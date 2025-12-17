Academia Ciprian Marica, eveniment fabulos la sfârșit de an! Peste 300 de copii au asistat la un meci inedit. Foto

ADVERTISEMENT

După retragerea din cariera de fotbalist profesionist, Ciprian Marica și-a deschis o academie de succes. Aceasta este situată în București, în proximitatea gurii de metrou Aurel Vlaicu, iar finalul anului a venit cu un eveniment deosebit la care au participat peste 300 de copii.

Academia Ciprian Marica, eveniment fabulos la sfârșit de an

Data de 15 decembrie a marcat un eveniment impresionant la Academia de Fotbal Ciprian Marica. Sfârșitul anului a venit cu o celebrare specială dedicată copiilor, părinților și întregii comunități sportive formate în jurul academiei.

ADVERTISEMENT

Academia nu se axează doar pe fotbal, ci și pe tenis, complexul sportiv de la metroul Aurel Vlaicu numindu-se „Năstase&Marica Sports Club”. Nu mai puțin de 300 de copii sunt înscriși în programele de fotbal și tenis, astfel că academia continuă să fie un reper important în formarea tinerilor sportivi, promovând educația prin sport, disciplina și spiritul de echipă.

Interesant este faptul că la petrecerea de an nu copiii au jucat fotbal, ci părinții cu antrenorii. Meciul a fost unul demonstrativ, un duel amical în care rolurile s-au inversat preț de o zi, sub încurajările micilor sportivi din tribune.

ADVERTISEMENT

Ciprian Marica, prezent la evenimentul de la academia sa

Ciprian Marica nu a putut să lipsească de la frumosul eveniment din locația „Năstase&Marica Sports Club”. Fostul mare internațional a mărturisit că zâmbetul copiilor este cel mai important trofeu, iar .

ADVERTISEMENT

„Pentru mine, cel mai important trofeu este zâmbetul copiilor care vin zilnic la antrenamente. Academia noastră înseamnă mai mult decât performanță sportivă – înseamnă educație, valori și bucuria de a face mișcare. Acest eveniment este modul nostru de a le mulțumi copiilor și părinților pentru încrederea acordată”, a declarat Ciprian Marica.

Moș Crăciun, plin de cadouri pentru cei mici

După fluierul final, participanții s-au retras în balonul de fotbal, unde a loc festivitatea de premiere, alături de surprize pregătite special pentru copii, continuând astfel .

ADVERTISEMENT

Una dintre surprize a fost prezența lui Moș Crăciun. Cel mai iubit bunic din lume a împărțit cadouri tuturor celor prezenți. Atmosfera a fost una călduroasă, spiritul sărbătorilor pătrunzând pe terenurile de fotbal ale academiei.

Academia de Fotbal Ciprian Marica își reafirmă, prin evenimentul desfășurat, angajamentul de a contribui la dezvoltarea armonioasă a noilor generații și a invitat toți membrii comunității să încheie împreună încă un an plin de reușite, emoții și zâmbete.

Ilie Năstase, la loc de cinste alături de Ciprian Marica

Prietenia dintre Ilie Năstase, primul număr 1 mondial în tenis, și Ciprian Marica, fost internațional, este una bine cunoscută. Relația dintre cei doi este una specială, iar copiii s-au bucurat că au putut sta aproape de idolii lor.

Atât Ciprian Marica, cât și Ilie Năstase au făcut poze cu toți doritorii aflați la evenimentul desfășurat la academie. În urma celebrării acestui an, copiii au rămas cu amintiri care vor dăinui mult timp de acum încolo.