Sport

Absență uriașă în derby-ul Rapid – Dinamo: e internat în spital! Exclusiv

Etapa a 28-a a SuperLigii programează pe Arena Națională meciul dintre Rapid și Dinamo. Însă, giuleștenii vor avea o absență extrem de importantă la derby.
Bogdan Ciutacu
20.02.2026 | 12:50
Absenta uriasa in derbyul Rapid Dinamo e internat in spital Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Absență importantă pentru Rapid la derby-ul cu Dinamo. Sursă foto: colaj Fanatik
Rapid nu traversează cel mai bun moment, fiind eliminată din Cupa României și nereușind să câștige în ultimele două jocuri de campionat. În plus, pentru partida cu Dinamo se confruntă cu o absență de marcă.

Ce absență va avea Rapid la derby-ul cu Dinamo

Se anunță o atmosferă de zile mari pe Arena Națională la duelul programat sâmbătă, 21 februarie, de la ora 20:30, însă giuleștenii vor fi lipsiți de aportul șefului de galerie Liviu Ungureanu, alias ”Bocciu”.

FANATIK a aflat în exclusivitate că starea de sănătate a acestuia nu este optimă pentru a merge la stadion. Liderul Peluzei Nord este internat în spital după ce a avut o problemă legată de tensiunea arterială și nu va putea fi prezent la derby.

”Din păcate nu voi fi prezent nici la meciul cu Dinamo. Sunt la tratament”, a declarat ”Bocciu” pentru FANATIK, cu o zi înaintea marelui derby cu Dinamo din SuperLiga.

”Bocciu” nu a fost pe stadion în luna februarie

Liderul Peluzei Nord a absentat în ultima vreme de la meciurile Rapidului din cauza problemelor de sănătate. El nu a fost prezent la întâlnirile din Giulești cu U Cluj și Petrolul, dar nici la jocurile din deplasare cu FC Hermannstadt și Farul.

Partida este una extrem de importantă, ambele formații fiind implicate în lupta la titlu. Dacă Dinamo și-a asigurat matematic locul în play-off, ”alb-vișinii” ar putea face și ei acest pas în cazul unei victorii.

Gâlcă are probleme de lot înaintea derby-ului

Pe lângă absența lui ”Bocciu” din peluză, Rapid se confruntă și cu probleme de lot înaintea derby-ului cu Dinamo. Fundașul Robert Sălceanu s-a accidentat la mână în timpul unui antrenament și va fi indisponibil aproximativ 3-4 săptămâni.

Însă, cea mai mare temere pentru antrenorul Costel Gâlcă este că nu-l va putea folosi pe portarul Marian Aioani. Titularul postului a resimțit dureri la nivelul coapsei în timpul întâlnirii pierdute cu Farul, scor 1-3, și a fost schimbat după 30 de minute.

În locul său a intrat Dejan Iliev, dar nord-macedoneanul a comis-o la doar câteva minute. El a ieșit greșit pe o centrare, l-a lovit cu pumnul în cap pe Gustavo Marins și arbitrul Szabolcs Kovacs a dictat penalty. Alibec a transformat și i-a dus pe ”marinari” în avantaj.

Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
