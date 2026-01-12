Sport

Absolut șocant! Fostul președinte al clubului unde a jucat Mutu a fost asasinat când se afla la înmormântarea mamei sale!

Incident absolut șocant petrecut în Franța, acolo unde fostul președinte al lui Ajaccio, echipă la care Adrian Mutu a jucat, a fost asasinat în plină zi, chiar la înmormântarea mamei sale.
Mihai Alecu
12.01.2026 | 19:52
Absolut socant Fostul presedinte al clubului unde a jucat Mutu a fost asasinat cand se afla la inmormantarea mamei sale
ULTIMA ORĂ
Cum a fost omorât omul care i-a fost șef lui Mutu, chiar în plină zi
ADVERTISEMENT

Alain Orsoni, fost lider al mișcării naționaliste corsicane și președinte al clubului de fotbal profesionist AC Ajaccio, a fost ucis luni, 12 ianuarie 2026. Incidentul a avut loc în timpul ceremoniei funerare la care participa pentru a‑și conduce mama pe ultimul drum, în jurul orei 16:00.

Fostul președinte al lui Ajaccio, asasinat în plină stradă. Incident șocant petrecut în Franța

Orsoni, în vârstă de 72 de ani, era o figură cunoscută în Corsica datorită implicării sale istorice în mișcarea naționalistă și, ulterior, în conducerea clubului AC Ajaccio, pe care l‑a condus în diverse perioade.  Autoritățile din Ajaccio au deschis o anchetă pentru asasinat, iar secția de cercetări a jandarmeriei, alături de structurile de identificare criminalistică, sunt la fața locului pentru primele constatări. Până acum, nu au fost făcute publice date despre suspect sau despre un posibil motiv, notează Onzemondial.

ADVERTISEMENT

Născut în Vero și implicat de tânăr în activismul naționalist corsican, Orsoni a fost legat de luptele politice și chiar de controverse legale de-a lungul anilor. După implicarea politică, el s‑a orientat și către lumea sportului, relansând AC Ajaccio și conducând clubul în perioade importante ale evoluției sale.

Poliția a demarat o anchetă și caută răspunsuri după moartea lui Orsoni

Circumstanțele morții lui Orsoni conduc, spun oamenii din Franța, la o singură ipoteză: aceea a unui asasinat. Faptul că acesta a fost împușcat ziua, pe lumină, la înmormântarea mamei sale, arată că atacul a fost bine plănuit din timp și a fost așteptat doar un moment oportun.

ADVERTISEMENT
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei
Digi24.ro
Slovacia oprește întreg ajutorul pe care-l acorda Ucrainei

Speculațiile vorbesc despre faptul că ar fi vorba despre un ordin dat de către lumea politică din zonă, asta pentru că influența lui Orsoni era destul de semnificativă în zonă și acesta deranja de mulți ani prin acțiunile sale.

ADVERTISEMENT
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în...
Digisport.ro
Două nume pe listă: Kremlinul îi alege înlocuitorul după ce a intrat în comă!

Adrian Mutu a fost la Ajaccio când Alain Orsoni era președinte

Orsoni a fost în două rânduri șef la Ajaccio, între 2008 și 2015, iar ulterior a mai avut o scurtă perioadă între 2022 și 2023. Așadar, în 2012, când Adrian Mutu era adus de la Cesena, acesta se afla la club și a avut un cuvânt de spus în transferul atacantului român.

Mutu a stat un an și jumătate în Corsica și a evoluat în 37 de meciuri pentru Ajaccio, marcând de 11 ori. „Briliantul” a ales după să revină în România și a semnat cu Petrolul, unde a stat doar câteva luni și în cele din urmă a mers India, după care s-a întors în SuperLiga, la Târgu Mureș, și s-a retras din activitate.

ADVERTISEMENT
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de...
Fanatik
Bijuteria din România care a generat mari controverse. A costat aproape 100 de milioane de euro, însă lucrările nu sunt chiar cele așteptate
Edi Iordănescu la echipa națională a României?! Fostul selecționer și-a anunțat în direct...
Fanatik
Edi Iordănescu la echipa națională a României?! Fostul selecționer și-a anunțat în direct viitoarea destinație: „Sunt șanse foarte mari!”. Exclusiv
Fanatik SuperLiga, marți, 13 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, marți, 13 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit, după interviul dat de fiul...
iamsport.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a răbufnit, după interviul dat de fiul lui Gino: 'A pomenit ceva de copiii care au rămas fără tată?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!