Absență importantă pentru FCSB la partida cu Hermannstadt. Va fi suspendat și înlocuitorul său este accidentat

Campioana României a reușit a treia victorie consecutivă și este acum la egalitate de puncte cu ocupanta locului 6, Oțelul Galați.

FCSB, fără Alexandru Pantea în etapa viitoare din SuperLiga

Cursa pe care FCSB a început-o, aceea de a reveni pe un loc de play-off, este una care pare că i-a făcut pe elevii lui Elias Charalambous să fie la cel mai bun nivel în ultimele partide. Bucureștenii sunt la a doua victorie consecutivă în campionat, după 4-0 cu UTA Arad, a venit și victoria cu Universitatea Cluj, 2-0, după ce Darius Olaru a marcat în două rânduri și a risipit emoțiile.

De notat că FCSB a avut și o victorie în Cupa României, 3-1, cu Gloria Bistrița, astfel că trupa patronată de Gigi Becali a reușit să lege 3 succese la rând înainte de duelul din Europa League, de la Basel. Există însă și o veste proastă pentru formația bucureșteană, care nu se va putea baza etapa viitoare pe unul dintre oamenii care au devenit foarte importanți în ultimele etape.

Ce variante are FCSB pentru postul de fundaș dreapta la partida cu Hermannstadt

Alexandru Pantea va fi suspendat pentru cumul de cartonașe galbene, asta după ce a fost avertizat în minutele de prelungiri ale . Fundașul de bandă, polivalent, ca a jucat și în stânga, și în dreapta, va fi indisponibil pentru partida din runda cu numărul 16, prima a returului, de la Hermannstadt, o echipă care se află într-o formă nu tocmai bună în acest sezon și pare că se va lupta pentru evitarea retrogradării.

Astfel, după suspendarea lui Pantea, la nivel defensiv se adâncesc. Mihai Popescu este accidentat și e posibil să nu mai joace în acest sezon, Joyskim Dawa încă nu este sută la sută recuperat, în timp ce Valentin Crețu este așteptat să revină la antrenamente la jumătatea lunii noiembrie, după meciurile echipei naționale. Cel mai probabil, banda dreapta a apărării va fi acoperită ori de Mihai Toma, ori de Ionuț Cercel.