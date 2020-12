Meciul Academica Clinceni – Dinamo are loc duminică, 20 decembrie, cu începere de la ora 21:00, pe stadionul “Ion Comşa” din Călăraşi, în cadrul etapei a 15-a, ultima din acest an, a Casei Pariurilor Liga 1. Jocul are loc la Călăraşi ca urmare a faptului că stadionul din Clinceni nu are instalaţie de nocturnă.

Academica Clinceni are un sezon ieşit din comun. Văzută drept o candidată la retrogradare echipa ilfoveană se află pe locul 5, între echipele de play-off, cu şapte puncte avans peste prima echipă de sub linia play-off-ului, adică locul 7! Mai mult, echipa lui Ilie Poenaru e neînvinsă de şase meciuri.

Dinamo a întrerupt etapa trecută în partida cu CFR Cluj o serie de patru meciuri fără eşec şi situaţia la club este de-a dreptul disperată, ceea ce va duce cu siguranţă în iarnă la un adevărat exod de jucători. Obiectivul era tot un loc de play-off, dar în această conjunctură pare o utopie.

Academica Clinceni – Dinamo Live Stream Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV

Partida Academica Clinceni – Dinamo se joacă duminică, 20 decembrie, de la ora 21:00, pe stadionul din Călăraşi şi va fi condusă de Ovidiu Haţegan, care vineri a arbitrat ultimul meci al etapei a 14-a, derby-ul primelor două locuri U Craiova – CFR Cluj. Jocul este televizat în direct pe programele Digi Sport, Telekom Sport şi Look TV, dar îl puteţi urmări şi în format LIVE VIDEO pe site-ul FANATIK.RO.

Academica a depăşit foarte bine situaţia dificilă a infestării cu COVID 10 a mai multor componenţi ai lotului şi acum are la dispoziţie toţi jucătorii, exceptând accidentările. Poenaru va putea beneficia la meciul cu Dinamo de serviciile tuturor jucătorilor străini, dar şi de cele ale experimentaţilor Florin Gardoş, Cristi Tănase şi Raul Rusescu.

Dinamo are doi suspendaţi şi doi accidentaţi după meciul cu CFR Cluj

La Dinamo meciul cu CFR Cluj a lăsat urme adânci nu doar în privinţa rezultatului. După acest joc Jerry Gane a pierdut nu mai puţin de patru jucători, doi suspendaţi şi alţi doi accidentaţi. Va fi extrem de greu pentru tehnicianul dinamovist să alcătuiască o echipă competitivă la acest ultim meci al sezonului.

Sunt out cu suspendări fundaşul central Florin Bejan şi mijlocaşul Gabi Răduţă. S-au accidentat în partida anterioară un alt fundaş central, Ante Puljic şi închizătorul spaniol Aleix Garcia, fotbalist care practic a încheiat conturile cu Dinamo şi va pleca zilele viitoare.

Ce jucători străini mai sunt la Dinamo

La Călăraşi singurii jucători străini rămaşi la dispoziţie lui Jerry Gane sunt fundaşul Ba, mijlocaşii Diego Fabbrini şi Juan Camara şi atacanţii Adam Nemec şi Gueye. Gane va trebui să apeleze la mulţi jucători tineri pentru a alcătui lotul. La Dinamo a venit şi singura veste bună, se va plăti primul salariu restant din cele patru, dar asta datorită celor 200.000 de euro strânşi de suporteri.

Cu toate dificultăţile existente la Dinamo bookmakerii le acordă prima şansă la victorie câinilor, cotă 2,30, în timp ce pentru Academica oferă o cotă de 3,10, iar un gol înscris de ilfoveni are valoarea de 1,50 şi la ce probleme are Dinamo nu e deloc exclus să înscrie Clinceni.

