Academia de handbal Dinamo, locul unde “cățeii” devin “dulăi”! Drumul de la învățarea alergării, la meciurile de Champions League: “Copii cu ADN-ul Dinamo în sânge!”. Exclusiv

Dinamo domină în ultimii şase ani campionatul intern de handbal masculin. “Dulăii” au câştigat cinci titluri consecutive, încheind pe primul loc şi sezonul 2019-2020, îngheţat din cauza pandemiei. “Dulăii” vor să treacă la “next level” din acest sezon şi l-au adus pe Xavi Pascual, antrenorul Barcelonei, pentru a deschide noi perspective de performanţă şi pe plan european.

“Dulăii” lui Xavi Pascual sunt în lumina reflectoarelor, evoluând în EHF Champions League, însă Dinamo face paşi importanţi şi pentru cei mici. În urmă cu un an a fost înfiinţată Academia de Handbal Dinamo, cu scopul de a aduce copii aproape de sport şi handbal, în particular.

Academia de handbal Dinamo, locul unde “cățeii” devin “dulăi”! România, din ce în ce mai puțini sportivi legitimați

România suferă din toate punctele de vedere la numărul de sportivi legitimaţi în disciplinele olimpice. În 2017, în total erau 80.000 de sportivi legitimaţi în toată ţara, la toate sporturile exceptând fotbalul. Dintre ei, aproximativ 6000 erau legitimaţi în handbal.

ADVERTISEMENT

Numerele sunt îngrijorătoare pentru o naţiune de patru ori campioană mondială la handbal masculin, o dată la feminin. În plus, reprezentativa feminină de handbal este singura care ne mai reprezintă an de an la turneele majore.

În comparaţie, Franţa are 800.000 de handbalişti legitimaţi, de 10 ori mai mulţi decât are România sportivi legitimaţi, iar Danemarca, o ţară cu o populaţie de 5,5 milioane de locuitori, avea în urmă cu câţiva ani, 120.000 de handbalişti legitimaţi. Noi am mai rămas cu 6000.

ADVERTISEMENT

Reportaj FANATIK ! Drumul de la învățarea alergării la meciurile din Champions League

În acest climat de incertitudine, Academia de Handbal Dinamo îşi propune să îi dezlipească pe copii de pe ecranele lumii virtuale şi să îi aducă spre sport. Misiunea nu este una uşoară, în condiţiile în care de mai bine de 20 de ani, sportul nu mai este o prioritate pentru niciunul dintre cele 17 guverne de după Revoluţie (suntem în plin proces de a-l pune pe al 18-lea).

La un an de la inaugurarea Academiei, FANATIK vă prezintă un amplu reportaj despre drumul pe care cei mici îl încep în Sala Dinamo cu gândul la marea performanţă şi la visul de a deveni handbalişti de echipă naţională.

ADVERTISEMENT

Proiectul Academiei Dinamo este coordonat de fostul internaţional Dan Savenco. Retras în vară din activitatea competiţională, fostul căpitan al “Dulăilor” s-a dedicat începând din acest sezon coordonării Academiei şi a preluat echipa a doua a clubului.

Dan Savenco, inițiatorul proiectului: “Ne bucurăm că există copii care îşi doresc să facă sport şi mişcare”

Cu Dan Savenco ne-am întâlnit în locul în care a obţinut atât de multe performanţe, Sala Dinamo. Este entuziasmat de noul proiect şi se bucură de fiecare dată când un copil este adus în sală pentru a încerca şi handbalul. De cele mai multe ori, cei care intră pe uşa sălii, nu vor să mai plece atât de uşor:

ADVERTISEMENT

“Este un proiect cu care ne mândrim, atât eu, personal, că am fost iniţiatorul lui, cât şi clubul. Am ajuns în foarte scurt timp la cereri de înscriere foarte foarte mari. Ne bucurăm că există copii care îşi doresc să facă sport şi mişcare.

Părinţii îşi doresc să îndrume copiii către sport, iar lucrurile sunt pe o pantă ascendentă. Cu ajutorul conducerii clubului, am reuşit să ne dezvoltăm foarte rapid. Acest lucru începe să se vadă pentru că avem copii care încep să se ridice la nivelul aşteptărilor, într-un timp foarte scurt”.

ADVERTISEMENT

“Copilul trebuie să crească în spiritul clubului Dinamo. Să aibă ADN-ul lui Dinamo în sânge”

Primii paşi se fac la grupa de baby handbal, unde vin copii de 6-7 ani. În funcţie de vârstă, la Academia Dinamo există trei grupe: baby handbal, mini handbal şi juniori 4: “Pentru noi, cel mai important este să îşi dorească să facă sport copilul, nu părintele. Degeaba vrea părintele să îl aducă şi să îl îndrume către handbal dacă nu îşi doreşte şi copilul.

Am înfiinţat de curând şi grupa de juniori 3. Baby handbalul şi mini handbalul se face în Sala Dinamo. Avem o sală de cross fit unde se pun bazele şi se face iniţierea copiilor în sport. Este o iniţiere în tot ceea ce înseamnă sport. Chiar dacă un copil pleacă de la noi spre un alt sport, el trebuie să aibă o fundaţie în ceea ce va face.

Antrenamentele de la baby handbal sunt lunea şi miercurea de la 17:30 la 19:30. Sunt două grupe: de iniţiere şi una în care copii sunt deja mai “vechi”, practică handbal de ceva timp.

Marţea şi joia facem antrenamentele cu grupa de mini handbal, tot de la 17:30 la 19:30, iar la grupa de juniori 4 avem trei poziţii în Sala Floreasca şi una în Sala Dinamo.

Ne dorim ca orice grupă să aibă acces în Sala Dinamo, să se familiarizeze cu ceea ce înseamnă Dinamo. De aceea, sălile pe care dorim să le închiriem şi să ne dezvoltăm şi mai mult trebuie să fie în proximitatea clubului. Copilul trebuie să crească în spiritul clubului Dinamo. Să aibă ADN-ul lui Dinamo în sânge”, a explicat “dulăul” Savenco filozofia pe care vrea să le-o imprime micilor “căţei”.

“Vulcan” la mini-handbal!

În spatele uneia dintre peluzele din Sala Dinamo, unde este ilustrat chipul şi numele lui Marian Cozma, micii handbalişti fac primii paşi în acest sport. Şi când spunem de primii paşi, pentru mulţi sunt literalmente primele exerciţii fizice.

Nu ne ia mult să găsim sala în care copii din grupa de baby handbal fac antrenamentul pentru că strigătele entuziaste ale celor 17 mici handbalişti coroborat cu ecoul din sală creează un mic vulcan.

Ne întâlnim acolo cu antrenorul Clara Geamănu, o voce autoritară în faţa copiilor, dar de care micuţii s-au ataşat foarte repede. Misiunea antrenorilor este una dificilă, mai ales că pentru mulţi dintre cei care vin la handbal, este prima activitate fizică din viaţa lor.

Provocările antrenorilor: “Generaţia de astăzi stă foarte mult pe tabletă, pe telefoane. Tocmai de asta nu ştiu să alerge”

Educaţia fizică este la finalul curiculei în multe şcoli, iar pandemia nu a făcut decât să înrăutăţească lucrurile: “Părinţii vor ca cei mici să facă mişcare şi să înveţe disciplina. Din păcate, mulţi au mari carenţe. Mulţi nu ştiu cum să alerge, cum să facă un joc de glezne. Este foarte greu.

Le place foarte mult handbalul, s-au ataşat foarte mult şi de mine, chiar dacă nu lucrez de mult timp cu ei, aproximativ două luni. Ca să ajungă la un nivel de “plutire”, să îi spunem aşa, ar trebui să facă şase luni. În acest interval punem bazele alergării. Este foarte important să alerge corect, să facă exerciţiile corect şi nu trebuie să ne grăbim.

Eu zic că pentru copii noştri facem multe sacrificii şi merită. Generaţia de astăzi stă foarte mult pe tabletă, pe telefoane. Tocmai de asta nu ştiu să alerge. Că stau în casă, concentraţi pe telefoane sau diferite dispozitive. La nivel de costuri nu este o problemă pentru părinţi. Ne-am mulat în funcţie de programul părinţilor. Ne-am făcut programul în funcţie de dânşii“, a explicat Clara Gemănu.

“Este o scădere dramatică şi a numărului de copii care practică sport, dar şi în lipsa calităţilor”

Pe lângă dezvoltarea condiţiei fizice, părinţii îşi duc copii la handbal şi pentru insuflarea disciplinei şi colaborarea de echipă. Antrenorul de baby handbal, Daniela Strat, a explicat un alt efect nedorit al pandemiei este faptul că mulţi dintre cei mici sunt individualişti, în condiţiile în care nu mai cresc într-un mediu colectiv, şcolile fiind mutate pentru o perioadă lungă în online:

“Este o scădere dramatică şi a numărului de copii care practică sport, dar şi în lipsa calităţilor. Generaţiile trecute aveau baza. De la educaţie fizică ştiau tot ce înseamnă şcoala alergării, bazele gimnasticii, etc. Nouă ne era mai uşor să facem lucrurile specifice: jocul cu mingea, coordonarea, acomodarea.

Acum o luăm chiar de la zero. Cu învăţare de mers, alergare, săritură sau orientare în spaţiu, chiar. Fără ele, educaţia fizică şi sportul nu au cum să se întâmple.

“Mulţi dintre ei sunt individualişti, iar acum nefiind într-un mediu colectiv, grădiniţă sau şcoală, ci acasă, singuri, cu un laptop în faţă, părinţii simt că nu se pot adapta”

În ultimele discuţii avute cu unii dintre părinţi, obiectivul este insuflarea disciplinei, a unor reguli sau colaborarea în echipă. Mulţi dintre ei sunt individualişti, iar acum nefiind într-un mediu colectiv, grădiniţă sau şcoală, ci acasă, singuri, cu un laptop în faţă, părinţii simt că nu se pot adapta colectivului şi regulilor profesorilor. Din păcate, unii au pierdut clasa pregătitoare, clasa I, a II-a.

Sunt clase foarte importante, o categorie de vârstă foarte importantă. Copilul pleacă din grădiniţă şi ajunge într-un mediu în care există reguli, o altă abordare a lucrurilor şi sunt un pic debusolaţi pentru că nu ştiu să reacţioneze. Stând acasă cu bunicii nu cred că au regulile necesare. La baby handbal sunt 30 de copii, cu un număr aproximativ egal de băieţi şi fete”, a conchis Daniela Strat.

Odată intrați în sală, mulți dintre cei mici numai vor să iasă!

Însă, cei mici, odată intraţi în sală, nu mai vor să iasă. Mai ales când antrenamentele se văd cu mingea de handbal în faţa porţii:

“Abia aşteaptă, iar primul lucru pe care îl întreabă când vin la antrenament este dacă facem un meci. Îi văd foarte încântaţi să vină, le pare rău când părinţii nu pot să îi aducă. Pe majoritatea îi văd că vin să aibă continuitate”, a conchis Clara Geamănu.

Părinții trebuie să plătească 250 de lei lunar!

Costurile care trebuie suportate de părinţi pentru a-şi trimite copii la handbal sunt relativ mici, de aproximativ 250 de lei lunar, după cum explică Dan Savenco:

“Prima sau a doua şedinţă nu se pune problema de bani. Copilului trebuie să îi placă, să vină cu plăcere. Ulterior, vor fi câteva documente de completat. Nu ceva complicat, dar un regulament de ordine interioară, o fişă COVID sau un formular de înscriere, este ceva normal. Aşa vom cunoaşte şi noi mai rapid copilul, o să avem nişte acte de identitate despre copil şi părinte.

Putem să oferim calitate la Academie datorită faptului că beneficiem de baza sportivă Dinamo, costul suportat de părinți fiind accesibil, de 250 lei/lună. Desigur, dacă întâlnim situații în care un copil își dorește foarte mult, e talentat, iar costul abonamentului este un impediment, putem discuta punctual.

Sunt două antrenamente pe săptămână pentru baby handbal şi mini handbal, iar la grupa de juniori 4 sunt patru antrenamente. Deja vrem să progresăm mai rapid şi să ne orientăm către performanţă”, a spus Savenco.

De la mini-handbal, în căutarea performanței: “Pentru familia mea a fost ceva de neimaginat”

Din sălile în care se face mini handbal şi baby handbal, am coborât la antrenamentele echipei a doua. Tinerii “dulăi” evoluează în Divizia A, al doilea eşalon. Chiar dacă nu au drept de promovare, tinerii jucători de la echipa a doua joacă la victorie în fiecare meci.

Căpitan este Marius Dima, un jucător de perspectivă venit de la Piteşti. Tânărul handbalist a prins şi gustul de a juca pentru echipa mare, acolo unde vrea să se întoarcă şi să devină unul dintre jucătorii de bază:

“De mic luptam şi visam să ajung la cea mai bună echipă din ţară, pe viitor la cea mai bună din lume. Dar pentru mine asta era cel mai important. Vă daţi seama că pentru mine şi pentru familia mea a fost ceva de neimaginat. De mult mi-am dorit să simt atmosfera meciurilor puternice şi a galeriei.

Obiectivele mele pe viitor sunt ca alături de echipă să obţinem rezultate cât mai bune. Ne-am propus să câştigăm cât mai multe meciuri. Vrem să dăm totul la fiecare meci, să avem aceeaşi atitudine ca şi echipa mare.

Marius Dima, căpitan Dinamo 2: “Numai când mă gândesc la un meci de Champions League mi se face pielea de găină”

Vreau să joc şi să cresc profesional. Îmi doresc să fac cât mai multe în postura de căpitan şi jucător în divizie (n.r. Divizia A), iar pe viitor mi-ar plăcea să ajung din nou în echipa mare.

Numai când mă gândesc la un meci de Champions League mi se face pielea de găină. Toată lumea îşi doreşte chestia asta, ca şi handbalist”, ne-a explicat căpitanul.

“Căpitanul” Savenco, inspirație pentru tineri: “Îl avem alături de noi, se ocupă de noi, de tot ceea ce facem”

Dan Savenco este o inspiraţie pentru tinerii jucători. Mihai Becheru l-a lăudat pe antrenorul său și spune că acesta îl poate ajuta să ajungă la următorul nivel: prima echipă și, de ce nu, echipa națională:

“M-a ajutat Savenco să ajung la Dinamo. Mi-am dorit să ajung la o echipă cu nume mare, dar nu m-am gândit că voi ajunge la Dinamo. Dar targetul meu era să ajung la echipă bună.

Organizarea mi se pare foarte bună. Îl avem pe Dan Savenco alături de noi, se ocupă de noi, de tot ceea ce facem. El se implică şi în ceea ce priveşte echipamentul. Este o inspiraţie pentru noi”, a declarat Becheru.

Obiectivul fostului căpitan de la Dinamo este să îi vadă pe cât mai mulți dintre actualii tineri jucători promovând la prima echipă, sub aripa lui Xavi Pascual. Iar de acolo, la echipa națională:

“Obiectivul meu principal este să văd copii din Academie să joace în prima echipă a clubului Dinamo, la echipa naţională. De asta ne adunăm, de asta jucăm, suntem români. Eu când am văzut internaţionali români am avut cea mai mare satisfacţie.

Ca să ajungă la lotul naţional ar fi şi mai şi, dar ar fi în regulă să vedem copii în prima echipă. Cu siguranţă se va întâmpla acest lucru, dar trebuie să avem răbdare. Nu putem să avem aceste rezultate peste noapte.”

Echipa națională, în suferință! Tinerii speră să se schimbe situația odată cu venirea lui Xavi Pascual: “Vrea să facă o echipă mai tânără!”

Dar, în acest moment echipa națională este în suferință. De patru ori campioană mondială, România a prins doar două calificări la turneele finale în ultimii 20 de ani. Însă, odată cu revenirea lui Xavi Pascual la prima reprezentativă, există speranță pentru viitor și pentru tinerii jucători:

“Aş vrea să ajung cât mai sus posibil. Mi-ar plăcea să ajung la prima echipă, să joc în Champions League. Cu venirea lui Xavi Pascual la naţională este o oportunitate pentru toţi tinerii. Cred că vrea să facă o echipă mai tânără, să aducă pe lângă handbaliştii cu experienţă şi pe cei mai tineri”, spune Mihai Becheru.

Cândva stăpâna lumii handbalului, România trebuie acum să recupereze ecartul față de alte națiuni, care ne-au luat-o mult înainte. Unul dintre exemple este Ungaria, țară care investește mult în handbal și care ratează rar prezența la turneele finale.

Diferențele dintre Ungaria și România: “Nu poţi să compari specific. În Ungaria era bine, te învăţau handbal. Ușor-ușor, venim și noi sus”

Apor Szakacs este un tânăr handbalist român, originar din Satu Mare, care, înainte să ajungă la Dinamo, a jucat timp de șase ani la Budapesta. Spune că experiența din Ungaria i-a prins foarte bine și a avut numai de învățat. Acum, vrea să fie pe parchet în meciurile lui Dinamo din Champions League, nu numai în tribune:

“Am ajuns la Dinamo datorită părinţilor. Ai mei s-au mutat aici, am venit acasă din Budapesta, unde am jucat şase ani. Un an am jucat la Oradea şi apoi am decis să stau acasă cu ai mei un an. M-am decis să îmi caut echipă şi am auzit de un trial. Am încercat şi am rămas aici.

Eu m-am născut în Satu Mare. Am făcut handbal acolo, dar mi-era greu să lucrez. La 13 ani am plecat de acasă, iar prin rezultate se vede că Ungaria are echipe bune. Dar, uşor uşor, venim şi noi sus. O să vedem cum va fi. Nu poţi să compari specific. În Ungaria era bine, te învăţau handbal.

“Atmosferă ca în sala asta nu am văzut niciodată şi am mai fost…”

Eu m-am emoţionat când am văzut atmosfera de la Dinamo. Mă gândeam cum ar fi să fiu şi eu acolo, în Champions League. Atmosferă ca în sala asta nu am văzut niciodată şi am fost prin nişte săli. Mi-ar plăcea să trăiesc şi eu asemenea senzaţie pe teren.

Pentru mine, să lucrez cu Savenco este un pas foarte mare. Să învăţ de la el. Când eram copil, mă uitam la el la televizor. Poţi să înveţi multe de la el. Se ocupă foarte mult de noi şi la antrenament şi în afara lui. Este un om super”.

Retragerea, un moment dificil pentru Savenco: “Te pregăteşti pentru acest lucru din timp”

Dan Savenco s-a retras din activitate la finalul sezonului precedent, unul dominat autoritar de Dinamo pe plan intern. “Dulăii” au câștigat Cupa și campionatul, însă pentru “căpitan” a fost un moment foarte dificil:

“Te pregăteşti pentru acest lucru din timp. Viaţa de sportiv este scurtă. Mulţumesc lui Dumnezeu, nu a trebuit să mă retrag din cauza unei accidentări, a fost momentul cel mai bun să fac un pas în spate pentru că era nevoie de forţe proaspete.

Retragerea este un moment dificil. Sper să fie o schimbare în bine şi să se vadă rezultatele. Le urez multă baftă băieţilor, să depăşească performanţele pe care le-am avut eu”, ne-a spus Savenco, cu o urmă de regret în priviri.

“New Dinamo” cu pretenții de nivel european: “Formarea grupului necesită mai mult timp”

La nivelul primei echipe a fost o adevărată revoluție în această vară. A fost adus Xavi Pascual de la Barcelona și au fost făcute mai multe transferuri sonore, poate cel mai important fiind cel al lui Cedric Sorhaindo, cvadruplu campion mondial cu naționala Franței.

Însă, proiectul “New Dinamo” din handbal este abia la început. Ambițiile sunt uriașe, dar primul pas a fost făcut, participarea în EHF Champions League. “Dulăii” joacă împotriva granzilor din Europa și acest sezon poate reprezenta o oportunitate excelentă de a suda o adevărată echipă. Dincolo de toate individualitățile, Dinamo trebuie să fie din nou o echipă:

“Sunt multe schimbări. Au nevoie de timp să se adapteze. Sunt mulţi jucători foarte buni, dar în acelaşi timp cu personalităţi puternice, caractere diferite. Formarea grupului necesită mai mult timp.

Ei handbal ştiu, este doar chestia de omogenizare. Dar am văzut în acest sezon că Dinamo este o echipă puternică şi capabilă de mai multe surprize în Champions League”, a conchis Savenco, în finalul discuției cu FANATIK.

Picăturile de normalitate într-o țară în care sportul este pe ultimul loc!

Într-o țară în care sportul este ultimul domeniu în ordinea priorităților tuturor guvernelor care s-au perindat în ultimii 30 de ani, rezultatele sunt pe măsură. România are tot mai puțini practicanți de sport, antrenori specializați și copii îndrumați spre acest domeniu.

Din păcate, rezultatele acestui dezinteres general nu sunt trecute pe o tabelă de scor. Ar fi prea simplu. În schimb, tabela de marcaj este reprezentată de ratele de obezitate din ce în ce mai ridicate în rândul tinerilor, la acest capitol fiind printre fruntașii Uniunii.

De la Academia de Handbal Dinamo am plecat cu impresia că lucrurile încep să se miște în direcția bună, timid ce-i drept. Există și inițiative în sportul românesc care să se îndrepte și spre copii și juniori, chiar dacă asta înseamnă ca micuții să învețe tehnica unei alergări corecte.

Ce contează mai mult: scorul de pe tabelă sau cel din realitate, reprezentat de indicatori precum rata obezității?

Până la urmă, nu performanța sportivă ar trebui să fie primul obiectiv al academiilor, ci atragerea unui număr cât mai mare de copii spre sport. În acest fel, poate chiar vom reuși să punctăm pe tabela de marcaj care contează: cea în care să scădem rata obezității printre români, în care tot mai puțini tineri să aibă probleme de sănătate și să știe ce beneficii îți aduce mișcarea.

La un an de la înființarea Academiei Dinamo, lucrurile se dezvoltă într-un mod foarte interesant. Și este încurajator că există astfel de inițiative în foarte multe orașe ale țării unde copii au posibilitatea de a face mișcare într-un cadru organizat pentru că, începând de la “baby handbal” putem opri pe viitor curba descendentă pe care a intrat acest sport în România, în ultimii 20 de ani.