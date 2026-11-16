Absență surprinzătoare la Universitatea Craiova! Vedeta care nu a jucat niciun minut în amicalul cu CSM Slatina

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Universitatea Craiova a disputat luni, 16 noiembrie, un meci amical împotriva celor de la CSM Slatina, încheiat la egalitate, scor 2-2. Dincolo de rezultat și de jucătorii testați în această partidă, un detaliu atrage atenția: Ștefan Baiaram nu s-a regăsit nici în formula de start, nici printre fotbaliștii introduși pe parcurs. Unul dintre cei mai importanți oameni ai oltenilor nu a bifat, astfel, niciun minut în testul de pregătire.

Ștefan Baiaram, marele absent al Universității Craiova în amicalul cu CSM Slatina

Universitatea Craiova a profitat de pauza competițională pentru a disputa un meci de verificare împotriva formației CSM Slatina. Partida s-a încheiat cu scorul de 2-2, după ce oltenii au punctat prin Mihnea Rădulescu și João Lameira. Dincolo de evoluția echipei, atenția este atrasă de absența lui Ștefan Baiaram, unul dintre fotbaliștii importanți din lotul Universității Craiova.

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Numele jucătorului nu a apărut în primul „11” folosit de FIlipe Coelho și nici pe lista celor trei fotbaliști introduși în repriza secundă. Universitatea Craiova a început partida cu Răzvan Sava în poartă și cu o formulă care a inclus mai mulți jucători obișnuiți cu meciurile oficiale. Totuși, în lot nu s-au regăsit nu mai puțin de 10 jucători, plecați în această perioadă la echipele naționale.

Primul „11” al Universității Craiova: Sava – Rus, Stevanovic, Romanchuk – Teles, Crețu, Lameira, Tavares – Rădulescu, Elisor, Nsimba.

Mihnea Rădulescu a deschis lista marcatorilor pentru olteni în minutul 31, iar João Lameira a înscris cel de-al doilea gol al Universității Craiova, în minutul 75. În repriza secundă au intrat pe teren Alexandru Maxim, Daniel Motîntău și Alexandru Iamandache. Cei trei i-au înlocuit pe Răzvan Sava, Nikola Stevanovic și Adrian Rus.

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Drama prin care trece Ștefan Baiaram. Tatăl său a fost operat de urgență

din viața personală. Pe 8 noiembrie, tatăl său adoptiv, Gheorghe Burticioiu, a suferit un infarct și două stopuri cardio-respiratorii, fiind resuscitat de medici.

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Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, acesta în cadrul căreia i-au fost montate stenturi, după care a fost transferat la Terapie Intensivă. Ulterior, starea sa s-a ameliorat, reușind să comunice cu fiul său și cu ceilalți apropiați, însă a rămas sub supravegherea medicilor. Din cauza situației de familie, Baiaram a părăsit cantonamentul Universității Craiova înaintea partidei cu CFR Cluj, pentru a fi alături de tatăl său.