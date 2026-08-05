AC Milan – Inter Milano 0-0, LIVE VIDEO, amical tare pentru Cristi Chivu. Formația lui Amorim lovește bara! Meciul a fost oprit în minutul 6 pentru a-l omagia pe Franco Baresi

Interul lui Cristi Chivu joacă un meci amical împotriva rivalilor de la AC Milan. Foto: Colaj FANATIK

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Interul lui Cristi Chivu se pregătește de al treilea meci amical al sezonului. Primele două au fost disputate contra nemților de la Karlsruher și a lui Manchester City. Următorii doi adversari vor fi din Serie A, iar primul dintre aceștia va fi AC Milan, marea rivală din oraș a „nerazzurrilor”.

Min. 18: Musah lovește bara după o pasă foarte bună primită de la Loftus-Cheek!

Min. 6: Meciul s-a oprit pentru câteva secunde, în semn de respect pentru Franco Baresi

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Min. 1: Partida a început! Moment de reculegere în memoria lui Franco Baresi înaintea fluierului de start

Cum arată echipele de start din amicalul AC Milan – Inter Milano

Cristi Chivu va începe meciul contra „diavolilor milanezi” în același 3-5-2 obișnuit, iar primul 11 este foarte asemănător cu cel din partida contra lui Manchester City. Singurele schimbări sunt Carlos Augusto cu Bastoni și Mkhitaryan cu Zielinski. Echipa arată în felul următor: J. Martinez – Pavard, Bisseck, Bastoni – Diouf, Barella, Stankovic, Zielinski, Dimarco – Pio Esposito, Iddrissou. Antrenor: Cristi Chivu

De partea cealaltă, echipa lui Ruben Amorim va folosi tot un sistem cu trei apărători, însă cu un singur vârf de atac: Torriani – Tomori, Gabbia, Pavlovic – Chukwueze, Musah, Fofana, Bartesaghi – Cissè, Loftus-Cheek – Camarda. Antrenor: Ruben Amorim

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Rezultatele celor două echipe în meciurile de pregătire

Inter a disputat până acum două meciuri amicale, ambele încheindu-se cu victoria „nerazzurrilor”, însă doar unul dintre ele în 90 de minute. Elevii lui Cristi Chivu s-au impus cu 2-1 în fața lui Karlsruhe, fosta echipă a lui Calhanoglu, în timp ce cu Manchester City a obținut doar o remiză,

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De partea cealaltă, Portughezul se află la prima experiență în antrenorat după despărțirea de Manchester United, care s-a întâmplat la începutul anului 2026. „Rossoneri” au remizat contra lui Celtic, scor 2-2, după ce scoțienii au condus cu 2-0. Cele două goluri ale italienilor au fost înscrise de vârful de atac titular astăzi, Camarda, care în partida precedentă a intrat abia în repriza secundă. AC Milan mai are amicale programate cu Chelsea și Manchester United, în timp ce Inter va mai întâlni Juventus și Real Betis.

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Cine transmite LIVE amicalul AC Milan – Inter Milano

Din păcate pentru susținătorii celor două echipe, pentru iubitorii fotbalului italian, dar și pentru fanii lui Cristi Chivu, acest meci nu se va putea vedea la TV. În schimb, cine își dorește să vadă partida în mediul online se poate abona la platforma AntenaPlay. Meciul are loc miercuri, 5 august, de la ora 14:00. De asemenea, pe FANATIK puteți urmări LIVE TEXT întreaga desfășurare a meciului.