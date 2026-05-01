Absență importantă pentru U Cluj la meciul cu FC Argeș: „Sperăm să-l recuperăm pentru partida cu Rapid”

Cristiano Bergodi a vorbit despre confruntarea ce urmează să aibă loc împotriva formației piteștene și a subliniat faptul că se așteaptă la o reacție de orgoliu a acestora, mai ales după eșecul suferit în semifinalele Cupei României, la Mioveni.

O veste bună și una proastă pentru Universitatea Cluj înainte de meciul cu FC Argeș din play-off

a anunțat că echipa sa nu se , cel care este accidentat în continuare, însă atacantul bosniac ar putea să revină înaninte de confruntarea împotriva celor de la Rapid, din runda cu numărul 8 a play-off-ului. Totuși, pentru cei de la U Cluj există și o veste bună, Macalou a fost recuperat și ar putea să joace la partida cu FC Argeș.

„Macalou – da, Lukic – nu. Pe Jovo sperăm să-l recuperăm pentru meciul cu Rapid, apoi pentru finala de Cupă. Cu Macalou stăm binișor. Nu știu dacă va juca de la început, vom vedea. El rămâne un fotbalist important, încă nu e sută la sută după absența de câteva zile. A revenit, e bine, asta contează. Este un jucător important”, a spus Cristiano Bergodi la conferința de presă ce a precedat meciul cu FC Argeș.

Cristiano Bergodi, avertisment pentru jucătorii săi înainte de meciul cu FC Argeș

Bergodi a aflat că FC Argeș nu a primit licență pentru cupele europene, însă nu crede că pentru trupa lui Bogdan Andone asta înseamnă că nu va avea motivație, ba din contră, o să caute să se revanșeze pentru semifinala pierdută în Cupa României.

„FC Argeș va juca și va pune mult orgoliu. Rămâne miza meciului de fotbal, chiar dacă n-are licență. Multe echipe luptă pentru locurile 3-4-5, va fi o luptă strânsă pentru Europa. Craiova merită în acest moment primul loc. Noi trebuie să jucăm cu încredere, cu determinare. Vor urma partide grele. Și argeșenii au orgolii, au tot ca să câștige oricând.

Probabil, cei de la Argeș sunt supărați că n-au luat licența de Europa, dar va fi greu, oricum, am văzut ce meciuri am avut cu ei. Am câștigat cu greu la penalty-uri în Cupa României. Nu e ușor să joci bine cu ei, au echipă agresivă, care stă bine fizic. Are jucători buni, buni, este un adversar tare greu. Mai ales dacă nu intrăm cu determinare”, a mai spus Cristiano Bergodi.