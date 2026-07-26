Sport

AC Milan, transfer de top din SuperLiga! „Diavolii” se luptă cu alte echipe importante pentru noua „perlă”

Un fotbalist din SuperLiga se află pe lista lui AC Milan, însă de transferul său sunt interesate și alte grupări importante din Europa. Despre cine este vorba.
Bogdan Mariș
26.07.2026 | 08:46
AC Milan transfer de top din SuperLiga Diavolii se lupta cu alte echipe importante pentru noua perla
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AC Milan este interesată de fotbalistul Petrolului, Rareș Manolache (16 ani). FOTO: colaj Fanatik
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AC Milan este interesată de Rareș Manolache (16 ani), atacantul celor de la Petrolul Ploiești. Internaționalul U16, care s-a confruntat cu o accidentare gravă în 2025, este dorit însă și de alte formații importante din Europa, iar transferul s-ar putea produce chiar în această vară. Tânărul atacant nu și-a făcut încă debutul la nivel de seniori pentru Petrolul, însă face parte din lotul primei echipe.

AC Milan vrea să îl transfere pe atacantul Petrolului, Rareș Manolache

Rareș Manolache se numără printre cei mai talentați jucători români născuți în 2010, iar tânărul atacant ar putea să facă pasul în străinătate. Conform presei din Italia, AC Milan a solicitat informații despre internaționalul U16, care este urmărit și de alte formații importante, precum FC Sevilla, PSV Eindhoven sau Slavia Praga. În urmă cu un an, Petrolul a refuzat o ofertă de 100.000 de euro făcută de Betis pentru tânărul fotbalist.

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Manolache își așteaptă debutul la nivel de seniori, care ar putea sosi în curând, deoarece atacantul s-a aflat pe bancă la primele două meciuri ale Petrolului din acest sezon, 1-0 cu Dinamo și 0-1 cu FC Argeș. Tânărul fotbalist a primit minute din partea antrenorului Ricardo Sousa în partidele amicale disputate de ploieșteni în această vară.

Rareș Manolache, accidentare gravă la 15 ani

Din nefericire, tânărul atacant s-a confruntat deja cu o problemă medicală serioasă. În august 2025, Manolache a suferit o ruptură de menisc într-un meci amical pe care echipa de seniori a Petrolului l-a disputat contra celor de la CSL Ștefănești. „Nu l-a lovit nimeni. Pur și simplu s-a plâns că simte dureri la genunchi și nu mai poate să joace.

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La Teleajen terenul este destul de tare. El s-a confruntat cu probleme la genunchi și la antrenamentele cu echipa mare. Manolache a fost operat de câteva zile la menisc. Sperăm să revină repede pe teren”, anunța în acel moment o sursă din cadrul clubului Petrolul pentru golazo.ro.

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AC Milan se bazează pe tinerii români

În ultimii ani, AC Milan a contat pe mai mulți juniori români. Cel mai important exemplu este Andrei Coubiș, pe care U Cluj l-a vândut la formația engleză Lincoln City pentru o sumă importantă, însă pentru „diavoli” a evoluat și actualul fundaș al lui Dinamo, Matteo Duțu. Milan a plătit 200.000 de euro în 2024 pentru a-l transfera pe fundaș de la Lazio.

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