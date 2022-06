Academia de business SRI. Cine sunt generalii în rezervă care și-au deschis afaceri și fac milioane în mediul privat

Business Hub-ul de la SRI a reușit să producă foarte buni afaceriști din rândul generalilor care au fost trecuți în rezervă în ultimii 5 ani. Mulți dintre cei care au condus instituții de forță, cum ar fi Serviciu Român de Informații, Serviciul de Informații Externe sau Ministerul Afacerilor Interne s-au reprofilat și au ajuns să facă performanță și în mediul privat.

Generalul Dumbravă, de la ”câmpul tactic din justiție” la profit de milioane de lei pe an

Generalul SRI Dumitru Dumbravă, cunoscut pentru expresia ”câmpul tactic”, făcând referire la justiție, a fost trecut în rezervă în anul 2018, . În același an, el a intrat în afaceri, deschizându-și o firmă de consultanță pentru afaceri și management, Intell Cube Consulting, firmă care și-a schimbat ulterior numele în Wise Line Consulting.

Dumbravă este unic asociat și administrator al firmei cu sediul în București, iar business-ul pare să-i meargă din ce în ce mai bine. În 2021, el a declarat o cifră de afaceri de 4,69 milioane lei și un profit net de 3,64 milioane lei, în vreme ce datoriile societății sunt de 125.000 lei. Dumbravă nu are niciun angajat la firma sa.

Fostul ministru Petre Tobă s-a asociat cu un general SRI și cu un secretar de stat din MAI

Chestor șef, inspector principal de poliție și fost ministru de Interne, Petre Tobă, s-a asociat cu generalul SRI Viorel Adrian Stan și cu un fost secretar de stat, Călin Lucian Rosan, în firma Strategic Intelligence Security Services, o companie care se ocupă cu activități de consultanță pentru afaceri și management.

Tobă deține 60% din părțile sociale, Stan și Rosan au câte 10%, în timp ce soția fostului șef al Internelor, Simona Steluța, are restul de 20%. Firma celor 4 a fost înființată în anul 2018, iar în 2021, business-ul a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la o cifră de afaceri de 832.000 de lei și un profit de 259.000 lei. Firma generalilor are 5 angajați și are sediul în sectorul 3, conform informațiilor FANATIK.

Generalul Stan, fost șef al Diviziei W, care se ocupa cu verificarea agenților SRI și , mai apare într-o afacere, Movis Concept SRL, care se ocupă cu editarea revistelor și periodicelor. Aici Stan Monica deține pachetul majoritar (60%) și este administrator al firmei. În 2021, societatea a înregistrat o cifră de afaceri de 65.700 lei și un mic profit, de 12.100 lei.

Generalii Florian Coldea și Dumitru Cocoru fac milioane din consultanță și imobiliare

Una din afacerile de succes ale generalilor în rezervă este Strategic Sys, firma pe care o împart Florian Coldea și Dumitru Cocoru. Cei doi s-au asociat în 2020, iar un an mai târziu au ajuns la încasări de 4,48 milioane lei și un profit net de 4,31 milioane lei. Compania oferă activități de inginerie și consultanță tehnică legate de aceasta.

Celălalt business pe care cei doi îl împart se numește Strategic Assets și activează în domeniul imobiliar. Înființat în septembrie 2021, acesta s-a dovedit profitabil încă de la început, înregistrând încă din primele 3 luni un profit net de 580.700 lei, la o cifră de afaceri de 595.000 lei.

Generalul Cocoru are și o afacere pe cont propriu, ce-i drept, nu la fel de bănoasă. Este vorba despre Justsys Software SRL, care a intrat pe piață în 2017. Anul trecut, Dumitru Cocoru, administrator și unic asociat, n-a mai repetat parcursul bun din perioada anterioară, însă a reușit să facă un mic profit, de 17.500 lei, la o cifră de afaceri de 51.000 lei.

Anaconda, șefa acoperiților din SRI, și-a deschis o afacere pe cont propriu

Generalul Elena Istode, poreclită Anaconda, apare și ea ca unic asociat la firma CocoandConsulting SRL, înființată în anul 2020. Societatea e înregistrată tot în sectorul 3 și are ca obiect de activitate principal ”consultanță pentru afaceri și management”. Fosta șefă a ”acoperiților” din SRI a atras 655.000 de lei în firma ei, anul trecut, din care a reținut un profit net de 621.000 lei, conform FANATIK.

La 81 de ani, Virgil Măgureanu și-a tras afacerile pe linie moartă

Ajuns la 81 de ani, Virgil Măgureanu are mai multe afaceri deschise, însă nu pare să mai aibă prea multă putere să se ocupe de ele. Cam toate business-urile în care s-a implicat fostul șef al Serviciului Român de Informații sunt trase pe linie moartă sau în reorganizare judiciară.

Este cazul societății Afinul SRL, care vindea legume sub brandul Livada Transilvana. Firma nu a mai avut activitate din 2017 și a ajuns la datorii de 15,8 milioane lei. În anul 2016, Virgil Măgureanu a ieșit din business, predându-l către două societăți: Residence Development RD Ltd (cu sediul în Cipru) și Firstcom LLC (având sediul în Statele Unite).

Măgureanu mai apare asociat în firmele Codrul SM (fondată în 2017), Țara Codrului SM (fondată în 2018) și Excelent Fruct SRL (2018), însă acestea sunt inactive și nu și-au mai actualizat datele la Ministerul Finanțelor Publice.

Virgil Măgureanu nu a avut niciodată grad militar, el fiind șeful civil al Serviciului Român de Informații.

Generalul Predoiu a eșuat în afaceri și și-a dizolvat firma

Există și exemple de generali care au dat greș în afaceri. Este exemplu lui Silviu Predoiu, fost director al Serviciului de Informații Externe (SIE). Pe 1 aprilie 2022, generalul cu 4 stele și-a dizolvat firma de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, Exintell Consult SRL.

Încă de la înființare, în anul 2018, firma a avut rezultate modeste, iar în 2021 a avut o cifră de afaceri de 3.000 de lei și o pierdere de 10.600 lei.