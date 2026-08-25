„Abur”. MM Stoica a făcut paralela între ce i s-a întâmplat lui pe stadioane și reacția recentă a lui Bergodi. Exclusiv

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Cristiano Bergodi a fost eliminat în . Italianul a fost înjurat de un fan al „câinilor”, aflat în spatele băncii tehnice. Bergodi a ripostat şi a fost ţinut cu greu de forţele de ordine.

MM Stoica, despre injuriile primite de antrenori: „Eu am avut o melodie şi scandau împotriva mea mii de oameni”

Mihai Stoica a vorbit despre această nouă problemă din fotbalul românesc, . Managerul general al FCSB spune că el a fost huiduit de stadioane întregi, dar o singură dată a ripostat, într-un episod devenit celebru:

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„Dacă înmulţeşti cu 10 ce au păţit ei am păţit eu şi n-am avut nicio problemă. Eu am avut problema aia care a fost suficientă pentru toată viaţa. Când am coborât din lojă când ăla îmi înjura copilul şi s-a întâmplat (n.r. l-a lovit).

Eu am avut melodie şi scandau împotriva mea mii de oameni. În Giuleşti am fost huiduit de un stadion întreg, în Ştefan cel Mare la fel. Aveam şi eu ieşirile mele. Dar nu voiam să fac nimic”, a spus Mihai Stoica în cadrul emisiunii MM la Fanatik.

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Mihai Stoica, înjurat pe multe stadioane din România: „Abur”

Managerul general de la FCSB spune că toate aceste înjurături sunt „abur”, parafrazându-l pe Gigi Becali. Mihai Stoica spune că nu a făcut niciodată vreo sesizare împotriva cuiva care l-a înjurat pe stadion:

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„Ştii cum zice Gigi la astea: „Abur!”. Mă deranjează altceva. Că spun unii să oprească meciul pentru diverse scandări sau injurii. Împotriva mea era o chestie ţintită. O înjurau pe fata mea care era bolnavă pe vremea aia.

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N-am spus nimănui să oprească niciun meci, n-am făcut niciun raport, nicio sesizare împotriva cuiva în viaţa mea. Nu pot să fac aşa ceva. Nu mi se pare bărbăteşte. Ce să fac? Nu îmi place să scriu, deşi am o vârstă la care trebuia să fiu şi eu contactat, că văd că apar dosare peste dosare”, a spus Mihai Stoica.