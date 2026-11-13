Academia Universității Craiova sub asediul interlopilor! Antrenorul spaniol atacat de un tip cu cagulă, Poliţia a deschis dosar penal. Exclusiv

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Situație desprinsă parcă din filmele cu mafioţi la Academia Universității Craiova! Juan Amoedo, unul dintre antrenorii spanioli ai centrului de copii și juniori, a fost în această săptămână, ținta unui incident în fața locuinței sale. Un individ cu fața acoperită cu o cagulă i-a aruncat o găleată plină de dejecții în momentul în care cobora din mașină.

Juan Amoedo, antrenor spaniol al Academiei Universităţii Craiova, atacat, din nou, în fața locuinței, de un individ cu cagulă

Acesta nu este însă primul incident de acest gen. Tocmai de aceea, FANATIK a încercat în ultimele zile să discute cu cât mai multe persoane din jurul Academiei UCV, să pună cap la cap toate informaţiile despre intimidările care au loc în ultima perioadă, de unde au pornit şi ce face IPJ Dolj în acest caz de intimidare continuă la adresa străinilor din Academie.

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Sub protecţia anonimatului, „de frica repercusiunilor”, persoanele din anturajul Academiei fac dezvăluiri ample despre conflictele apărute după reorganizarea centrului de juniori. Se vorbește despre „interlopi”, ameninţări în formă continuată, autoturisme vandalizate, dincolo de presiuni din partea unor părinți și încercări de influențare a selecției copiilor.

Un ultim incident grav a avut loc recent, în urmă cu câteva zile în Craiova, avându-l în prim-plan pe Juan Amoedo, antrenor spaniol în cadrul Academiei Universității Craiova. Potrivit informaţiilor obținute de FANATIK, tehnicianul revenea de la un meci și tocmai își parcase autoturismul în fața locuinței. În momentul în care a coborât din mașină, a fost surprins de o persoană cu faţa acoperită de o cagulă, care i-a aruncat o găleată plină cu dejecţii! O parte din conținut a ajuns în interiorul autoturismului – vezi galeria foto de mai sus.

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Antrenorul ar fi încercat să îl oprească pe autorul gestului, inclusiv să îi pună piedică, însă acesta a reușit să fugă: „Când a ajuns acasă, Juan Amoedo s-a dat jos din mașină şi o persoană cu cagulă pe față a aruncat către el și în mașină o găleată plină cu dejecții. Un gest clar de intimidare și de amenințare la adresa lui”, dezvăluie o persoană apropiată de tehnicianul spaniol pentru FANATIK. Amoedo nu a suferit vătămări fizice, dar incidentul l-a afectat puternic emoțional. Totuși, tehnicianul și-a exprimat chiar temerile privind siguranța sa în faţa conducerii clubului. Unul dintre aspectele care l-ar fi tulburat cel mai mult este faptul că agresorul știa unde locuiește.

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De unde au început problemele la Academia Universităţii Craiova

Cum s-a ajuns aici? De unde s-au născut tensiuni duse la extrem cu gesturi de intimidare? „În orice organizație, că e vorba de business, că e vorba de activitate fotbalistică în cazul nostru, există o opoziție la schimbare, când se întâmplă lucruri… Pe de o parte, poate este firesc, dar în cazul acesta lucrurile au mers la extrem. Acum un an și jumătate, , care are ca experiență 12 ani petrecuți în Academia lui Celta Vigo. În primele șase luni, el a avut menirea să monitorizeze, să observe tot ce înseamnă partea de antrenamente, metodologie și așa mai departe. Toate lucrurile au decurs normal. N-a existat vreo problemă nici din partea antrenorilor, nici din partea părinților. După care, când spaniolul a trecut la decizii, respectiv a evaluat şi a decis schimbarea unora dintre antrenori, au început primele probleme”, dezvăluie una din persoanele apropiate de Academie pentru FANATIK.

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Selecția juniorilor, mărul discordiei: „O parte din copii erau susținuți de ani de zile pe sistemul de relații”

Un alt punct important al reorganizării a fost evaluarea fotbaliștilor din Academie. Potrivit sursei, antrenorii nou-veniți au început să folosească sisteme de punctaj și criterii de evaluare a potențialului sportiv. În urma acestui proces, unii juniori nu au mai îndeplinit cerințele și au fost excluşi din Academie.

„Antrenorii care au venit au evaluat jucătorii prezenți în academie și să le vadă potențialul, au venit cu niște grafice foarte clare, care se punctau și o parte din copii nu s-au calificat. Iar o parte dintre juniori erau susținuți de ani de zile pe sistemul de relații, pe sistemul de compensare, pe sistemul de simpatii și așa mai departe. În momentul în care o parte din juniorii ăștia au dispărut din academie, a început și opoziția din partea anumitor antrenori, din partea anumitor cercuri de influență din jurul clubului și așa mai departe, și bineînțeles, din partea părinților”, a afirmat interlocutorul cu care FANATIK a discutat.

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Incidentul cu Adrian Lică: amenințări și mașină vandalizată de mai multe ori şi dosar penal deschis la IPJ Dolj

În cronologia evenimentelor apare și numele lui Adrian Lică. Acesta a fost implicat în activitatea Academiei ca asistent al lui Eduardo Covelo pentru că vorbește limba spaniolă. „Asistent al lui Eduardo Covelo a fost numit Adrian Lică, vorbitor de limba spaniolă, cu experiență, care toată lumea vorbește: «Ok, e șofer, e prieten cu craiovenii». N-are nicio legătură, la club nu contează dacă e sau nu prieten cu vreun craiovean, ci contează omul şi calităţile profesionale. Și au început amenințări împotriva lui. I-au spart mașina de trei ori până acum!”

FANATIK a încercat să discute în mai multe rânduri cu Adrian Lică. Acesta a evitat să aibă un punct de vedere public, mai ales că a depus plângere la IPJ Dolj şi s-a deschis un dosar penal după vandalizarea autoturismului: „Vă rog să mă înţelegeţi, prefer să las Poliţia să-şi facă treaba.”

Acuzații despre influențe și favoruri în jurul Academiei Craiovei

Scandalul continuă şi la echipa de U17 a UCV, unde antrenor a fost spaniolul Robles. Unii părinți ar fi încercat să exercite presiuni asupra acestuia în legătură cu titularizarea copiilor și participarea acestora la antrenamente. „Probleme au apărut şi la U17, antrenată de Robles și a părinților: «Dom’le, că nu mai venim la antrenamente, că de ce nu ne bagă titulari…» Adică o presiune din asta susținută artificial din exterior, în așa fel încât clubul să cedeze şi să nu facă aceste schimbări sau să determine revenirea la vechea structură, lucru pe care clubul l-a exclus în toate discuţiile cu părinţii la care am asistat: «N-o să revenim niciodată la vechea structură. Putem să admitem că poate am făcut erori în evaluarea oamenilor, dar ăsta este procesul corect»”, a dezvăluit insiderul FANATIK.

Mai mult de atât, s-au formulat și acuzații grave despre presupuse relații de influență în jurul centrului de juniori. Ar fi existat situații în care prezența unor copii în Academie era asociată cu relații personale și favoruri oferite în afara fotbalului: „Atâta timp cât oamenii au legătură cu zona de interlopi din Craiova sau cu influențe sau se face un barter din ăsta, de genul copilul la academie și tu faci nu știu ce favor în oraș, nu ai cum face performanţă!”

De ce sunt sunt atacaţi antrenorii străini la Academia Universității Craiova: „Vor să îi alunge din oraş”

„Vor să pună presiune în așa fel încât să-i determine pe antrenorii spanioli să părăsească academia şi clubul să fie, într-un fel sau altul, forțat să revină la vechea structură. Şi astfel, cei cu influenţe la nivel de antrenori să-și impună în continuare dorinţele, respectiv copiii lor să aibă acces în academie și să fie ocrotiți de respectivii antrenori sau persoane care au influență în jurul clubului”, dezvăluie personajul ce a stat de vorbă cu FANATIK.

Ce face clubul? Conform informaţiilor FANATIK, Mihai Rotaru ar fi discutat cu unele persoane din anturajul conflictului, dar acestea ar fi negat implicarea: „Domnul Rotaru am înțeles că ar fi discutat la un moment dat cu ei și cei implicaţi au zis că: «Nu, domnule, că nu noi…» și așa mai departe. Cred că dacă vor continuă astfel de evenimente, clubul îi va exclude chiar şi pe cei 2-3 juniori cu potenţial care provin din familiile ce provoacă mereu scandal.”

Poliția Dolj confirmă dosar penal pentru distrugere în formă continuată, după atacurile asupra unei mașini, dar nu a pus niciun suspect sub învinuire!

Din informațiile obținute de FANATIK, Juan Amoedo s-a prezentat în această săptămână la Poliție, unde a depus o plângere în legătură cu incidentul petrecut în fața locuinței sale.

FANATIK a solicitat un punct de vedere Poliției în legătură cu incidentele anterioare, în care autoturismul unui bărbat din Craiova a fost vandalizat în repetate rânduri. Reprezentanții Inspectoratului de Poliție au confirmat că au fost înregistrate mai multe sesizări și că cercetarea este în curs, fiind deschis un dosar penal pentru distrugere în formă continuată.

„În perioada 23 septembrie-11 octombrie 2026, polițiștii Secției 3 Poliție Craiova au fost sesizați prin două apeluri 112 și o plângere scrisă de către un bărbat, de 49 de ani, din municipiul Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-ar fi provocat, în repetate rânduri, distrugeri autoturismului personal. Din cercetările efectuate, s-a stabilit faptul că în perioada 22 septembrie-11 octombrie a.c., persoane necunoscute ar fi înțepat anvelopele, ar fi spart geamurile portierelor și ar fi stropit cu vopsea și lichid de culoare roșu, provocând pagube materiale autoturismului bărbatului de 49 de ani, din municipiul Craiova. Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere, în formă continuată, cercetările fiind continuate sub supravegherea unității de parchet competente în vederea identificării persoanelor implicate, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri legale”, se arată în răspunsul transmis de IPJ Dolj pentru FANATIK.

Cum se vor soluţiona aceste plângeri făcute la IPJ Dolj rămâne de văzut. FANATIK vă va ţine la curent cu evoluţia cercetărilor penale ale Poliţiei. Cert este că în oraşul aflat în topul destinaţiilor europene de Crăciun, în care formaţia fanion a Băniei a reuşit o triplă istorică sezonul trecut şi este ca şi calificată în primăvara europeană a UEFA Conference League, Academia Universităţii Craiova este sub asediul interlopilor.

Şi, la aproape 2 luni de la primul incident, nu există un suspect pus sub învinuire! Încă!