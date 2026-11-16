Sport

Absență surprinzătoare la Universitatea Craiova! Vedeta care nu a jucat niciun minut în amicalul cu CSM Slatina

Tibi Cocora
16.11.2026 | 13:41
Absenta surprinzatoare la Universitatea Craiova Vedeta care nu a jucat niciun minut in amicalul cu CSM Slatina
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Ștefan Baiaram nu a jucat niciun minut în amicalul U Craiova - CSM Slatina 2-2. Foto: Ucv.
Universitatea Craiova a remizat cu CSM Slatina, scor 2-2, într-un amical. Ștefan Baiaram nu a jucat niciun minut. Cine a marcat pentru olteni.
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Universitatea Craiova a disputat luni, 16 noiembrie, un meci amical împotriva celor de la CSM Slatina, încheiat la egalitate, scor 2-2. Dincolo de rezultat și de jucătorii testați în această partidă, un detaliu atrage atenția: Ștefan Baiaram nu s-a regăsit nici în formula de start, nici printre fotbaliștii introduși pe parcurs. Unul dintre cei mai importanți oameni ai oltenilor nu a bifat, astfel, niciun minut în testul de pregătire.

Ștefan Baiaram, marele absent al Universității Craiova în amicalul cu CSM Slatina

Universitatea Craiova a profitat de pauza competițională pentru a disputa un meci de verificare împotriva formației CSM Slatina. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce oltenii au punctat prin Mihnea Rădulescu și João Lameira. Dincolo de evoluția echipei, atenția este atrasă de absența lui Ștefan Baiaram, unul dintre fotbaliștii importanți din lotul Universității Craiova.

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Numele jucătorului nu a apărut în primul „11” folosit de FIlipe Coelho și nici pe lista celor trei fotbaliști introduși în repriza secundă. Universitatea Craiova a început partida cu Răzvan Sava în poartă și cu o formulă care a inclus mai mulți jucători obișnuiți cu meciurile oficiale. Totuși, în lot nu s-au regăsit nu mai puțin de 10 jucători, plecați în această perioadă la echipele naționale.

Primul „11” al Universității Craiova: Sava – Rus, Stevanovic, Romanchuk – Teles, Crețu, Lameira, Tavares – Rădulescu, Elisor, Nsimba.

Mihnea Rădulescu a deschis lista marcatorilor pentru olteni în minutul 31, iar João Lameira a înscris cel de-al doilea gol al Universității Craiova, în minutul 75. În repriza secundă au intrat pe teren Alexandru Maxim, Daniel Motîntău și Alexandru Iamandache. Cei trei i-au înlocuit pe Răzvan Sava, Nikola Stevanovic și Adrian Rus.

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Tibi Cocora
Tibi Cocora
Andrei Tiberiu Cocora este jurnalist sportiv și colaborator FANATIK, unde publică materiale dedicate fotbalului românesc, cu un accent deosebit pe sportul din Oltenia și pe poveștile din spatele performanțelor.
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