AC Milan, făcută praf de presa italiană după ce a pierdut în fața lui Marius Corbu

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. ”Rossonerii” au un parcurs fluctuant în cupele europene și nu sunt optimiști în legătură cu obținerea unui loc ce trimite echipa direct în optimile de finală ale competiției.

Presa din Italia, fără milă după AC Milan – Ferencvaros 0-2

Eșecul împotriva maghiarilor a fost puternic criticat de jurnaliștii din ”Cizmă”. nu a avut milă de echipa lui Ruben Amorim și a titrat: ”AC Milan, dezastru european! Ferencvaros câștigă și pe San Siro, calificarea lui Amorim fiind pusă în pericol”. Nici nu a fost mai blândă cu ”rossonerii”: ”Milan se scufundă singură”.

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Jurnaliștii de la prima publicație menționată consideră că , a fost dată uitării odată cu rezultatul dezamăgitor din cupele europene: ”În ciuda absențelor și a rotațiilor lui Amorim, rossonerii au intrat pe teren cu o atitudine care i-a expus la a treia rușine europeană în patru meciuri. A-i numi pur și simplu o echipă obosită ar fi o subestimare: acest rezultat de 2-0 este categoric prea strâns pentru Ferencvaros, care are o noapte de vis și rămâne la puncte perfecte”.

Cel mai slab jucător de pe teren a fost mijlocașul lui AC Milan, Jashari. Acesta a fost schimbat, în minutul 63, cu Luka Modric, însă jocul nu a putut fi îmbunătățit. De asemenea, unul dintre vinovații pentru eșecul împotriva lui Ferencvaros este portarul Torriani. Goalkeeperul și-a prelungit balonul, în minutul 52, iar Birmancevic l-a deposedat și a marcat cu poarta goală.

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Ruben Amorim, discurs dur după eșecul cu Ferencvaros 0-2

La finalul partidei de pe San Siro, antrenorul lui AC Milan a rupt tăcerea și a taxat criticile venite din tribune pe durata duelului cu Ferencvaros. Ruben Amorim le-a luat apărarea propriilor jucători după eșec, însă consideră că rezultatul împotriva maghiarilor ar putea cântări mult în cuantumul calificării. Tehnicianul portughez a făcut apel către jucătorii săi că nu mai este vreme de pași greșiți.

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”Îmi amintesc anumite reacții când am pierdut mingea: nu erau deloc aceleași cu cele pe care le-am văzut acum trei zile și aveam patru zile de odihnă. Deci nu eu vorbesc, ci ceea ce arătăm pe teren. Și dacă echipa vorbește, nu eu o fac. Pur și simplu spun ce văd, pentru că nu sunteți proști și nu vreau să păcălesc pe nimeni. Jucătorii mei. Așa că am toate motivele să apăr echipa și, când vorbesc așa, îmi asum responsabilitatea în primul rând, pentru că echipa… este responsabilitatea mea. Dar nu ne permitem să facem așa ceva, mai ales în prima repriză, în fața fanilor noștri, acasă. Nu putem face asta, trebuie să ne îmbunătățim, altfel s-a terminat” , a spus Ruben Amorim, conform .

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În urma eșecului din etapa 4, AC Milan a rămas cu numai 3 puncte în faza principală a Europa League, obținute împotriva lui RB Salzburg, 4-0. Echipa lui Ruben Amorim are nevoie de victorie imediată în cupele europene pentru a mai spera la calificarea în fazele eliminatorii ale competiției. Acesta este programul ”rossonerilor” în partidele rămase de disputat din Europa League: