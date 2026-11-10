„Absența scutiților medical, bucuria Regelui?”. Marcel Pușcaș, întrebări tăioase pentru Gică Hagi și tricolorii absenți!

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De vreo 30 de ani. Una dintre racilele sale grave, zic eu, este pierderea identității naționale. O identitate pentru care oamenii au luptat sute, mii de ani. Fotbalul nu putea scăpa de această controversată deficiență. Odată cu marile migrații umane generate de aspecte economice, sociale, politice, naturale și climatice, în special după 1990, s-au produs și inversări ale priorităților în fotbal. La acestea o contribuție esențială, tot de globalism generată, a fost și conceptul de organizație multinațională.

Globalismul, bată-l vina, sau norocul ne-a cuprins și în fotbal

Astfel s-a trecut extrem de rapid la schimbarea polului de interes de la echipele reprezentative, la cluburi. Această transformare rapidă a afectat în special Estul Europei. Diferențele s-au mărit cât ai clipi, ajungându-se astfel la discrepanțe majore din toate punctele de vedere. Audiențele spun totul despre acest, poate trist, adevăr. Real- Barca, Man City-Liverpool, Rapid- FCSB au rating peste meciurile unor meciuri ca Spania- Lituania, Anglia-Letonia sau România- Cipru. România fotbalistică a ajuns la coada vacii fotbalului sub tot ce înseamnă țările estice și chiar estic îndepărtate.

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Și Cupa Africii demonstrează această realitate. Pe care jucători africani participanți îi mai poți bănui că tresar la intonarea vreunui imn național, atâta timp cât peste 90% dintre ei nu s-au născut acolo și nu evoluează la cluburi de pe „Continentul Negru”.

Cluburile sunt mai presus decât orice pentru fotbaliști. Ele sunt cele care le dau marile salarii, care îi protejează și care le oferă expunerea necesară continuității decente, chiar luxoase.

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Naționala, singura oglindă pentru fotbaliștii români

În România, lucrurile nu stau chiar la fel. Cum naiba să fim noi în ton cu lumea? Cu mici excepții, care confirmă regula, fotbaliștii români nu joacă la micile lor cluburi, fie din vest, fie din est. Chiar ignoră punctele cardinale pe motiv de slabă valoare. Atunci, singura oglindă a lor ar trebui să fie naționala. Unde să-i vadă lumea, impresarii, antrenorii jucând?

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Pe bancă sau în tribune este imposibil. Hagi, în 1994, n-a ajuns la Barca din Serie B, de la Brescia, ci de la echipa națională după World Cup, Ilie Dumitrescu, la Tottenham, la fel și exemplele pot continua. Deci e clar că nevoia de echipa României ar trebui să primeze pentru mai toți.

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Radu, Stanciu și Mihăilă, accidentați sau nu, dar cu lehamitea în simțiri

în rol principal au polemizat suficient și tot nu s-a ajuns la o concluzie certă.Cei trei, după câteva ceasuri de la ultimele meciuri din campionatele Spaniei, Chinei și Turciei, au primit scutiri medicale de la cluburile care-i plătesc regește pentru a evita meciurile naționalei din Liga Națiunilor contra Poloniei și Bosniei.

Unii se îndoiesc de veridicitatea hârtiilor și diagnosticelor. Cum de poți juca bine azi un meci întreg, ca brusc, la nici 24 de ore, să nu o mai poți face?

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Mint medicii celor 3 cluburi, sunt pe mână cu jucătorii pentru obținerea unor zile libere sau mai ușoare?Sau aceasta a fost simpla lor dorință de-a refuza elegant și regulamentar convocarea?

Cert este că “lumea fotbalistică și românească” a început a-i acuza de sustragere de la îndatorirea de cetățean și patriot. Ba mai mult, Radu și Stanciu au și emis depeșe de autoapărare invocând chiar gravitatea problemelor medicale și vechimea acestora.

O fi adevărat sau nu, habar nu am. Problema esențială și întrebarea pe care mi-o pun este de ce acum, înaintea a două meciuri internaționale într-o competiție în care nu avem nicio șansă la a mai spera la ceva și în care am fost învinși dimineața, la prânz și seara. Chiar umiliți putem spune.

Stanciu, Radu și Mihăilă nu-i datorează nimic lui Hagi

Din capul locului trebuie să reamintesc că toți cei trei scutiți sunt milionari, că toți au avut probleme cu titularizarea la ultimele teste absurde și experimentale ale selecționerului Gică Hagi și că niciunul dintre ei nu-i datorează nimic acestuia. Nu i-a promovat, nu i-a cocoloșit. Nu sunt ca și cum ar fi Coman, Ianis Hagi, Cicâldău, Băluță, Ghiță, Răzvan Marin. Carierele bune sau rele și le-au făcut singuri nu datorită ochiului sau relațiilor „Regelui”.

Probabil că niciunul dintre cei trei incriminați mediatic nu consideră această competiție ca una menită să le salveze carierele în desfășurare. Sunt două meciuri de-a vacanța pentru România, singurul scop fiind acela de-a mai salva ceva din dezonoarea de până acum.Probabil că nici atmosfera din cadrul echipei naționale nu-i stimulează.

Probabil că și subiectivismul selecționerului în ale alegerilor îi dezamăgește.Nici eventuala postură de rezervă a lui Hindrich, Ianis-prințișorul sau Coman nu-i satisface. Pe lângă posibilele probleme medicale ar fi și acestea argumente personale și nu publice de-a refuza convocarea.

Ce-ar mai avea Stanciu, de pildă, de demonstrat la eternele selecții hagistice? E campion al Chinei, este în vacanță și vânează un transfer imens la 34 de ani. Ce nevoie ar avea el de Ianis Hagi ca titular și căpitan? Ce nevoie ar avea de umilință și de vreo accidentare pentru nimicul mizei? Ionuț Radu joacă în Spania, în TOP 5 campionate. Ce nevoie ar avea de scuzele lui Hagi sr aduse lui Hindrich din Polonia?Dar oare Mihăilă acceptă să asiste de pe bancă la intrarea în formă la echipa națională a lui Florinel Coman?

Pentru toți trei, la ora actuală România este o pierdere de vreme, o acumulare de stres și poate chiar, repet, o umilință.

Absența scutiților medical, bucuria Regelui?

Drum liber pentru fiu și discipol?

Ianis-prințișorul, un decar pentru posteritate: Nu joacă, deci nu se accidentează.

EL este unicul decar, unicul căpitan.

Drum liber la încă două selecții pentru Prințișorul neaccidentat și Coman.

Cea mai bună dovadă în sensul acestei analize este chiar care, în persoană, îi suspectează pe scutiții medical de falsuri punând la îndoială eventuala lor buna credință: “Comunicarea noastră a fost foarte clară. El a luat decizia, e decizia lor, a lui Radu, a lui Stanciu, să vorbiți cu ei. Decizia aparține lor. La națională vii dacă simți, vii cu inima totală. Dacă nu ești convins…El are o problemă.

Foarte bine, avem altul, nu am o problemă”(n.mea- Exprimarea îi aparține Regelui- selecționer). Ce dovadă mai clară ca această afirmație de dezinteres poate să-l bucure pe un tată pentru Ianis și un mentor pentru Coman? A pierdut doi jucători care-i sunt indiferenți și a câștigat automat alți doi care sunt de-ai lui. Probabil, din nou, măcar doi dintre cei trei scutiți aveau cunoștință apriori de acest adevăr din creierul nu greu de deslușit al celui care testează România la infinit.

În concluzie, scutirilor medicale li se pot adăuga subiectivismul selecției, lipsa mizei meciurilor și umilința ca motive reale ale refuzului de a fi convocați. Începe să semene cu lehamitea de națională. Recuperare grabnică și vacanță plăcută, Ionuț, Nicușor și Vali! România îl are pe Ianis-prințișorul, care nu se accidentează că n-are unde. Ne este suficient EL, un decar pentru posteritate.