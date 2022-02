Caz șocant în Comitetul de Organizare a Cupei Mondiale din Qatar. A fost condamnată la închisoare și lovituri de bici pentru că a reclamat un abuz sexual

Mare iubitoare a sportului rege, Paola Schietekat Sedas a mers în Qatar cu gândul să contribuie la organizarea Cupei Mondiale din acest an, dar visul s-a transformat rapid într-un coșmar, după ce de un bărbat pe care, culmea, îl considera prieten.

Decizie șocantă a autorităților din Qatar. Au condamnat la închisoare și lovituri de bici o femeie abuzată sexual

Totul a început pe 6 iunie 2021, când agresorul a pătruns în locuința femeii de origine mexicană și a violat-o. În speranța că autoritățile vor face dreptate, aceasta a depus plângere penală, dar a ajuns direct în boxa acuzaților, după ce individul a susținut că relațiile au fost consensuale.

În Qatar, femeile care întrețin raporturi sexuale fără să fie căsătorite sunt condamnate la 7 ani de închisoare și 100 de lovituri de bici. Îngrozită de situația în care se afla, Paola a fugit înapoi în Mexic, fără să mai aștepte sentința instanței din .

„Îmi amintesc că în timpul drumului înapoi spre casă, mă întrebam ce o să le spun părinților mei pentru a justifica orele fără răspuns la telefon și cum o să-mi ascund semnele de pe corp pentru că erau clare.

Pentru că am fost abuzată sexual, ca multe altele, m-am simțit vinovată și rușinată de tot ceea ce s-a întâmplat”, a declarat Paola Schietekat Sedas.

A trecut prin momente cumplite și la 16 ani

Cazul a șocat întreaga lume, cu atât mai mult cu cât femeia din Mexic mai trecuse și în adolescență prin momente similare. Avea doar 16 ani când , bătută și amenințată cu moartea de bărbatul pe care îl iubea.

„Aveam 16 ani când primul meu iubit m-a închis în apartamentul lui, m-a violat și m-a amenințat că mă omoară. După ce m-a bătut săptămâni întregi, lăsându-mi urme adânci, din cauza geloziei, m-a amenințat că mă omoară dacă depun plângere.

Dacă atunci frica a împiedicat-o să se adreseze autorităților, de data aceasta a făcut tot ce i-a stat în putință ca agresorul să nu scape nepedepsit. Brusc, totul s-a întors, însă, împotriva ei și risca să ajungă în spatele gratiilor.

„I-am spus mamei, unui coleg de serviciu și am documentat totul cu fotografii, pentru ca memoria mea, într-o încercare de autoprotecție, să nu minimizeze evenimentele sau să șteargă complet o parte din ele.

Și am depus plângere. Am făcut asta pentru că, într-un act de iubire de sine, am refuzat să las pe cineva să-mi rănească din nou corpul așa, fără consecințe.

Era slujba mea de vis și mi-a fost luată. Nu doar de agresor, ci și de instituțiile mexicane – care nu au făcut absolut nimic – și de autoritățile din Qatar, care chiar au încălcat legea locală”, s-a plâns Paola Schietekat, potrivit .