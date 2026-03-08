AC Milan – Inter, live video în etapa a 28-a din Serie A. Timpul revanșei pentru Chivu! Mecul poate decide titlul în Italia

ADVERTISEMENT

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, va da piept cu AC Milan în etapa cu numărul 28 din Serie A. Meciul este așteptat de întreaga țară, dar și de microbiștii din afara Italiei. Pe Fanatik.ro ai toate detaliile despre „Derby della Madonnina”.

AC Milan – Inter, duel de foc în etapa 28 din Serie A

Un nou episod din „Derby della Madonnina” se va consuma pe data de 8 martie, de la ora 21:45. AC Milan va fi gazda de această dată în confruntarea cu rivala Inter din cadrul etapei cu numărul 28 din Serie A. „Diavolii” vin după o serie de 3 victorii și un egal în ultimele 5 meciuri oficiale.

ADVERTISEMENT

De partea cealaltă, Inter are 2 victorii și un egal în ultimele 5 partide, cel mai recent rezultat înregistrat fiind

Cele două mari rivale s-au întâlnit prima dată în acest sezon grație golului marcat de americanul Pulisic în minutul 53 al confruntării. Rămâne de văzut dacă „nerazzurri” își vor lua revanșa.

ADVERTISEMENT

Clasament Serie A înainte de „Derby della Madonnina”

Înaintea acestui duel, diferența dintre cele două echipe în clasament este de 10 puncte în favoarea trupei lui Cristi Chivu. Totul se poate schimba după confruntarea directă, diferența urmând fie să crească, fie să se reducă. Iată ierarhia din Serie A:

ADVERTISEMENT

Forma echipelor: Interul lui Chivu, zbuciumată de eliminarea din Champions League, dar nederanjată în Serie A

AC Milan nu a avut stresul cupelor europene în acest sezon după ce a terminat pe locul 8 stagiunea precedentă din Serie A. Echipa lui Massimiliano Allegri a ajuns pe locul 2 după 27 de etape din Serie A și are o înfrângere și un egal în ultimele 5 meciuri de campionat.

Inter a părăsit Champions League după o dublă manșă cu norvegienii de la Bodo/Glimt, echipă care i-a eliminat cu 5-2 la general în play-off-ul competiției. În ceea ce privește campionatul, echipa lui Chivu are 5 victorii din tot atâtea meciuri.

ADVERTISEMENT

Rezultate directe între cele două echipe

Cele două echipe s-au întâlnit în 245 de partide oficiale. Inter are 91 de victorii, AC Milan are 83, iar 71 de partide s-au încheiat la egalitate. În stagiunea precedentă, cele două rivale s-au întâlnit de cinci ori, în campionat, Cupă și Supercupă, iar Inter nu a obținut nicio victorie. S-au înregistrat trei succese ale lui AC Milan și două remize.

Unde se vede la TV AC Milan – Inter, în etapa 28 din Serie A

AC Milan – Inter este unul dintre cele mai așteptate meciuri și de către românii de pretutindeni. Așadar, „Derby della Madonnina” poate fi urmărit online pe Digi Online dacă ai conexiune de internet de la Digi, Prima Play și Orange TV Go, platforme de streaming care necesită abonament. Posturile TV care vor transmite partida sunt Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Aplicații și site-uri oficiale unde poți urmări scorul live

Pentru pasionații care nu pot urmări meciul la TV sau online, aflați că scorurile live sunt disponibile și pe aplicațiile de specialitate Flashscore sau Sofascore. Totodată, puteți afla scorurile în timp real și pe rețelele de Social Media ale echipelor, dar și pe FANATIK.ro.

Cote pariuri AC Milan – Inter

Datorită poziției din clasament, Inter are prima șansă în acest derby, cota pentru ca echipa lui Cristi Chivu să se impună fiind 2.30. O victorie a Milanului are cota 3.65, în timp ce cota alocată de bookmakeri pentru o remiză este 3.00.

Live Blog: Urmărește în timp real AC Milan – Inter, Serie A, etapa 28

FANATIK te ține la curent cu ceea ce se întâmplă la AC Milan – Inter în etapa 28 din Serie A. Toate rezultatele, clasamentul actualizat și multe alte informații sunt pe site-ul nostru. Puteți urmări în format live text totul pentru a fii în permanență informat. La final, poți afla și ce au avut de spus Massimiliano Allegri și omologul său, Cristi Chivu, dar și jucătorii celor două echipe.