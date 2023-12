Absențe importante la CFR pentru derby-ul cu FCSB. „Lui Deac i-a trosnit genunchiul!”

Asta, pentru că președintele Cristian Balaj a anunțat că feroviarii clujeni nu se vor baza pe trei sau chiar patru jucători importanți, astfel că misiunea echipei lui Andrea Mandorlini de a obține o victorie se complică puțin. Momentan, potrivit informațiilor prezentate în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, vor absenta Ciprian Deac, Philip Otele, Arlind Ajeti și Cristian Manea.

Absențe importante la CFR pentru derby-ul cu FCSB

”Au revenit o parte din jucătorii care au fost accidentați în ultima partidă. N-am jucat mai bine decât am jucat la Craiova sau împotriva celor de la UTA. N-am jucat mai bine, am jucat la fel. Important e că menținem ritmul, în continuare avem minusuri în legătură cu jucătorii accidentați.

Nu știu Otele în ce măsură va reveni, sper că Cipri Deac să fie bine, important să rămână la acest nivel pe care l-a avut în partida de la Rapid. Din acest punct de vedere avem speranțe. Vor mai lipsi și Ajeti și Manea”, a transmis Cristian Balaj.

Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, a remarcat că absența lui Philip Otele complică serios lucrurile pentru CFR. ”Pierdere importantă Otele”, a remarcat Horia Ivanovici. ”Manea începe să facă antrenamente cu echipa, dar jucător care n-a evoluat în partidă oficială de două luni, mi-e greu să cred că poți să-ți găsești suflul.

Trebuie să-ți găsești reperele din teren, cel mai bun antrenament e meciul oficial. E un jucător foarte bun și mi-e greu, n-are cum să fie la nivelul la care s-a consacrat. N-ai cum din primul meci să joci ca și înainte de accidentare”, a replicat Cristian Balaj, comentând situația lui Cristi Manea.

În încheiere, oficialul celor de la CFR Cluj a transmis că Ciprian Deac s-a accidentat din nou la genunchiul unde fusese operat, iar acum se așteaptă recuperarea sa. ”La Deac, semne de întrebare. N-a contat că a avut toxiinfecție alimentară, că a suferit trei zile.

Cu toate acestea, cu tot ce a depins de el ca să fie în teren, acum cu această accidentare pe care a avut-o. Jucătorul de la Rapid nu a avut nicio vină, a fost întâmplător, mi-a spus că i-a trosnit genunchiul. El a avut și o intervenție chirurgicală. La dreptul parcă, la piciorul la care a avut intervenția medicală i-a trosnit genunchiul. El are și metal introdus”, a punctat Balaj.

”Să nu vină ăștia de la FCSB cu niște magneți, poate asta-i strategia. Otele pierdere importantă. Chiar dacă va reveni, jucător care a fost indisponibil două săptămâni, greu să aibă același ritm ca înainte de accidentare”, a răspuns, glumind, Horia Ivanovici.

