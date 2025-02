Academia Gheorghe Hagi, locul doi la Enjoy Sport’s Winter Cup 2025! Puștii de la Ovidiu au făcut recital în faza grupelor

Academia Hagi, cea mai bună școală de fotbal din țară, a ieșit pe locul doi la un turneul național. Antrenorul celor de la Farul Constanța are la Ovidiu câțiva fotbaliști extrem de talentați. De când a lansat proiectul, Gică Hagi a promovat foarte mulți jucători promițători în fotbalul românesc.

Academia Gh. Hagi, locul doi la „Enjoy Sport’s Winter Cup 2025

Copiii născuți în 2015 au ieșit pe locul doi la turneul „Enjoy Sport’s Winter Cup 2025”. Competiția a avut loc la Brașov, iar „marinarii” mici, antrenați de Eddy Năstase, au făcut o figură extrem de frumoasă. Trofeul a fost câștigat de Rapid.

„Enjoy Sport’s Winter Cup 2025, competiție care are loc an de an la Brașov, și-a derulat în acest weekend confruntările categoriei 2015.

Printre cele 12 echipe participante s-a numărat și formația Academiei Hagi 2015 (antrenor Eddy Năstase), care a aliniat la startul turneului grupa a doua valorică din cadrul clubului.

Academia Hagi 2015 a reușit un parcurs foarte bun și a izbutit să intre la final în posesia medaliilor de argint, după ce a cedat în finală cu Rapid București Vișiniu (2-7)”, au notat cei de la Academia Hagi pe site-ul oficial.

Rezultate înregistrate de echipa Academiei Hagi 2015 la „Enjoy Sport’s Winter Cup 2025”:

Academia Hagi 2015 – ProTeam A 25-0

Academia Hagi 2015 – Rapid București Vișiniu 1-7

Academia Hagi 2015 – Colțea Brașov 6-1

Academia Hagi 2015 – Juniorul Brașov 7-1

Academia Hagi 2015 – Forex Brașov 6-3

Academia Hagi 2015 – Rapid București Vișiniu 2-7

Academia Hagi 2015 – ACS Proelite 3-2.

În această etapă, la meciul cu Dinamo din Superliga României, a fost prezent pe bancă un fotbalist de doar 14 ani, Patrick Budescu.

„Există sponsori, dar la nivel de ce înseamnă Hagi. Hagi are sponsor tehnic, pe Nike. Eu nu încerc să fiu… bine, Hagi e altceva!

Eu nu copiez pe nimeni. Apreciez ce a făcut Gică acolo și ai văzut câți fotbaliști au ieșit de acolo. Dar se poate face. Merg pe drumul meu, cu lucrurile făcute bine, lucrurile făcute profesionist. Nu așa, doar ca să fie făcute",