Absență importantă pentru FCSB, la duelul cu Rapid! Elias Charalambous a făcut anunțul chiar înaintea partidei

este capul de afiș al etapei cu numărul 6 din SuperLiga României. Gruparea antrenată de Elias Charalambous a pierdut un jucător capital la centrul terenului, chiar la ultimul antrenament dinaintea partidei.

FCSB, fără Adrian Șut în derby-ul cu Rapid

FANATIK a anunțat în exclusivitate că , dar că acesta va absenta de la meciul cu Rapid, din runda a 6-a a SuperLigii. Nu a fost singurul jucător pe care Elias Charalambous nu s-a putut baza la acest meci.

Adrian Șut a acuzat probleme medicale la antrenamentul de sâmbătă și a rămas în afara lotului pentru duelul contra giuleștenilor. Anunțul a fost făcut chiar de antrenorul roș-albaștrilor.

„Am făcut câteva schimbări în echipă, aveam nevoie de forțe proaspete. Adi a simțit o durere ieri la antrenament și de aceea nu e în lot.

(n. r. despre Ionuț Cercel) Are o accidentare, poate va reveni peste o săptămână”, a declarat Elias Charalambous, chiar înainte de startul jocului, potrivit .

Adrian Șut a fost pe teren la meciul cu Drita

Adrian Șut a fost titular joia trecută în returul din turul trei preliminar al UEFA Europa League, câștigat de campioana României pe terenul kosovarilor de la Drita.

El a evoluat 60 de minute în disputa care a adus calificarea roș-albaștrilor în play-off. Adrian Șut a fost înlocuit în această partidă de Darius Olaru.