Sport

AC Milan și Inter fac echipă pentru demolarea San Siro! Giganții din Italia se așteaptă la profituri de 180 milioane de euro pe sezon

AC Milan și Inter vor face echipă pentru demolarea stadionului San Siro. Care este motivul din spatele deciziei și câți bani au fost investiți de giganții italieni.
Iulian Stoica
28.12.2025 | 20:00
AC Milan si Inter fac echipa pentru demolarea San Siro Gigantii din Italia se asteapta la profituri de 180 milioane de euro pe sezon
ULTIMA ORĂ
AC Milan și Inter fac echipă pentru demolarea San Siro. Sursă foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

O eră a fotbalului este pe cale să apună. Legendarul stadion San Siro urmează să fie demolat, gazdele arenei, AC Milan și Inter, punându-se de acord pentru reconstrucție. Investiția făcută este una imensă, însă cele două rivale se așteaptă la profituri record.

Stadionul San Siro va fi demolat

AC și Inter Milano s-au pus de acord și urmează să demoleze legendarul stadion pe care îl împart, anume San Siro. Mai mult decât atât, giganții din Italia au achiziționat terenul de la Consiliul Local și vor deveni, în sfârșit, proprietari.

ADVERTISEMENT

Inaugurat în 1926, stadionul era casă pentru cele două rivale din 1947. Din păcate, timpul și-a spus cuvântul, iar arena s-a degradat constant de-a lungul anilor.

În loc să cheltuiască sute de milioane de euro pentru renovare, șefii celor două cluburi au decis să construiască de la 0. Această decizie vine după ce San Siro nu a fost inclus ca stadion gazdă pentru Euro 2032.

ADVERTISEMENT
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu...
Digi24.ro
Fostul preşedinte al Curţii, Augustin Zegrean, despre actuala decizie a CCR: „Duminica nu se judecă nicăieri în lume”

Când va fi gata noul stadion și ce profituri așteaptă rivalele

Conform primelor estimări, stadionul se așteaptă să fie finalizat până în 2030. Obiectivul echipelor este să atragă chiar mai mulți suporteri la arenă după ce aceasta va fi gata.

ADVERTISEMENT
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 €...
Digisport.ro
FOTO Dragostea trece prin aer: miliardarul i-a făcut un cadou de 32.000.000 € soției sale românce, cu 46 de ani mai tânără

Profitul la care se așteaptă atât AC Milan, cât și Inter este de 180 milioane de euro pe sezon, acestea fiind venituri suplimentare față de ce obțin în prezent. Totuși, capacitatea va fi redusă cu 4.000 de locuri, 71.500 fiind numărul total de spectatori ce vor putea asista la o partidă de fotbal.

Întregul proces marchează o schimbare în fotbalul italian, deoarece doi dintre cei mai mari rivali ai țării s-au unit pentru a-și asigura dreptul asupra terenului de la consiliul municipal milanez, plătind astfel fiecare câte 173 milioane de lire sterline pentru a deveni proprietari.

ADVERTISEMENT

Cum a reacționat Giuseppe Marotta

Directorul general de la Inter, cel care l-a adus pe Cristi Chivu, Giuseppe Marotta, a mărturisit că este un moment istoric, iar data construcției noului stadion va rămâne în cărți.

„Este un moment istoric și o dată care va rămâne în cărțile de istorie ale fotbalului italian, fiind prima dată când două cluburi s-au unit pentru a face un pas atât de important.

Trebuie să avem respect pentru acest simbol structural, care a fost martorul marii pasiuni și amintiri, așa că obiectivul nostru este să construim un nou spațiu care va avea alte momente minunate”, a declarat Giuseppe Marotta, conform TalkSport.com.

Care a fost mesajul transmis de AC Milan

Decizia de a înlocui San Siro a fost influențată parțial și de faptul că UEFA nu l-a selectat ca stadion pentru Euro 2032. Totuși, președintele AC Milan, Paolo Scaroni, a mărturisit că acest proces, anume de a construi un nou stadion, a durat ani buni.

„Ne-a luat cinci sau șase ani să ajungem aici și am avut un mare sprijin din partea proprietarilor noștri, RedBird. San Siro a fost exclus de UEFA ca stadion pentru Euro 2032, pur și simplu nu dispune de toate facilitățile necesare fotbalului modern. Avem nevoie urgentă de un stadion nou.

Am avut întotdeauna o relație bună cu Inter, așa că are sens să continuăm să împărțim noul stadion și să împărțim costurile de construire și operare ale acestuia”, a declarat Paolo Scaroni.

Ea este noua iubită a lui Cole Palmer! Olivia s-a aflat în tribune...
Fanatik
Ea este noua iubită a lui Cole Palmer! Olivia s-a aflat în tribune pe Stamford Bridge weekend-ul acesta
Cupa Africii 2025. Eșec dramatic pentru fotbalistul din Superliga! Echipa sa este aproape...
Fanatik
Cupa Africii 2025. Eșec dramatic pentru fotbalistul din Superliga! Echipa sa este aproape eliminată
Radu Drăgușin, din nou rezervă la Tottenham! Cum au reacționat fanii londonezilor
Fanatik
Radu Drăgușin, din nou rezervă la Tottenham! Cum au reacționat fanii londonezilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Banciu a uitat de el și Naum și a numit 'cel mai tare...
iamsport.ro
Banciu a uitat de el și Naum și a numit 'cel mai tare cuplu de comentatori din România': 'Geniali, nu s-a ajuns niciodată la nivelul ăla!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!