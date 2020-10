AC Milan, lovită în plin de pandemie. Suma imensă pierdută de italieni în ultimul sezon

Legendara chipă de club italiană AC Milan a fost puternic afectată de pandemia covid-19. Italienii au înregistrat pierderi financiare record în sezonul 2019/2020.

În sezonul trecut milanezii au încheiat pe locul 6 campionatul intern la o distanță de 17 puncte față de campioana Juventus Torino.

Milan s-a calificat în grupele Europa League sezonul 2020/2021 după ce a trecut dramatic de portughezii de la Rio Ave într-un meci decis la loviturile de departajare.

AC Milan pierderi financiare imense în pandemie

Echipa la care evolueză celebrul Zlatan Ibrahimovic și la care este legitmat Ciprian Tătărușanu a anunțat săptămâna această pierderi de circa 195 milioane de euro în contextul pandemiei de coronavirus.

Clubul italian de Serie A este controlat din 2018 de grupul american Elliott a fost preluat pentru scurt timp de omul de afaceri chinez Yonghong Li după ce fusese cumpărat în 2017 de la Silvio Berlusconi. Sub comanda lui Berlusconi clubul avea deja pierderi în creștere de la 126 de milioane euro până la 146 de milioane de euro.

Consecinţele pandemiei de coronavirus, competiţiile suspendate până în luna iunie în Italia, iar după revenire interzicerea suporterilor pe stadioane și micșorarea sponsorizărilor împreună cu reducerea drepturilor TV, au mărit pierderile până la 195 de milioane de euro.

Granzii Serie A și ei pe minus

Nu numai AC Milan este pe un trend crescător din punct de vedere al pierderilor financiare raportate.

Juventus Torino, campioana en-titre a Italiei a anunțat că are pe minus 30 de milioane de euro față de anul precedent în care raportase pierderi de 40 de milioane de euro.

AS Roma are dintre toate cea mai grea balanță financiară cu pierderi totale de peste 200 de milioane de euro în ultimele sezoane de Serie A. În contextul pandemiei de coronavirus Serie A are un deficit de 2.5 miliarde de euro.

