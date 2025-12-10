Sport

Absență importantă pentru FCSB la meciul cu Feyenoord. MM Stoica: „Și-a revenit, dar nu va putea juca”

FCSB nu se va putea baza pe un jucător important la meciul cu Feyenoord din Europa League. Despre ce fotbalist este vorba și ce anunț a făcut Mihai Stoica.
Mihai Alecu
10.12.2025 | 06:30
Un jucător important de la FCSB va lipsi la duelul cu Feyenoord din UEFA Europa League. Foto: sport.pictures.eu.
MM Stoica a dezvăluit că există în continuare probleme de lot cu care Elias Charalambous se confruntă și care vor afecta echipa de start pentru meciul cu Feyenoord.

David Miculescu, marea absență a FCSB cu Feyenoord

Trupa bucureșteană este în continuare implicată într-o bătălie pe 3 fronturi, însă riscă să rămână cu buza umflată în toate cele 3 competiții. Rezultatele nefaste au fost cauzate și de absențele multiple pe care FCSB le-a avut de-a lungul acestui sezon de toamnă, iar începutul anului viitor va aduce un alt suflu pentru echipa patronată de Gigi Becali, crede Mihai Stoica.

„Dennis Politic nu se antrenează. Se antrenează el la sală. Nu poate să se antreneze normal pentru că are dureri. Analizele la care a fost supus nu au relevat nicio modificare, dar durerile persistă. Mai sunt și cazuri de genul ăsta. Face doar antrenament la sală, cu greutăți. Miculescu a fost în absolut aceeași situație, nu se vedea la control și avea dureri.

Miculescu și-a revenit, dar nu va putea juca joi. (n.r. e apt pentru etapa din campionat?) Cel mai probabil că da”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport. Întrebat despre numărul de bilete la meciul cu Feyenoord, Mihai Stoica a dezvăluit că până marți seară se vânduseră aproximativ 20.000 de bilete.

Dennis Politic a ratat derby-ul cu Dinamo

Echipa FCSB-ului pentru derby-ul cu Dinamo a fost una fără un atacant veritabil, iar linia ofensivă, formată din Cisotti, Tănase, Olaru și Mihai Toma a fost una care nu a produs foarte mult pericol. A surprins absența lui Dennis Politic, cel care a fost rezervă nefolosită doar cu câteva zile înainte de derby, în duelul avut de FCSB, la Arad, cu UTA, în Cupa României.

Fotbalistul transferat de la Dinamo a fost lăsat în afara lotului și se pare că problemele musculare nu-i dau pace, acesta fiind motivul pentru care nu a putut să fie pe teren împotriva fostei sale echipe. S-a vorbit inclusiv în vară de problemele musculare pe care Politic le are și care îi cauzează accidentări dese și absențe îndelungate de pe teren.

Care este situația lui Daniel Bîrligea

Un alt absent pe care FCSB l-a avut a fost Daniel Bîrligea, cel care a apărut la Super Gala Fanatik 2025 cu o gheată specială ce îi ținea glezna piciorului drept imobilizată. Totuși, se pare că revenirea sa va fi chiar în acest an, 2025, la ultimul meci din SuperLiga, contra celor de la Rapid. Anunțul a fost făcut chiar de Gigi Becali, patronul grupării bucureștene.

„Bîrligea ce să-și revină (n.r. întrebare referitoare la forma atacantului de la FCSB? E cel mai bun atacant din România, nu are ce să-și revină, el și cu David Miculescu sunt cei mai buni. O să joace cu Rapid”, a spus Gigi Becali la Super Gala Fanatik 2025.

