatea Craiova?

Astfel, duelul dintre Universitatea Craiova și Dinamo, ce va avea loc vineri, de la ora 21:00, se va disputa fără Eddy Gnahore, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Cel mai probabil Zeljko Kopic o să apeleze la serviciile lui Charalampos Kyriakou, un fotbalist obișnuit cu poziția de număr 6. De altfel, o altă variantă ce putea să fie una viabilă pentru tehnicianul croat, cea a folosirii lui Cristi Mihai, nu va fi posibilă.

Tânărul crescut la UTA și luat de Dinamo în vară nu este disponibil pentru că are probleme medicale cu care a venit de la echipa națională U21. Conform declarațiilor date de Andrei Nicolescu, acesta va reveni la antrenamente după meciul cu Unirea Slobozia, de la începutul lunii octombrie, care precedă confruntările României cu Republica Moldova, meci amical, și cu Austria, din preliminariile pentru Campionatul Mondial.