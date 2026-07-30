Sport

AC Milan dezminte un fake-news de proporții despre moartea lui Franco Baresi! Care este, de fapt, starea fostului mare fotbalist

AC Milan a emis un comunicat oficial după ce în mediul online au apărut zvonuri false privind moartea lui Franco Baresi. Clubul italian a clarificat situația și a transmis un mesaj despre starea legendei rossonerilor.
Catalin Oprea
30.07.2026 | 12:33
AC Milan dezminte un fakenews de proportii despre moartea lui Franco Baresi Care este de fapt starea fostului mare fotbalist
Franco Baresi traversează o perioadă delicată din punct de vedere medical, iar AC Milan a publicat un comunicat oficial după apariția zvonurilor false. Foto: Hepta.
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În ultimele ore, pe rețelele sociale au circulat informații false potrivit cărora Franco Baresi ar fi murit. Zvonurile s-au răspândit rapid și au provocat îngrijorare în rândul suporterilor lui AC Milan. Clubul italian a reacționat prompt și a publicat un comunicat oficial pentru a lămuri situația.

AC Milan a dezmințit oficial zvonul despre moartea Franco Baresi

AC Milan a dezmințit categoric informațiile apărute în spațiul public. Oficialii clubului au precizat că fostul mare fundaș este în viață, însă traversează o perioadă delicată din punct de vedere medical.

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AC Milan dezminte informațiile false apărute în ultimele ore cu privire la Franco Baresi. Franco trece printr-o perioadă dificilă și delicată, iar clubul îi este alături lui și familiei sale. Cerem respectarea vieții private și oprirea răspândirii unor informații nefondate”, se arată în comunicatul publicat de gruparea italiană.

Mesajul a fost distribuit rapid de presa internațională. Suporterii au transmis numeroase mesaje de susținere pentru unul dintre cele mai importante nume din istoria clubului. În același timp, AC Milan a făcut apel la responsabilitate și la verificarea informațiilor înainte ca acestea să fie distribuite în mediul online.

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Franco Baresi este unul dintre cele mai mari simboluri din istoria lui AC Milan

Starea de sănătate a fostului fundaș a devenit un subiect de interes încă din 2025. Atunci, Franco Baresi a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Operația a decurs cu succes, iar legenda lui AC Milan a urmat perioada de recuperare recomandată de medici.

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Franco Baresi și-a petrecut întreaga carieră la AC Milan. A disputat peste 700 de meciuri în tricoul rossonerilor și a câștigat numeroase trofee. Printre acestea se numără șase titluri de campion al Italiei și trei Cupe ale Campionilor Europeni. În semn de recunoștință, clubul a retras tricoul cu numărul 6 după retragerea sa din activitate.

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În prezent, fostul căpitan ocupă funcția de vicepreședinte de onoare al clubului. El rămâne una dintre cele mai respectate figuri din fotbalul italian și este implicat în numeroase proiecte dedicate lui AC Milan. Comunicatul emis de club a pus capăt speculațiilor apărute pe internet. Oficialii au transmis că singurele informații credibile sunt cele publicate prin canalele oficiale ale clubului și au cerut suporterilor să ignore zvonurile neverificate.

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