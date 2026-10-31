Sport

Absențe importante în ”Derby della Madonnina”! Cristi Chivu nu s-ar baza pe revelația acestui sezon

Gabriel Neagu
31.10.2026 | 19:59
Absente importante in Derby della Madonnina Cristi Chivu nu sar baza pe revelatia acestui sezon
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Cristi Chivu ar putea renunta la revelatia acestui sezon inainte de Derby della Madonnina. sursa foto: hepta
Cristi Chivu, antrenorul lui Inter, ar fi pregătit să renunțe, pentru ”Derby della Madonnina” la revelația acestui sezon. Nici omogul său, Ruben Amorim, nu s-ar baza pe unul dintre jucătorii de top ai echipei.
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Inter va întâlni pe AC Milan, sâmbătă, 31 octombrie, de la ora 21:45, în etapa cu numărul 10 din Serie A. Derby-ul de pe San Siro poate marca momentul în care elevii lui Cristi Chivu vor rămâne lideri solitari în campionatul italian. Totuși, românul ar putea renunța la una dintre surprizele plăcute ale acestui start de stagiune.

Cristi Chivu nu s-ar baza pe revelația sezonului în ”Derby della Madonnina”

Pentru ”Derby della Madonnina”, Inter are o listă lungă de jucători indisponibili. Una dintre cele mai importante absențe de care se știa era cea a lui Lautaro Martinez. Cristi Chivu ar putea decide să înceapă meciul fără Carlos Augusto. Fotbalistul ar putea fi lăsat pe bancă în startul derby-ului de pe San Siro, arată publicația italiană Gazzetta dello Sport.

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Motivul principal pentru care brazilianul nu s-ar afla în primul ”11” ar fi revenirea lui Di Marco. Jucătorul italian este considerat titularul de bază al lui Inter pentru postul de fundaș stânga. Totuși, în acest scenariu, brazilianul ar avea șanse destul de mari să intre pe teren pe parcursul duelului. Carlos Augusto este un jucător polivalent, motiv pentru care poate evolua și în centrul defensivei.

Sud-americanul a avut prestații consistente în ultimele două luni. Carlos Augusto a salvat de mai multe ori pe Inter, marcând împotriva lui Napoli, Real Madrid și Bologna. Mai mult, a semnat golul decisiv în victoria contra lui Șahtior Donețk, din etapa 3 a Ligii Campionilor, 1-0.

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  • 4 goluri și 3 pase decisive a semnat Carlos Augusto în acest sezon

Golgheterul lui AC Milan ar urma să fie trecut pe bancă în meciul cu Inter

Nici rivala tradițională a lui Inter nu va avea lotul complet. Unul dintre marii absenți ar fi chiar Alphadjo Cisse. Revelația lui AC Milan a marcat o ”dublă” în ultima etapă disputată din Serie A, împotriva Bolognei, 2-0. Totuși, filosofia antrenorului Ruben Amorim ar face ca tânărul fotbalist să nu fie titular contra lui Inter, susține sursa menționată anterior.

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Motivul ar fi dorința tehnicianului de a roti cât mai mult lotul, pentru a menține un nivel ridicat al intensității. Nu ar fi prima dată în acest sezon când Alphadjo Cisse a fost trecut pe banca de rezerve după un meci în care a ”strălucit”. Golgheterul ”rossonerilor” a marcat un hat-trick împotriva lui RB Salzburg, în a doua etapă a Europa League, 3-0, însă trei zile mai târziu a fost rezervă, contra Atalantei, 3-2.

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  • 7 goluri în 10 meciuri a reușit Alphadjo Cisse în acest sezon
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