Meciul Academica Clinceni – Dinamo are loc duminică, 5 iulie, cu începere de la ora 17:00, pe stadionul echipei ilfovene, în cadrul etapei a 8-a din play-out-ul Casei Pariurilor Liga 1. Dacă gazdele traversează o perioadă incredibil de fastă, reușind să urce până pe locul 3 în ierarhia play-out, Dinamo se află în cel mai negru moment din istorie, fiind extrem de serios amenințată cu prima retrogradare din istoria clubului.

Academica Clinceni a reușit o fantastică serie de patru succese consecutive, două afară, două acasă și are acum 26 de puncte. Sigur, mai sunt încă destule etape până la final, menținerea în primul eșalon după promovare încă nu e matematică, însă sunt semne clare că echipa lui Ilie Poenaru va reuși această performanță.

Dinamo este lanterna roșie, o postură absolut greu de imaginat la un club cu numeroase succese în CV, dar problemele economice grave au afectat foarte mult și moralul și evoluțiile jucătorilor. Este drept, câinii sunt pe ultimul loc, însă au două jocuri restanță, acasă cu Chindia și la Sibiu, cu Hermandtadt, urmare a faptului că echipa a trebuit să intre în carantină după ce magazionerul a fost găsit infectat cu COVID 19.

UPDATE 5 iulie, ora 10:11 / Dinamo este într-o situație critică, atât din punct de vedere financiar cât și al rezultatelor pe plan sportiv, motiv să fie luată tot mai mult la mișto de rivalii de la FCSB, mai ales de către Mihai Stoica. Urmează miercuri returul din Cupă și după ce FCSB s-a impus în tur cu 3-0 ne-am fi așteptat ca atacurile să continue.

Numai că situația stă exact pe dos, cel puțin în ceea ce-l privește pe patronul Gigi Becali. Acesta consideră că echipa din Ștefan cel Mare e într-o situație în care glumele și ironiile nu-și mai au rostul. “Nu vreau să vorbesc despre Dinamo. Atunci când glumești, glumești, dar acum e o situație în care nu e frumos nici să glumești. Asta e când ai o concurență cu un rival și faci niște glume sau niște ironii. Dar la ora asta nu se face. E situația gravă la ei și în plus de asta sunt niște copii acolo care joacă fotbal și nu îmi stă mie în caracter să râd de ei sau să râd de Dinamo acum. E situația prea rea pentru ei”, a spus patronul FCSB-ului.

Academica Clinceni – Dinamo Live Stream Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus

Partida Academica Clinceni – Dinamo se joacă duminică, 5 iulie, de la ora 17:00, pe o căldură de foc, în cadrul etapei a 8-a din play-out și este transmisă în direct la TV de Digi Sport 1, Look Sport 1 și Look Plus. Totodată, puteți intra pe site-ul FANATIK.RO, pentru a urmări meciul în format LIVE VIDEO.

Dinamo a suferit înfngeri pe linie în cele cinci meciuri jucate până acum în play-out, fiind singura echipă care nu a reușit să facă nici măcar un punct. Ilfovenii s-au impus în primul meci direct jucat în play-out, pe stadionul din Ștefan cel Mare cu scorul de 1-0. De când a preluat echipa, puțin înainte de oprirea campionatului de către coronavirus, antrenorul Adrian Mihalcea nu a putut stopa seria rezultatelor negative.

Dinamo, o echipă cu mari probleme în toate compartimentele

Care sunt consecința unui joc extrem de prost, de lipsit de orizont, cu grave erori comise în sistemul defensiv, acolo unde Mihai Popescu şi Ricardo Grigore s-au dovedit a fi mai degrabă lideri ai protestelor şi grevelor faţă de neachitarea salariilor la timp decât să aibă grijă să marcheze oamenii. La mijloc se simte enorm plecarea lui Nistor, neexistând nici un jucător cerebral, de pasă decisivă.

În atac situaţia s-a complicat mult ca urmare a faptului că Perovic a fost din nou oprit să intre pe teren până ce nu va primi avizul favorabil pentru anumite probleme cardiace depistate cu aproape un an în urmă şi Daniel Popa nu arată a fi golgeterul care să rupă plasele porţilor adverse.

Se caută deja un nou antrenor în Ştefan cel Mare

Pentru Dinamo este vital să obţină cele trei puncte în acest meci sau, în cel mai rău caz, măcar un egal. Şi scaunul lui Adi Mihalcea se clatină serios după atâtea eşecuri pe bandă rulantă şi deja se caută înlocuitor dacă şi la Clinceni va fi un al şaselea KO.

Meciul a fost încredinţat unuia dintre primii doi arbitri români, Istvan Kovacs, iar casele de pariuri, deşi Clinceni e echipa cu rezultate bune, văd pe Dinamo uşor favorită, cotă 2,40 faţă de 2,85 al ilfovenilor.