Absențe importante la Dinamo înaintea meciului cu UTA Arad! Anunțul făcut de Jerry Gane

Nu se mai termină problemele la Dinamo. Și cu jucătorii neplătiți, în parte, și cu lotul incomplet. Așa se va prezenta Dinamo la meciul cu UTA, de duminică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Alex Răuță și Diego Fabbrini, ambii suspendați pentru cumul de cartonașe galbene, plus Andrei Blejdea, accidentat, sunt cei trei jucători pe care antrenorul lui Dinamo, Jerry Gane, nu se va putea baza în meciul de duminică, de la Arad. Pe lângă cei trei, recent Dinamo i-a pierdut și pe Andrei Sin și Andreas Mihaiu, declarați liberi de contract.

Dinamoviștii au câștigat ultimul meci din Liga 1, 2-1 cu Gaz Metan, și și-au refăcut moralul serios zdruncinat după un 0-4 la Botoșani. În primul meci din actuala ediție de campionat UTA s-a impus la București cu 1-0.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Absențe importante la Dinamo înaintea meciului cu UTA Arad

Atât Dinamo cât și UTA și-au câștigat meciurile din etapa precedentă. Arădenii s-au impus în ultimele minute la Iași, după ce a fost condusă din minutul 9. Și Dinamo a revenit de la 0-1 cu Gaz Metan, pe teren propriu.

”Victoria cu Gaz Metan a readus încrederea în vestiarul nostru. Chiar dacă am încasat gol în primele minute, am reacționat bine și am reușit să întoarcem scorul până la pauză, pe un teren complicat.

ADVERTISEMENT

Sper să ne impunem în această deplasare de la Arad, așa cum UTA a câștigat în tur. Îmi doresc să avem continuitate în rezultate, deși avem unele probleme de lot. Vor lipsi doi jucători importanți, Răuță și Fabbrini, ambii suspendați, plus Blejdea, accidentat”, a declarat antrenorul roș-albilor, pentru site-ul oficial al clubului.

UTA nu a mai câștigat, acasă, din octombrie

Înaintea partidei de duminică cele două echipe sunt vecine de clasament, dar arădenii nu au mai câștigat acasă din 24 octombrie, când a învins-o la limită pe Chindia Târgoviște. Acela a fost și singurul succes al textiliștilor pe teren propriu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În aceste condiții, Dinamo pare favorită în jocul de la Arad. Trupa lui Jerry Gane are trei victorii și un egal, în meciurile disputate în deplasare în acest sezon.

De altfel, cu o singură excepție, meciul din etapa inaugurală a campionatului în curs, Dinamo a pierdut în deplasare doar meciurile cu echipe clasate pe poziții de play-off.

ADVERTISEMENT