Absențe importante în ”Derby della Madonnina”! Cristi Chivu nu s-ar baza pe revelația acestui sezon

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. Derby-ul de pe San Siro poate marca momentul în care elevii lui Cristi Chivu vor rămâne lideri solitari în campionatul italian. Totuși, românul ar putea renunța la una dintre surprizele plăcute ale acestui start de stagiune.

Cristi Chivu nu s-ar baza pe revelația sezonului în ”Derby della Madonnina”

Pentru ”Derby della Madonnina”, Inter are o listă lungă de jucători indisponibili. . Cristi Chivu ar putea decide să înceapă meciul fără Carlos Augusto. Fotbalistul ar putea fi lăsat pe bancă în startul derby-ului de pe San Siro, arată publicația italiană .

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Motivul principal pentru care brazilianul nu s-ar afla în primul ”11” ar fi revenirea lui Di Marco. Jucătorul italian este considerat titularul de bază al lui Inter pentru postul de fundaș stânga. Totuși, în acest scenariu, brazilianul ar avea șanse destul de mari să intre pe teren pe parcursul duelului. Carlos Augusto este un jucător polivalent, motiv pentru care poate evolua și în centrul defensivei.

Sud-americanul a avut prestații consistente în ultimele două luni. Carlos Augusto a salvat de mai multe ori pe Inter, marcând împotriva lui Napoli, Real Madrid și Bologna. Mai mult, a semnat golul decisiv în victoria contra lui Șahtior Donețk, din etapa 3 a Ligii Campionilor, 1-0.

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4 goluri și 3 pase decisive a semnat Carlos Augusto în acest sezon

Golgheterul lui AC Milan ar urma să fie trecut pe bancă în meciul cu Inter

Nici rivala tradițională a lui Inter nu va avea lotul complet. Unul dintre marii absenți ar fi chiar Alphadjo Cisse. Revelația lui AC Milan a marcat o ”dublă” în ultima etapă disputată din Serie A, împotriva Bolognei, 2-0. Totuși, filosofia antrenorului Ruben Amorim ar face ca tânărul fotbalist să nu fie titular contra lui Inter, susține sursa menționată anterior.

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Motivul ar fi dorința tehnicianului de a roti cât mai mult lotul, pentru a menține un nivel ridicat al intensității. Nu ar fi prima dată în acest sezon când Alphadjo Cisse a fost trecut pe banca de rezerve după un meci în care a ”strălucit”. Golgheterul ”rossonerilor” a marcat un hat-trick împotriva lui RB Salzburg, în a doua etapă a Europa League, 3-0, însă trei zile mai târziu a fost rezervă, contra Atalantei, 3-2.

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