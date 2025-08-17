Sport

Absență importantă pentru FCSB, la duelul cu Rapid! Elias Charalambous a făcut anunțul chiar înaintea partidei

FCSB a pierdut un jucător important chiar înaintea derby-ului cu Rapid. Anunțul a fost făcut chiar de Elias Charalambous.
Daniel Işvanca
17.08.2025 | 21:50
Absenta importanta pentru FCSB la duelul cu Rapid Elias Charalambous a facut anuntul chiar inaintea partidei
Pierdere importantă pentru FCSB, chiar înaintea meciului cu Rapid FOTO:Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Rapid – FCSB este capul de afiș al etapei cu numărul 6 din SuperLiga României. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a pierdut un jucător capital la centrul terenului, chiar la ultimul antrenament dinaintea partidei.

FCSB, fără Adrian Șut în derby-ul cu Rapid

FANATIK a anunțat în exclusivitate că Risto Radunovic a revenit în țară, dar că acesta va absenta de la meciul cu Rapid, din runda a 6-a a SuperLigii. Nu a fost singurul jucător pe care Elias Charalambous nu s-a putut baza la acest meci.

Adrian Șut a acuzat probleme medicale la antrenamentul de sâmbătă și a rămas în afara lotului pentru duelul contra giuleștenilor. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul roș-albaștrilor.

„Am făcut câteva schimbări în echipă, aveam nevoie de forțe proaspete. Adi a simțit o durere ieri la antrenament și de aceea nu e în lot.

(n. r. despre Ionuț Cercel) Are o accidentare, poate va reveni peste o săptămână”, a declarat Elias Charalambous, chiar înainte de startul jocului, potrivit Digi Sport.

Adrian Șut a fost pe teren la meciul cu Drita

Adrian Șut a fost titular joia trecută în returul din turul trei preliminar al UEFA Europa League, câștigat de campioana României pe terenul kosovarilor de la Drita.

El a evoluat 60 de minute în disputa care a adus calificarea roș-albaștrilor în play-off. Adrian Șut a fost înlocuit în această partidă de Darius Olaru.

