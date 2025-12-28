AC Milan și Inter fac echipă pentru demolarea San Siro! Giganții din Italia se așteaptă la profituri de 180 milioane de euro pe sezon

ADVERTISEMENT

O eră a fotbalului este pe cale să apună. Legendarul stadion San Siro urmează să fie demolat, gazdele arenei, AC Milan și Inter, punându-se de acord pentru reconstrucție. Investiția făcută este una imensă, însă cele două rivale se așteaptă la profituri record.

Stadionul San Siro va fi demolat

AC și Inter Milano s-au pus de acord și urmează să demoleze legendarul stadion pe care îl împart, anume San Siro. Mai mult decât atât, giganții din Italia au achiziționat terenul de la Consiliul Local și vor deveni, în sfârșit, proprietari.

Inaugurat în 1926, stadionul era casă pentru cele două rivale din 1947. Din păcate, timpul și-a spus cuvântul, iar arena s-a degradat constant de-a lungul anilor.

În loc să cheltuiască sute de milioane de euro pentru renovare, șefii celor două cluburi au decis să construiască de la 0. Această decizie vine după ce San Siro nu a fost inclus ca stadion gazdă pentru Euro 2032.

Când va fi gata noul stadion și ce profituri așteaptă rivalele

Conform primelor estimări, stadionul se așteaptă să fie finalizat până în 2030. Obiectivul echipelor este să atragă chiar mai mulți suporteri la arenă după ce aceasta va fi gata.

este de 180 milioane de euro pe sezon, acestea fiind venituri suplimentare față de ce obțin în prezent. Totuși, capacitatea va fi redusă cu 4.000 de locuri, 71.500 fiind numărul total de spectatori ce vor putea asista la o partidă de fotbal.

Întregul proces marchează o schimbare în fotbalul italian, deoarece doi dintre cei mai mari rivali ai țării s-au unit pentru a-și asigura dreptul asupra terenului de la consiliul municipal milanez, plătind astfel fiecare câte 173 milioane de lire sterline pentru a deveni proprietari.

Cum a reacționat Giuseppe Marotta

Directorul general de la Inter, , a mărturisit că este un moment istoric, iar data construcției noului stadion va rămâne în cărți.

„Este un moment istoric și o dată care va rămâne în cărțile de istorie ale fotbalului italian, fiind prima dată când două cluburi s-au unit pentru a face un pas atât de important.

Trebuie să avem respect pentru acest simbol structural, care a fost martorul marii pasiuni și amintiri, așa că obiectivul nostru este să construim un nou spațiu care va avea alte momente minunate”, a declarat Giuseppe Marotta, conform .

Care a fost mesajul transmis de AC Milan

Decizia de a înlocui San Siro a fost influențată parțial și de faptul că UEFA nu l-a selectat ca stadion pentru Euro 2032. Totuși, președintele AC Milan, Paolo Scaroni, a mărturisit că acest proces, anume de a construi un nou stadion, a durat ani buni.

„Ne-a luat cinci sau șase ani să ajungem aici și am avut un mare sprijin din partea proprietarilor noștri, RedBird. San Siro a fost exclus de UEFA ca stadion pentru Euro 2032, pur și simplu nu dispune de toate facilitățile necesare fotbalului modern. Avem nevoie urgentă de un stadion nou.

Am avut întotdeauna o relație bună cu Inter, așa că are sens să continuăm să împărțim noul stadion și să împărțim costurile de construire și operare ale acestuia”, a declarat Paolo Scaroni.